Colombia

Los disfraces que marcarán Halloween 2026: una mezcla cine de terror, virales y los clásicos de siempre

Las consultas previas al 31 de octubre revelan el peso de producciones recientes, referencias digitales y atuendos tradicionales para los que buscan descrestar en esta fecha

Cuatro figuras disfrazadas posan de noche ante una casa con calabazas encendidas, murciélagos y luna llena.
Los disfraces terroríficos y divertidos que todos quieren para Halloween 2026, según Frightgeist de Google (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A pocos días de Halloween, las búsquedas muestran que los disfraces más buscados combinan estrenos de cine, clásicos de terror y fenómenos virales de internet.

La lista anual Frightgeist de Google mide los términos con mayor aumento de búsquedas en comparación con el mismo período del año anterior; por eso funciona como un termómetro de referencias culturales que ganaron impulso durante octubre, y no como una lista de los atuendos más vendidos.

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Los datos confirman que las películas de horror, los videojuegos y los personajes nacidos en redes sociales concentran buena parte de la demanda previa al 31 de octubre.

El ranking ubica en el primer puesto a Buddy the Unicorn, personaje de la película de terror Buddy, seguido por el juguete antiestrés NeeDoh y Nikki, de Obsession.

Top 3 de los disfraces más buscados para Halloween 2026 (Frightgeist / Google)
Top 3 de los disfraces más buscados para Halloween 2026 (Frightgeist / Google)

Buddy the Unicorn encabeza la influencia del cine de terror

El personaje de Buddy the Unicorn se impuso como la principal referencia de 2026. El protagonista de la película de Casper Kelly transforma la estética de un animador infantil (colores intensos, traje de mascota y un corazón violeta) en una propuesta inquietante, acorde con la fecha. Según Google, la búsqueda de ese disfraz superó por primera vez a la de los disfraces infantiles de unicornio.

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La segunda posición, NeeDoh, responde a otra lógica: la de los objetos virales. El juguete blando y de colores vivos se convirtió en una opción reconocible y fácil de adaptar en grupos o versiones caseras. Esa convivencia entre terror y cultura digital se repite en el resto de los primeros puestos.

Nikki, interpretada por Inde Navarrette en Obsession, quedó tercera. Su vestuario, basado en una combinación de estampado animal rojo y negro con pantalón corto oscuro, se volvió identificable tras el éxito de la película.

La lista también incorporó a Lily Love Braids, de Poppy Playtime, una franquicia de videojuegos de terror que mantiene presencia entre los disfraces de público joven.

La pantalla grande aporta héroes, villanos y mitología griega

La cartelera de 2026 amplió el repertorio más allá del terror. Agamemnon, personaje de La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema de Homero, ocupa el cuarto lugar. El rey griego ofrece una alternativa de inspiración histórica que puede resolverse con túnica, corona y accesorios de guerrero.

La película que cautivó en 2026 también le dio ideas de disfraces a algunos seguidores (@NolanAnalyst / X)
La película que cautivó en 2026 también le dio ideas de disfraces a algunos seguidores (@NolanAnalyst / X)

También aparecen Hazel Hook, de Descendants: Wicked Wonderland, y Verity, personaje ligado a una serie de horror inspirada en Minecraft. Carl, protagonista de la saga fantástica Dungeon Crawler Carl, completa la presencia de historias de género entre las preferencias que crecieron este año.

El listado incluye al fallecido Oliver Tree, músico y figura de internet cuya estética, que incluye corte de cabello recto y prendas sobredimensionadas, llama bastante la atención para los más excéntricos.

Oliver Tree
El fallecimiento del artista elevó el interés por su vida y obra (@olivertree/Instagram)

Disco Scooby-Doo actualiza a un personaje clásico con referencias a la música de los años setenta. En la categoría de disfraces para dos, Google situó a esa versión de Scooby junto a Shaggy en el primer lugar.

Brujas, vampiros y fantasmas mantienen su lugar en Halloween

Aunque las novedades dominan las búsquedas que más crecen, los disfraces tradicionales continúan entre las opciones de mayor alcance. Una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF, por sus siglas en inglés) colocó a la bruja, el vampiro, Batman, Spider-Man y el fantasma entre las elecciones principales de los adultos.

Otro análisis de búsquedas de Google Trends sobre 35 atuendos clásicos ubicó a la sirena, el dinosaurio, el murciélago, el monstruo y el esqueleto entre las alternativas más populares de 2026. Son opciones que conservan vigencia porque admiten versiones infantiles, familiares o de bajo costo, sin depender del estreno más reciente.

Para quienes buscan referencias musicales, las búsquedas de disfraces de Michael Jackson alcanzaron su nivel más alto en una década, con su imagen de la era Thriller entre las opciones destacadas.

Michael Jackson es uno de los artistas que más inspira en época de Halloween (Thriller / YouTube)
Michael Jackson es uno de los artistas que más inspira en época de Halloween (Thriller / YouTube)

Por esta misma línea, Skeletor y Kenny Rogers también figuraron entre las 25 tendencias de Google.

Los datos de Google anticipan una celebración donde los personajes de películas conviven con los monstruos de siempre y los códigos que circulan en pantallas y redes sociales.

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