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Batalla campal en la Supercopa Juvenil Sub-20 quedó en video: Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron tras el partido y en plena cancha

La celebración de los pijaos por clasificar a las semifinales del campeonato sub-20 de la Federación Colombiana de Fútbol se empañó por los choques con jugadores del verde

El hecho se dio al término del partido en el estadio Atanasio Girardot, donde el visitante pasó a semifinales con marcador global de 3-2 - crédito @webmasdeportes/X

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La Supercopa Juvenil Sub-20 es el principal torneo de reservas en Colombia, no solo porque es organizado por la Federación Colombiana de Fútbol, sino porque los clubes encuentran en el campeonato el escenario para encontrar talentos en su cantera para ascenderlos a la rama profesional, aunque el torneo no es exento de escándalos.

El encuentro entre el Atlético Nacional y el Deportes Tolima terminó en escándalo por una pelea entre los jugadores, que dejaron a un lado la parte deportiva y se enfrentaron en pleno campo de juego, que involucró también a miembros de ambos cuerpos técnicos y los deja en riesgo de una fuerte sanción.

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Con respecto al compromiso, los pijaos dieron la sorpresa porque dejaron en el camino a una de las escuadras con la mejor cantera del fútbol colombiano, por la cantidad de figuras que han ascendido al equipo profesional, y se perfila como candidato para quedarse con el título de la Supercopa Juvenil de la FCF.

Un final de escándalo en Medellín

Lo que era un encuentro apretado por el marcador, en el que el verde peleó hasta el final para quedarse con la clasificación a las semifinales, terminó de la peor manera en el momento en que los futbolistas visitantes empezaron a celebrar la clasificación a las semifinales de la Supercopa Juvenil, el lunes 26 de octubre en la capital antioqueña.

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Según una grabación que circula en redes sociales, de una persona que, al parecer, tomó el video desde el campo de juego, un jugador de Atlético Nacional empezó la pelea por atacar a otro en el campo de juego, poco después de que el juez central pitara el final del compromiso en el Atanasio Girardot.

Nacional vs. Tolima en la Supercopa Juvenil
El encuentro de Nacional y Tolima, en la categoría sub-20, estuvo cargado de choques durante el partido y después de los 90 minutos - crédito @CanteraPijao/X

En ese momento, se formó la batalla campal que obligó a los cuerpos técnicos de ambas escuadras a intervenir para que la situación no llegara a algo peor, aunque los ánimos entre los futbolistas eran tensionados por el enojo de unos y ver el festejo de otros que, por lo que se pudo ver, no hicieron actos provocadores al resto.

Al final, no se reportaron personas heridas de gravedad tras la pelea, pues ambas escuadras se retiraron a sus camerinos y el informe arbitral aclarará cómo fue que ocurrió todo, los responsables y las respectivas sanciones por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en el campeonato.

Nacional vs. Tolima en la Supercopa Juvenil
Deportes Tolima se ha ratificado como una de las mejores canteras en el fútbol colombiano por sus resultados en la Supercopa Juvenil - crédito @CanteraPijao/X

Una clasificación en medio de la crisis de los “grandes”

El avance representa un impulso para las divisiones menores del Tolima, que siguen en carrera por el título nacional. La clasificación se produjo mientras el equipo profesional atraviesa dificultades en la Liga BetPlay, una situación que aumenta el interés de la afición por el desempeño de los juveniles.

Breiner Cortés fue el principal referente ofensivo de la eliminatoria al marcar los tres goles del conjunto tolimense. El atacante había anotado en el triunfo 1-0 de la ida, disputada en la sede deportiva San Gabriel de Ibagué, y volvió a ser determinante en el empate de la vuelta en el Atanasio Girardot.

Nacional vs. Tolima en la Supercopa Juvenil
Deportes Tolima eliminó a Nacional en cuartos de la Supercopa Juvenil, luego de ganar 3-2 en el marcador global - crédito @CanteraPijao/X

En el arco, Juan Covilla sostuvo al equipo con varias atajadas decisivas y dos penaltis detenidos durante los 180 minutos de la serie. Sus intervenciones fueron determinantes para conservar la ventaja obtenida en el primer partido, especialmente ante los ataques de Atlético Nacional en Medellín.

El equipo dirigido por Henry Rojas mostró capacidad para defender el resultado conseguido en Ibagué y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Junior de Barranquilla y Llaneros también están clasificados a las semifinales, mientras que el último cupo se definirá entre Once Caldas y Águilas Doradas, el próximo 2 de noviembre en Manizales.

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