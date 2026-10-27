Hogares y usuarios de gas natural vehicular se verían afectados con nueva falla en Spec, la regasificadora de Cartagena: los próximos seis días serán clave

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, manifestó que la contingencia actual es la segunda del año y ocurre aproximadamente un mes y medio o dos meses después de un episodio anterior en la misma instalación - (Andeg)

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El Ministerio de Minas y Energía decretó un racionamiento programado de gas ante la falla de uno de los cuatro trenes de regasificación de la terminal Spec, en Cartagena.

La medida es preventiva y no implica cortes inmediatos para los consumidores. La entidad la adoptó para redistribuir el gas disponible, gestionar fuentes adicionales de suministro y proteger la demanda esencial durante la reparación.

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Spec informó que detectó una condición operativa en su unidad flotante de almacenamiento y regasificación e inició trabajos correctivos en el tren afectado. El personal especializado ejecutará las labores bajo protocolos técnicos, operativos y de seguridad, con una duración estimada de entre siete y ocho días, según la empresa, o de aproximadamente seis días, según gremios del sector.

Con los tres trenes restantes en operación, la terminal mantendrá una capacidad máxima de 400 millones de pies cúbicos diarios. El Ministerio calcula que la contingencia genera un déficit de 133 millones de pies cúbicos diarios, equivalente a cerca del 13% del consumo nacional, de los cuales unos 30 millones corresponden a demanda esencial, que incluye hogares y pequeños comercios.

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Ante esto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) prevé cubrir parte del déficit con volúmenes excedentarios de campos nacionales vinculados a Ecopetrol mientras se repara la unidad, en un proceso que podría extenderse entre seis y ocho días.

La restricción del suministro durará entre siete y ocho días por un faltante estimado de 133 millones de pies cúbicos diarios de gas, según informó el Ministerio de Minas y Energía y Spec LNG - (Spec LNG/@SergioCabrales/X)

Al respecto, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, culpó la recurrencia de estas contingencias a la exigencia operativa de una infraestructura que debe procesar gas de forma continua.

“Es una planta, es una máquina que trabaja, que tiene que hacer un esfuerzo permanente para poder regasificar el gas en Colombia”, señaló. Explicó que la terminal contaba antes con una unidad que podía servir como respaldo operativo. Ahora, anotó que el aumento de las necesidades de abastecimiento obliga ahora a mantener las cuatro unidades en marcha, con menos margen para absorber una falla técnica.

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“De las cuatro unidades que tenía, antes tenía una unidad que era como de soporte, de backup, pero hoy en día el país necesita gas permanentemente y tiene que tener las cuatro unidades funcionando constantemente”, detalló Castañeda. La salida temporal de un tren reduce de inmediato la capacidad disponible para el sistema.

La contingencia actual es la segunda del año y ocurre aproximadamente un mes y medio o dos meses después de un episodio anterior en la misma instalación, según indicó el dirigente. En esa oportunidad, recordó, la reparación tomó seis días y las gestiones de abastecimiento permitieron sostener el suministro sin que se materializaran faltantes de gas.

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Gas de campos nacionales para evitar restricciones

El orden previsto para eventuales restricciones comenzaría por los usuarios industriales, continuaría con el gas natural vehicular (GNV) y dejaría a los hogares al final de la secuencia.

La contingencia coincide con el Fenómeno de El Niño, periodo en el que las lluvias cayeron por debajo del 80% de los promedios históricos - (Spec LNG)

“El racionamiento programado afectaría eventualmente a la demanda industrial, luego al GNV y por último a los hogares”, alertó Castañeda. La alternativa que plantea Andeg consiste en recurrir a gas de campos vinculados a Ecopetrol que dispongan de volúmenes excedentarios. Esos recursos podrían inyectarse al sistema para atender la demanda durante los días en que el tren de Spec permanezca fuera de operación.

Castañeda explicó que, en lugar de destinar ese gas a actividades de los campos asociadas con la extracción de petróleo, los productores podrían orientarlo temporalmente al consumo nacional. “Se logró conseguir gas en algunos campos que dependen de Ecopetrol, que pueden tener alguna capacidad excedentaria e inyectar gas y ponerlo a disposición de la demanda en estos próximos días”, manifestó.

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Para el gremio, el racionamiento programado funciona como una herramienta administrativa que le da al Ministerio margen para coordinar ajustes entre los participantes del mercado. “Lo que permite es al Ministerio tener la flexibilidad de poder hacer esas gestiones, esos movimientos y hacer obviamente que no tengamos faltantes”, sostuvo el dirigente gremial.

La expectativa es repetir la estrategia aplicada durante la contingencia anterior mientras avanzan las labores correctivas. “Lo que esperamos es que en los próximos seis días se haga la misma gestión para poder tener el gas disponible”, afirmó Castañeda.

El Gobierno nacional priorizó la entrega de gas a usuarios residenciales, pequeños comercios, hospitales, estaciones de transporte y refinerías - (Ministerio de Minas y Energía)

Suministro de gas para las plantas térmicas

La contingencia no interrumpió el abastecimiento destinado a las plantas térmicas, según Andeg. Los tres trenes operativos mantienen los 400 millones de pies cúbicos diarios requeridos para atender esa demanda, pese a que una de las cuatro unidades de regasificación quedó fuera de servicio.

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“Desde el lado térmico seguimos contando con los 400 millones de pies cúbicos; los otros tres trenes siguen atendiendo la necesidad termoeléctrica”, afirmó Castañeda. La capacidad disponible permite sostener los compromisos de suministro de la terminal durante la reparación.

Asimismo, el dirigente recordó que Spec fue diseñada para entregar gas de manera constante a Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores. “Así fue diseñada esa planta para poder honrar las obligaciones que tiene de entrega de gas constante a Termobarranquilla, a Termocandelaria y a Termoflores”, sostuvo.

La operación de los tres trenes disponibles preserva, por ahora, la generación eléctrica en la región Caribe y en el resto de Colombia mientras se completa la reparación de la unidad afectada.

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