Incautaron en Cartagena más de tres toneladas de cocaína avaluada en USD 141 millones

El cargamento, localizado en un predio de Punta Canoas, fue valorado en USD 141 millones y habría tenido como destino rutas internacionales del narcotráfico (prensa Armada de Colombia)

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La Armada de Colombia incautó 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio baldío del corregimiento de Punta Canoas, en la zona rural de Cartagena. Según las estimaciones oficiales, el cargamento representa una afectación de más de USD 141 millones para las organizaciones criminales.

El hallazgo ocurrió durante una operación de vigilancia y control de tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13, unidad adscrita a la Brigada de Infantería de Marina No. 1. La droga estaba distribuida en 102 bultos y, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad militar, habría sido acopiada para una eventual salida hacia mercados internacionales.

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La operación tuvo lugar en la madrugada del 27 de octubre de 2026 en un sector costero ubicado a unos 40 minutos del casco urbano de la capital del departamento de Bolícar. Las autoridades indicaron que el procedimiento evitó que más de 7,6 millones de dosis llegaran a circuitos ilegales de comercialización.

Tropas detectaron luces en un terreno baldío durante la madrugada

La Armada de Colombia incautó más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural de Cartagena. (prensa Armada de Colombia)

Los infantes de Marina realizaban patrullajes de control territorial y vigilancia en Punta Canoas cuando observaron varias fuentes de iluminación en un predio baldío cercano a la costa.

Al acercarse para verificar la situación, los uniformados encontraron a varias personas en el lugar. Según la información entregada por la Armada, los sospechosos huyeron al notar la llegada de las tropas y aprovecharon las condiciones de oscuridad y la vegetación del sector.

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Tras asegurar el área, los militares inspeccionaron el terreno y localizaron 102 bultos con paquetes rectangulares. Cada paquete tenía un peso aproximado de un kilogramo y características similares a las de sustancias ilícitas.

El material fue trasladado bajo custodia a instalaciones en Cartagena, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron las pruebas correspondientes.

La Fiscalía confirmó que el cargamento contenía cocaína

El cargamento decomisado en Punta Canoas representa una afectación económica superior a los 141 millones de dólares. (prensa Armada de Colombia)

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada practicada por el CTI determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína. El peso total del alijo alcanzó los 3.054 kilogramos, equivalentes a más de tres toneladas.

Después de la verificación, las autoridades judiciales iniciaron los procedimientos para la judicialización del cargamento. Hasta el momento, la Armada no informó sobre personas capturadas durante el operativo.

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La institución señaló que las personas que escaparon del lugar, de forma preliminar, estarían vinculadas con la organización y el almacenamiento del estupefaciente antes de su envío al exterior. Las autoridades investigan cuál era el destino final de la droga y el método que se pretendía utilizar para sacarla de Colombia.

El coronel de Infantería de Marina, Harlinzon Quiroga Polanía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, atribuyó el resultado a las operaciones de control y a labores de inteligencia naval en el área.

La operación del Batallón de Infantería de Marina No. 13 impidió la comercialización de más de 7,6 millones de dosis. (prensa Armada de Colombia)

“Armada Nacional, en el desarrollo de operaciones navales, incautó tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Punta Canoa, en Cartagena, Bolívar”, afirmó el oficial. También indicó que el resultado “representa una afectación superior a los ciento cuarenta y un millones de dólares a las economías del crimen organizado”.

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El cargamento estaba en un corredor costero al norte de Cartagena

Punta Canoas forma parte de la franja costera rural ubicada al norte de Cartagena, en el corredor de la Vía al Mar que conecta a la capital de Bolívar con Barranquilla. La zona combina sectores de playa, predios rurales y vías terrestres que permiten la comunicación con otros puntos del departamento.

La Armada concentra parte de sus operativos en zonas marítimas, fluviales y terrestres del Caribe colombiano para detectar el tránsito de drogas y otros delitos asociados a estructuras criminales. En este caso, el procedimiento se desarrolló en tierra, cerca de la línea costera.

Los uniformados hallaron 102 bultos con paquetes de un kilogramo almacenados cerca de la costa. (prensa Armada de Colombia)

El hallazgo de la droga en un lote baldío refuerza la investigación sobre posibles puntos de acopio utilizados por redes de narcotráfico antes de movilizar cargamentos hacia otras zonas. La información oficial no precisó qué organización sería responsable del alijo ni confirmó la ruta que tenían prevista los responsables.

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De acuerdo con los cálculos entregados por la institución, el cargamento tiene un valor superior a USD 141 millones, una cifra que equivale a más de $560.000 millones. La estimación se basa en el valor que la droga podría alcanzar en mercados ilegales internacionales.

La Armada anunció que mantendrá los operativos en el Caribe colombiano

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 informó que continuará con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en áreas costeras de Bolívar. El objetivo, según la institución, es limitar el uso de esos territorios para el almacenamiento y la salida de sustancias ilícitas.

El corredor costero de Punta Canoas en la Vía al Mar funciona como punto de acopio hacia rutas internacionales. (prensa Armada de Colombia)

Quiroga Polanía sostuvo que la Armada mantendrá “operaciones ofensivas y sostenidas” contra el narcotráfico para reforzar la seguridad en el Caribe colombiano.

Mientras avanza la investigación, el cargamento quedó a disposición de las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá establecer quiénes estaban en el predio, de dónde provenía la cocaína y cuál era la red logística que tenía previsto movilizar las más de tres toneladas incautadas.

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