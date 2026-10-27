Davinson Sánchez recibió elogios en Turquía tras participar en los dos goles del triunfo del Galatasaray sobre Fenerbahce

Davinson Sánchez fue elogiado por su rendimiento con Galatasaray ante Fenerbahce - crédito @daosanchez13/Instagram

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El colombiano Davinson Sánchez recibió elogios de la prensa turca después de la victoria 2-1 de Galatasaray ante Fenerbahce, disputada el domingo 26 de octubre de 2026 por la novena fecha de la Superliga de Turquía.

El defensor participó en las jugadas de los dos goles de su equipo y fue destacado por sus intervenciones en defensa durante el clásico de Estambul.

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Galatasaray se impuso como local con un doblete de Victor Osimhen, quien anotó a los 29 y 44 minutos. Fenerbahce descontó a los 62, por medio de Irfan Can Kahveci, pero no logró igualar el encuentro. El resultado dejó a Galatasaray en el primer lugar del torneo con 22 puntos, dos más que Amed SK, según la clasificación citada tras la fecha.

Sánchez, uno de los capitanes de la selección Colombia, jugó los 90 minutos. En el segundo gol, remató desde fuera del área tras un rebote; Osimhen desvió el balón de cabeza frente al arco y descolocó al arquero rival. Además, el colombiano intervino en el inicio de la acción que derivó en el primer tanto del delantero nigeriano.

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El análisis de Uğur Meleke después del clásico

El diario deportivo turco Habertürk reunió el lunes 27 de octubre las opiniones de varios columnistas sobre el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce, entre ellas la de Uğur Meleke, periodista del diario Hürriyet.

En su comentario, Meleke puso el foco en la influencia de Sánchez en las dos áreas. “Participó en la gestación de ambos goles del Galatasaray: en el primero, mediante un cabezazo desde 30 metros, y en el segundo, con una volea. Más allá de su aportación en los goles, protagonizó intervenciones heroicas para frustrar dos jugadas clave en las que participaron Kanté y Lukaku. Davinson volvió a dar un paso al frente, ofreciendo una actuación imponente en otro partido de gran envergadura”, escribió el columnista.

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La opinión de Ugur Meleke sobre Davinson Sanchez en el partido entre Galatarasay ante Fenerbahce - crédito HaberTurk

La frase en turco señala que el colombiano estuvo involucrado en la elaboración de los dos goles de Galatasaray. También remarca que frustró dos acciones críticas de N’Golo Kanté y Romelu Lukaku y que cerró otro partido de máxima exigencia con un rendimiento superior.

El análisis de Hürriyet, reproducido por Habertürk, también destacó el contexto del encuentro: Osimhen definió el resultado con sus dos anotaciones, pero Sánchez tuvo incidencia en el desarrollo ofensivo del equipo y en la defensa de la ventaja durante los minutos finales.

El reconocimiento de Ümit Karan y los números del colombiano

En declaraciones reproducidas para el portal turco GS Gazete, Ümit Karan cuestionó el arbitraje de Atilla Karaoğlan y consideró que Galatasaray había sido ampliamente superior antes del descanso: “El árbitro Atilla Karaoğlan pasó por alto la tarjeta roja de Fenerbahce. También ignoró el penalti de Batrakov. Así, Fenerbahce logró mantenerse en el partido. Galatasaray normalmente había arrollado a su rival en el primer tiempo”. El exfutbolista consideró que el juez dejó pasar una expulsión para Fenerbahce y un penalti a favor de Batrakov, situaciones que, según su opinión, permitieron que el rival se mantuviera en partido.

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La opinión de Ümit Karan sobre el nivel de Davinson Sánchez con Galatasaray ante Fenerbahce - crédito gsgazete

Los datos defensivos de Sánchez también respaldaron el reconocimiento posterior al clásico. El colombiano registró 12 contribuciones defensivas: nueve despejes, dos recuperaciones y un duelo aéreo ganado. Además, firmó una asistencia, la quinta en los 133 partidos que acumuló con Galatasaray, según Sofascore.

Galatasaray atraviesa un buen momento en la Superliga de Turquía. Tras vencer 2-1 a Fenerbahce el 26 de octubre de 2026, lidera la tabla con 22 puntos en nueve partidos: siete triunfos, un empate y una derrota.

Amed SK es segundo con 20 puntos, mientras Trabzonspor ocupa la tercera posición con 19 unidades. El equipo de Estambul ha marcado 19 goles y recibido 12, con una diferencia de siete. Su próximo desafío será como visitante ante Konyaspor el viernes 30 de octubre. Después recibirá al VfB Stuttgart el martes 3 de noviembre por la Champions League y a Amed SK el sábado 7 por la liga.

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Las estadísticas de Davinson Sánchez en Galatasaray, con cinco asistencias incluidas - crédito Sofascore