Colombia

Reapareció alias Marlon, cabecilla de las disidencias que había sido declarado muerto en el Gobierno Petro y alertó posibles atentados en el país: “Objetivo militar”

En un video inédito, el líder guerrillero exigió reducir a la mitad los cobros viales para evitar ataques, advirtiendo además a los conductores particulares sobre la urgencia de alejarse durante sus próximas operaciones armadas

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
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Crece la polémica en Colombia tras revelarse un video en el que reapareció Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, identificado como el segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el hombre de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El filme, revelado por Canal 1 Noticias, muestra al líder guerrillero con banderas de las disidencias y del Partido Comunista Clandestino Colombiano (Pccc).

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La aparición contradice la versión difundida por el hoy expresidente Gustavo Petro, quien había informado el 20 de junio que el subversivo había muerto en combate en el departamento de Cauca. En una publicación en X, el exmandatario lo identificó como segundo de alias Iván Mordisco y como jefe de los frentes que operaban en ese departamento.

“Pero el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate. Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”, había expresado el entonces mandatario colombiano en la red social.

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En cuanto a su mensaje, alias Marlon declaró los peajes como objetivo militar dentro de una campaña contra el intervencionismo de Estados Unidos.

“Todas estas instalaciones serán objetivo militar. Mientras no se regulen las tarifas a la mitad de su precio actual, para evitar afectaciones a la población civil, es mejor que cuando se inicie una acción, estén lo más alejados posible o que las fuerzas militares operen los peajes, ellos pueden asumir la guerra”, indicó el guerrillero en el video expuesto por el noticiero nacional.

Así mismo, propuso que las tarifas de los peajes debían reducirse a la mitad para evitar que sus instalaciones fueran atacadas. “El robo de los peajes viales ha convertido una necesidad en un negocio, exprimiendo los bolsillos de los colombianos; todas estas instalaciones serán objetivo militar”, afirmó.

Incluso, hizo una serie de amenazas contra la circulación de mercancías estadounidenses en el país y una advertencia a la población civil para que se mantenga alejada de las estaciones de peaje cuando comiencen las acciones armadas. “Cualquier circulación de mercancía estadounidense en territorio colombiano será objetivo militar”, señaló.

El líder del EMC también cuestionó el poder económico de corporaciones transnacionales de Estados Unidos y reclamó un control democrático de los recursos.

“El Estado que declaró la guerra al pueblo colombiano y las organizaciones insurgentes debe trasladar las instalaciones militares fuera de los pueblos o cuando menos, reubicar a la población civil. Esta no puede seguir siendo escudo de la guerra que otros declararon”, comentó.

El comunicado mencionó a Cuba, Venezuela y Palestina como ejemplos de resistencia frente a Estados Unidos. El mensaje terminó con la frase “Yankees regresen a su casa” y una referencia a Manuel Marulanda.

Por el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la reaparición de alias Marlon.

Los organismos de seguridad lo ubicaron durante los últimos años entre las principales figuras de esa estructura en Cauca y Valle del Cauca.

Reportes de inteligencia lo relacionaron con extorsiones, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y acciones armadas atribuidas a grupos bajo su influencia. También era considerado uno de los cabecillas más buscados del suroccidente colombiano.

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