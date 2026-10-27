Colombia

Salario mínimo de 2027: almacenes y supermercados revelaron qué aumento quieren; está lejos del que pedirían los trabajadores

De aprobarse ese porcentaje, la remuneración mensual quedaría por debajo de los $2.000.000, sin auxilio de transporte; algo que los sindicatos y pensionados ven imposible

Dinero - Colombia
Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - (Colprensa)
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A un mes del inicio formal de la concertación, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) propuso que el aumento del salario mínimo de 2027 no supere el 9%, frente a las propuestas de hasta 38,5% planteadas por sectores sindicales y organizaciones de pensionados. El porcentaje definitivo dependerá de un acuerdo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores o, si no lo hay, de una decisión gubernamental.

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, expuso la postura del gremio durante el Congreso de Asocajas, celebrado en Cartagena, y pidió que la negociación vuelva a basarse en indicadores económicos. “Tenemos que regresar a un salario políticamente costoso para el gobierno, pero que dinamice al sector empresarial. Se debe seguir la fórmula de inflación más productividad. En ese sentido, el aumento no debería superar 9%”, afirmó.

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También anotó que “el aumento al salario mínimo para el año 2027 no debería superar, según la inflación, más allá del 9%”. Los gremios empresariales sitúan su rango entre 8,5% y 9%, mientras que entidades como Davivienda, Corficolombiana y Banco de Bogotá mencionan un límite del 8%. En el otro extremo, centrales obreras, sectores sindicales y organizaciones de pensionados han mencionado un aumento de hasta 38,5%.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, no participó en la concertación del aumento del salario mínimo para 2026 debido a que, según pel, la decisión ya estaba tomada - (John Paz/Colprensa)
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, no participó en la concertación del aumento del salario mínimo para 2026 debido a que, según pel, la decisión ya estaba tomada - (John Paz/Colprensa)

El dirigente gremial sostuvo que el ajuste debe proteger a empresas y comercios sin sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores. Al reclamar una fórmula que considere a todos los involucrados, señaló que un incremento moderado “para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”.

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La propuesta de Fenalco para el salario mínimo de 2027

Con un aumento de 9%, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a $1.952.086, sin incluir el auxilio de transporte, lo que representaría un ajuste cercano a $162.000 respecto del valor vigente.

Cabal descartó repetir un incremento como el decretado para 2026, al que atribuyó presiones sobre los precios y pérdida de empleos. “La inflación producto del incremento del 23,7% al salario mínimo está en los niveles que está (6,29% anual en septiembre de 2026, según el Dane), y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido”, expresó.

La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6% - crédito Dane

La discusión de 2027 será la primera negociación salarial del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Por ahora, las cifras difundidas por empleadores, sindicatos y pensionados son planteamientos preliminares, sin una propuesta concertada en la mesa tripartita.

Fechas y variables de la negociación salarial

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) ya celebró reuniones iniciales en octubre, pero la negociación formal se concentrará entre finales de noviembre e inicios de diciembre. A finales de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará la Productividad Total de los Factores, uno de los insumos técnicos de la negociación. Gobierno, empleadores y representantes de los trabajadores usarán ese indicador junto con las cifras de inflación para sustentar sus propuestas.

La primera fecha legal para alcanzar un pacto es el 15 de diciembre. Si no hay consenso, la Ley 278 de 1996 exige una nueva reunión antes del 30 de diciembre, con base en los elementos de juicio presentados durante la concertación.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Si tampoco se logra acuerdo en esa segunda instancia, el Gobierno fijará el incremento con base en la meta de inflación del año siguiente definida por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Litigio por el aumento del salario mínimo de 2026

La concertación para el aumento de 2026 se dará en medio de la incertidumbre que generó el Consejo de Estado, que mantiene pendiente una decisión de fondo sobre las demandas contra el decreto que estableció el aumento de 2026. Fenalco solicitó anularlo porque considera insuficiente su motivación y cuestiona la forma en que el Gobierno ponderó inflación, productividad, crecimiento económico y capacidad de las empresas para asumir mayores costos laborales.

La controversia judicial no se centra únicamente en el porcentaje del 23,7% bajo el concepto de “salario móvil y vital”, sino en si el decreto explicó de manera suficiente los criterios económicos y legales que sustentaron la decisión.

Consejo de Estado ordenó nombrar de inmediato a comisionados de la Creg - crédito Colprensa
La decisión del Consejo de Estado no significará una reducción en lo que se le paga a los trabajadores en la actualidad - (Colprensa)

El alto tribunal suspendió de manera provisional el decreto en febrero por falta de motivación. El Gobierno expidió luego otro acto con el mismo porcentaje y, en julio, el Consejo de Estado levantó la suspensión mientras resuelve las demandas- Entretanto, el salario mínimo de 2026 continúa en $ 1.750.905 mensuales, sin auxilio de transporte.

Así las cosas, el fallo que adopte el tribunal puede incidir en la base desde la cual se discuta el mínimo de 2027. Para los empleadores, el resultado afecta los costos de contratación, las obligaciones laborales y la planificación financiera; para los trabajadores, pesa la necesidad de mantener estables sus ingresos.

Una eventual nulidad del decreto de 2026 no supondría automáticamente que los trabajadores deban reintegrar los salarios ya cobrados. El antecedente de 2017 muestra que la anulación de un decreto por insuficiencia de motivación puede preservar los ingresos que los empleados ya devengaron.

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