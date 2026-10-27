Ministerio del Deporte denunció varios proyectos represados desde el Gobierno Petro: "Los dejaban eternamente"

Nueva denuncia de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, por la gestión del Gobierno de Gustavo Petro con la cartera en los últimos cuatro años - crédito Ministerio del Deporte

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El Ministerio del Deporte, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, busca reorganizar una de las carteras más activas de los últimos cuatro años. Durante el gobierno anterior se registraron varios escándalos y críticas a la gestión, a los que ahora se suma una nueva denuncia.

La ministra Juliana Gutiérrez afirmó que encontró varios proyectos represados en la cartera, sin avances y al borde del archivo por falta de requerimientos. La actual administración los identificó y comenzó a darles trámite.

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Por el momento, el Ministerio del Deporte mantiene conversaciones sobre los detalles de los Juegos Nacionales 2027, que se realizarán en Córdoba y Sucre. El evento será una prueba para la gestión de Gutiérrez, que también deberá continuar con las inversiones destinadas al ciclo olímpico.

“Estaban atrancados”

Durante un evento público, la ministra del Deporte dio a conocer que existen varios proyectos para los departamentos que no fueron gestionados a tiempo por la anterior administración y fue necesario que se aceleraran, en especial porque contaban con regalías.

“Una de las cosas más tristes que nos encontramos en el ministerio es que hay muchos proyectos radicados que, como son por regalías, tienen que ir al DNP y ni siquiera les explicaban que tenían que pasar por DNP, sino que los dejaban eternamente en el Ministerio del Deporte”, mencionó la jefe de la cartera.

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La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, dio a entender que el Gobierno Petro es el responsable de los proyectos represados por falta de aprobación en Planeación - crédito Ministerio del Deporte

Gutiérrez explicó que conversó con Planeación para darles trámite a esas iniciativas de manera rápida: “Nosotros inmediatamente llegamos, que es por regalías, dijimos: ‘Vamos DNP, sáquelo adelante y nosotros le damos toda la viabilidad técnica y jurídica para que esto se haga’, pero lo financiero está en otra dirección”.

“Entonces vamos rápido a sacarlo rápido por la otra dirección para que alcancen. A eso nos hemos dedicado y cuando quieran, les hacemos un reporte de cuánto hemos logrado desatrancar estos proyectos que estaban atrancados, porque realmente es llevarlos de la mano y acompañarlos”, añadió.

El Ministerio del Deporte afirmó que adelanta la mayor cantidad de proyectos posibles para que no sigan represados en la cartera - crédito Ministerio del Deporte

La ministra del Deporte finalizó al decir que la misión de su cartera es “acompañar a las regiones. Y ahí vuelvo y les digo: no es un ministerio que va a seguir funcionando simplemente como un ente del deporte departamental y mal administrado. Nuestra misión es poder acompañar a los departamentos”.

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Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo

La ministra del Deporte participó en los últimos días en el Encuentro Regional del Plan Nacional de Desarrollo, realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, para recoger propuestas ciudadanas y definir prioridades nacionales.

La jornada forma parte del proceso de construcción del plan que orientará las acciones del Gobierno durante el próximo cuatrienio. El encuentro incluyó siete mesas técnicas, denominadas “Siete caminos hacia la Patria Milagro”, sobre educación, transformación del Estado, regiones, economía, asuntos sociales, patriotismo constitucional y reconstrucción, transformación y resiliencia.

El Ministerio del Deporte también se mueve para hablar en las regiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio del Deporte

Durante su intervención, Juliana Gutiérrez planteó que el deporte debe superar el enfoque centrado en medallas y competencias: “A Colombia la seguimos cuidando y sosteniendo desde las regiones. Hoy no les quiero hablar solamente del deporte de medallas y competencias, también quiero hablar del deporte como la mejor herramienta de transformación social que una región pueda tener. Invertir en deporte es invertir en el desarrollo del ser humano”.

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La ministra también pidió garantizar escenarios accesibles, formación y acompañamiento para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento sin barreras económicas o geográficas. A los mandatarios locales les dijo lo siguiente: “Cuando piensen en sus municipios, no piensen solamente en los escenarios, sino también en cómo el deporte puede ser una herramienta integral para todos”.