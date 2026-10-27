Colombia

Luz verde desde Londres: Miguel Uribe Londoño ahora sí será embajador de Colombia en el Reino Unido

El Gobierno británico concedió el beneplácito al papá del senador asesinado Miguel Uribe Turbay y, ahora, el Ejecutivo deberá formalizar su nombramiento mediante decreto y avanzar en el proceso protocolario para su posesión

(Miguel Uribe Londoño/Facebook)
El Reino Unido concedió el beneplácito a Miguel Uribe Londoño para asumir como embajador de Colombia en Londres (Miguel Uribe Londoño/Facebook)
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El Gobierno del Reino Unido otorgó el beneplácito diplomático a Miguel Uribe Londoño, papá del senador asesinado a mediados de 2025 Miguel Uribe Turbay, para asumir la jefatura de la misión de Colombia en Londres como embajador extraordinario y plenipotenciario.

La aceptación formal de las autoridades británicas desbloquea el trámite exterior y permite a la Casa de Nariño expedir el decreto de nombramiento para formalizar su llegada a la capital inglesa.

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La decisión de Londres resuelve un compás de espera de poco más de dos meses desde que la Cancillería colombiana radicó la postulación oficial ante el Foreign Office (el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido).

El proceso de evaluación se adelantó dentro de los plazos y protocolos regulares que exige el servicio exterior británico para avalar la designación de los jefes de misión diplomática en su territorio.

(@colombianembassyuk/Instagram)
. Tras el aval británico, el Gobierno colombiano deberá expedir el decreto de nombramiento y completar los trámites protocolarios correspondientes (@colombianembassyuk/Instagram)

El aval representa un paso reglamentario indispensable en el derecho internacional, pues certifica la conformidad del Estado receptor con la persona propuesta por el Gobierno que encabeza el presidente Abelardo de la Espriella, quien respaldó de forma directa a Uribe Londoño para asumir la interlocución política y comercial en territorio europeo.

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Una vez formalizado el decreto presidencial en Bogotá, Uribe Londoño viajará a Londres para entregar las cartas credenciales ante las autoridades de la Corona británica y el Ministerio de Asuntos Exteriores, trámite protocolario que marca el inicio de sus funciones en el Reino Unido.

Sin visa de turismo e inversiones: los retos que tendrá en Londres

Dentro de la hoja de ruta que el nuevo embajador llevará a territorio británico, destaca el restablecimiento de las conversaciones políticas en los niveles institucionales más altos. Su gestión buscará recomponer las relaciones diplomáticas y asegurar nuevos mecanismos de cooperación técnica en materia económica, comercial y de seguridad.

(Juan Diego Cano/Presidencia)
Una de las prioridades de la misión diplomática, dada por el presidente De la Espriella, será explorar las condiciones para que los colombianos puedan volver a ingresar al Reino Unido sin visa de visitante (Juan Diego Cano/Presidencia)

Una de las prioridades centrales que asumirá la embajada será la revisión técnica del régimen migratorio, con miras a evaluar las condiciones necesarias para que los ciudadanos colombianos puedan ingresar nuevamente al Reino Unido sin la exigencia de un visado de turismo. Esta medida busca facilitar la movilidad de viajeros, estudiantes, académicos y profesionales que se desplazan con frecuencia entre ambos países.

Asimismo, Uribe Londoño gestionará el respaldo financiero e inversionista de entidades británicas para proyectos de infraestructura estratégica en Colombia.

La meta apunta a vincular al sector corporativo de ese país con la construcción del corredor férreo proyectado para conectar los puertos de la costa Caribe con el departamento de Antioquia.

La designación de Uribe Londoño se suma a otros movimientos en las sedes diplomáticas de Colombia en Europa durante el actual mandato presidencial. En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores aguarda la respuesta a la solicitud de beneplácito remitida al Gobierno de España para que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía asuma la conducción de la embajada en Madrid.

(Isaac Bechara/Presidencia)
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, asumirá la representación diplomática colombiana una vez se completen los trámites oficiales (Isaac Bechara/Presidencia)

Del legado de su hijo a la representación diplomática de Colombia

De manera previa a la notificación del aval internacional, Uribe Londoño lideró la creación del Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, una plataforma formativa creada en memoria de su hijo. La iniciativa busca capacitar a nuevas generaciones en gestión pública, ética ciudadana y liderazgo social a través de talleres y metodologías comunitarias.

El proyecto tuvo su primer encuentro masivo el 7 de octubre de 2026 en Bogotá durante el Summit para el Liderazgo Valiente, certamen que contó con la presencia de directivos de medios de comunicación, representantes de la administración nacional y delegaciones cívicas.

Según voceros de la organización, revelados por Canal 1 Noticias, Uribe Londoño continuará vinculado al desarrollo de este centro de formación mientras ejerce sus responsabilidades en la sede diplomática en Londres.

Con la aprobación del beneplácito confirmada por las autoridades de ambos países, la Cancillería prepara la documentación legal para que el nuevo embajador asuma sus funciones en la capital británica y represente los intereses del Estado colombiano en el escenario europeo.

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