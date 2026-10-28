Dos tractomulas se volcaron en la vía Bogotá-Girardot: se registra alta congestión vehicular

Un choque múltiple con volcamiento de vehículos de carga ocurrió en la Variante de Girardot en sentido Bogotá-Girardot - crédito Pasa en Bogotá/X

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La vía Bogotá-Girardot tiene restricciones por dos siniestros viales que involucran vehículos de carga. El primero ocurrió en el sector de Chusacá, donde un tractocamión que transportaba productos lácteos volcó lateralmente.

La emergencia se registró en la noche del martes 27 de octubre, en el kilómetro 108 del corredor, en sentido hacia Girardot. Las autoridades y equipos de la concesión iniciaron las labores para retirar el vehículo y recuperar la movilidad.

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El volcamiento afectó primero de forma directa a los camiones y demás vehículos de carga. A las 9:13 p. m., la información oficial indicó que había paso restringido en el punto por el accidente del tractocamión.

La concesionaria Vía Sumapaz informó inicialmente que el tránsito solo estaba habilitado para automóviles y camionetas. “No hay paso para vehículos de carga”, aseguró la empresa a través de sus redes sociales.

La concesionaria Vía Sumapaz reportó restricciones de movilidad en el corredor Bogotá-Girardot tras el registro de dos incidentes viales - crédito Google Maps/Captura de video

La restricción alcanzaba a los conductores que avanzaban desde Bogotá hacia Girardot y, en general, a quienes se desplazaban hacia el sur del país. La novedad se concentró antes de llegar al sector de Chusacá.

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A las 11:21 p. m., la situación cambió parcialmente. Vía Sumapaz confirmó la habilitación de un carril en el kilómetro 108, tanto para vehículos livianos como para transporte de carga.

La concesionaria señaló que el paso se mantenía limitado mientras continuaba la atención del incidente junto con la Policía de Tránsito. “Unidades de la Concesión y Policía de Tránsito continúan la atención al incidente”, comunicó la empresa.

Hasta ese momento no se conocía información confirmada sobre personas lesionadas por el volcamiento. Tampoco se había precisado el tiempo necesario para normalizar completamente la circulación en ese tramo.

Un tractocamión volcó en el kilómetro 108 en Chusacá y alteró el flujo de camiones en la zona - crédito @ViaSumapaz/X

Un segundo siniestro generó otra restricción en la Variante de Girardot

La situación vial se extendió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre a otro tramo del corredor. A las 5:20 a. m., la concesionaria reportó paso restringido a un carril en el kilómetro dos, en la Variante de Girardot, dentro del municipio de Flandes.

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De acuerdo con el reporte de Vía Sumapaz, el incidente correspondió a un choque múltiple con volcamiento que involucró vehículos de carga. Las autoridades locales se sumaron a la atención de la emergencia.

La concesionaria no detalló cuántos vehículos participaron en el choque ni informó sobre posibles heridos. Las causas del siniestro tampoco fueron precisadas en la información disponible.

Los conductores que se desplazan por la vía Bogotá-Girardot deben tener en cuenta las restricciones en ambos sectores antes de iniciar el recorrido. La recomendación es transitar con precaución y seguir las instrucciones de las autoridades en carretera.

El reporte emitido a las 5:20 a. m. ubicó la segunda emergencia en el kilómetro 2 dentro del municipio de Flandes - crédito @ViaSumapaz/X

“Recomendamos transitar con precaución y atender las indicaciones del personal en el sitio”, así lo indicó Vía Sumapaz a través de sus canales oficiales.

Choque entre una camioneta y un camión en la vía Bogotá-Girardot dejó una mujer muerta

La camioneta quedó incrustada en un camión tras un choque registrado al mediodía del 30 de agosto de 2026 en la vía Bogotá-Girardot, a la altura del sector Alto de Rosas. Las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia.

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El siniestro causó la muerte de Gabriela Peña Gómez, quien viajaba en el vehículo particular, según informó el diario regional El Olfato. El diario situó el hecho en ese tramo de Cundinamarca, una carretera con alto flujo vehicular en el centro de Colombia.

El accidente ocurrió cuando una camioneta y un vehículo de carga colisionaron en Alto de Rosas. El impacto dejó la parte delantera del automotor particular atrapada en la estructura trasera del camión y requirió la intervención de los organismos de atención en la zona.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron los daños en la camioneta después del impacto. En los registros también se observó la presencia de personal que atendía la situación sobre la carretera.

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La publicación tampoco precisó cuál era el estado del conductor del vehículo de carga ni informó sobre otras posibles personas heridas. La atención oficial continuaba en el lugar tras el accidente.