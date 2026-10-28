Abelardo de la Espriella buscará que Estados Unidos elimine los aranceles en virtud del TLC: “De qué sirve tener el TLC?”

Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Fernando Vergara/REUTERS)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde aseguró que busca la eliminación total de los aranceles impuestos por Estados Unidos en relación con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿de qué sirve tener el TLC?”, afirmó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella indicó que su política no puede conformarse con resolver el 12,5%, por lo que insistió en que la meta de su gobierno debe ser lograr cero aranceles adicionales para los productos colombianos.

Abelardo de la Espriella indicó que su política no puede conformarse con resolver el 12,5% (Isaac Bechara/Presidencia de Colombia)

“Si el 12.5% es eliminado, como esperamos, seguirá pendiente el problema estructural de la Sección 232 para nuestra industria de acero y aluminio que me preocupa muchísimo. Por eso, nuestra política no puede conformarse con resolver el 12.5%. Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos”, afirmó el presidente De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella pidió recuperar las ventajas que pueda tener Colombia por el Tratado de Libre Comercio.

“Usar argumentos comerciales, técnicos y estratégicos para alcanzar un objetivo concreto: recuperar plenamente las ventajas del TLC, no las podemos perder. Eliminar los aranceles adicionales y aumentar el comercio bilateral que tanta falta nos hace”, aseveró De la Espriella.

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Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella le dio al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, plazo hasta diciembre de 2027 para alcanzar los objetivos planteados.

l presidente Abelardo de la Espriella le dio al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, plazo hasta diciembre de 2027 para alcanzar los objetivos planteados (Senado/Alex Brandon/AP Foto)

La visita de Abelardo de la Espriella al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sumó a la realizadas al Ministerio de Salud y de Trabajo.

Visita al Ministerio de Salud

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que no tratará a las EPS como adversarias. Sin embargo, anticipó medidas contra entidades que fallen en la atención, manejen mal los recursos o carezcan de viabilidad.

Durante una visita al Ministerio de Salud, con la ministra Ana María Vesga, presentó criterios de política sanitaria. “Las EPS no son enemigas, pero las malas EPS no son intocables”, declaró.

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El mandatario dijo que buscará reparar las fallas acumuladas del sistema y aplicar cambios orientados a mejorar el servicio. Rechazó la idea de que la respuesta deba limitarse a una alternativa pública o privada. “Tenemos una doble tarea, que es recuperar y mejorar”, manifestó.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que no tratará a las EPS como adversarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Espriella sostuvo que las definiciones sobre recursos, aseguramiento, atención médica, medicamentos y medidas sobre las EPS deberán apoyarse en criterios técnicos y en sus efectos para los pacientes.

“La premisa de trabajo del Gobierno en el sector salud es inequívoca: las decisiones se toman pensando en los pacientes y con fundamento en la evidencia técnica, no en dogmas políticos ni ideológicos”, afirmó.

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Visita al Ministerio de Trabajo

Durante una visita al Ministerio de Trabajo, De la Espriella sostuvo que el organismo debe priorizar la prevención, la orientación y el acompañamiento para favorecer la formalización laboral.

El mandatario afirmó que busca afianzar la confianza entre empleadores y trabajadores. Consideró necesarias las funciones de inspección, vigilancia y control, aunque reclamó mecanismos para que las compañías corrijan incumplimientos y ajusten sus prácticas antes de recibir multas.

“Pero eso no significa que este ministerio se convierta en una suerte de policía, dedicado exclusivamente a inspeccionar, sancionar y multar”, afirmó ante los funcionarios.

Durante una visita al Ministerio de Trabajo, De la Espriella sostuvo que el organismo debe priorizar la prevención, la orientación y el acompañamiento para favorecer la formalización laboral (Composición fotográfica: Isaac Bechara/Presidencia de Colombia; @MintrabajoCol/X)

De la Espriella encargó a la ministra Natalia López Fuentes diseñar una política nacional de empleo formal con metas definidas, indicadores verificables y evaluaciones periódicas.

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También exigió reportes frecuentes sobre su ejecución. “La idea es que me vaya dando los avances de una política que resulta fundamental para la Patria Milagro”, expresó.

La estrategia pretende reducir la informalidad laboral, que, según los datos expuestos en la reunión, alcanza el 54,8% en Colombia. El Gobierno prevé impulsar incentivos y reducir trabas para facilitar el empleo formal estable.