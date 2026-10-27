La Dimayor anunció los partidos de la fecha 5 de la Liga 2026-II que transmitirá el canal Win Sports en su señal básica y los que necesitan suscripción

La Dimayor anunció cuáles partidos del fútbol profesional colombiano van por Win Sports y los que irán por su señal paga - crédito Win Sports/@ojodeleonsf/Dimayor

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La fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 se jugará entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre, y los ocho partidos pendientes tendrán transmisión por los canales de televisión Win Sports, Win Sports+ o ambas señales. La jornada había fue aplazada desde agosto tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto y obligó a modificar el calendario del fútbol profesional.

El sismo se registró a las 7:34 a. m. ese día, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 10 de septiembre, registró 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 466.345 personas afectadas en 497 municipios de 16 departamentos.

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Un miembro del equipo de rescate trabajando en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras el terremoto ocurrido en Cali, que fue una de las ciudades afectadas por el sismo - crédito REUTERS/Sergio Acero

El terremoto obligó a aplazar la programación del fútbol colombiano

La emergencia abrió el debate sobre la continuidad de la actividad deportiva mientras las autoridades atendían los daños, realizaban labores de búsqueda y rescate y evaluaban la infraestructura de las regiones afectadas. La Dimayor suspendió los partidos programados esa semana y anunció que los 36 clubes profesionales concentrarían sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

La medida alcanzó a la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay, la Copa BetPlay y otras competencias. La reprogramación distribuyó los encuentros pendientes en distintas semanas para evitar una acumulación de partidos antes del cierre de la fase regular.

Dos encuentros de la quinta jornada ya se jugaron. Llaneros perdió 1-2 ante Deportes Tolima el lunes 7 de septiembre, mientras que Millonarios y Deportivo Cali empataron 1-1 el jueves 10 de septiembre. Con los ocho partidos de esta semana, la fecha 5 quedará completada aunque el campeonato ya haya avanzado a jornadas posteriores.

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Esta es la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, a falta de la realización de ocho partidos de la fecha 5 - crédito Google

Cuatro partidos se verán por Win Sports y Win Sports+

Win Sports está incluido en los planes de televisión por suscripción de varios operadores y transmite una parte de los partidos de cada fecha, además de noticieros, análisis y otros contenidos deportivos.

Estos cuatro encuentros estarán disponibles tanto en esa señal como en Win Sports+:

Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas: martes 27 de octubre, 6:00 p. m., estadio General Santander.

Boyacá Chicó vs. Junior: martes 27 de octubre, 8:05 p. m., estadio La Independencia.

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC: viernes 30 de octubre, 4:00 p. m., estadio Hernán Ramírez Villegas.

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto: viernes 30 de octubre, 8:05 p. m., estadio Américo Montanini.

Los abonados a la señal básica podrán seguir estos cuatro partidos sin contratar el paquete premium. Quienes ya tengan Win Sports+ también podrán verlos por esa señal.

Así se jugará la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Win Sports+ transmitirá otros cuatro encuentros de forma exclusiva

Win Sports+ concentra la cobertura completa de la Liga BetPlay. Para acceder a los partidos exclusivos por televisión, los usuarios deben contratar el canal como servicio adicional con su operador. La plataforma Win Play también ofrece planes digitales.

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Estos son los cuatro partidos de la fecha 5 que requerirán suscripción a Win Sports+:

Once Caldas vs. Alianza Valledupar: miércoles 28 de octubre, 6:00 p. m., estadio Palogrande.

Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín: miércoles 28 de octubre, 8:05 p. m., estadio Metropolitano de Techo.

América de Cali vs. Fortaleza FC: jueves 29 de octubre, 6:15 p. m., estadio Pascual Guerrero.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe: jueves 29 de octubre, 8:30 p. m., estadio Atanasio Girardot.

El duelo entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe cerrará la programación del jueves y solo se podrá ver por la señal premium. La fecha concluirá el viernes 30 de octubre, con los encuentros entre Pereira y Jaguares, y Bucaramanga y Deportivo Pasto.