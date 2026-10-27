Habrá un racionamiento programado de gas en Colombia desde este martes 27 de octubre por una falla en la regasificadora de Cartagena: a quiénes afectaría y hasta cuándo

La unidad flotante de SPEC LNG redujo su capacidad máxima a 400 millones de pies cúbicos por día durante las reparaciones técnicas - crédito Spec LNG

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El Ministerio de Minas y Energía anunció el inicio de un racionamiento programado de gas natural el martes 27 de octubre de 2026 por una falla operativa en uno de los trenes de regasificación de Spec LNG, en Cartagena, que redujo la disponibilidad de combustible importado y obligó a priorizar el suministro para hogares, pequeños comercios y otros servicios esenciales.

La restricción estará vigente hasta que concluyan las reparaciones en la terminal, previstas entre siete y ocho días. El faltante estimado asciende a 133 millones de pies cúbicos diarios, cerca del 13% del consumo nacional de gas, según el Ministerio de Minas y Energía.

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La Sociedad Portuaria El Cayao S. A. E. S. P., conocida como Spec LNG, identificó una condición operativa en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, una infraestructura que recibe gas natural licuado importado, lo transforma nuevamente en estado gaseoso y lo inyecta al sistema nacional.

Durante la intervención, la terminal mantendrá una capacidad máxima de 400 millones de pies cúbicos por día, frente a los 533 millones que puede procesar en condiciones normales. La empresa no detalló las causas de la falla, aunque indicó que personal especializado ejecutará las tareas bajo protocolos técnicos, operativos y de seguridad.

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El Gobierno nacional priorizó la entrega de gas a usuarios residenciales, pequeños comercios, hospitales, estaciones de transporte y refinerías - crédito Ministerio de Minas y Energía

La contingencia ocurrió en un tren distinto al que presentó problemas a finales de septiembre. En aquella ocasión también se activó un racionamiento programado, pero las gestiones entre el Gobierno y la industria permitieron conseguir el gas necesario antes de que se retirara suministro a algún agente del mercado.

Hogares, pequeños comercios y transporte entre las prioridades

La restricción del suministro durará entre siete y ocho días por un faltante estimado de 133 millones de pies cúbicos diarios de gas, según informó el Ministerio de Minas y Energía y Spec LNG - crédito Spec LNG/@SergioCabrales/X

El orden de atención establecido por el Gobierno ubica primero a la demanda esencial, que incluye a los usuarios residenciales, pequeños comercios, hospitales y otros servicios definidos por la regulación. También tendrán prioridad el gas destinado a las estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el gas natural vehicular y las refinerías, salvo el volumen destinado a autogeneración eléctrica que pueda sustituirse por energía del sistema interconectado nacional.

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El Ministerio de Minas y Energía sostuvo que la medida es necesaria para asegurar el abastecimiento de esos consumidores: “Con el fin de asegurar el suministro para la atención de la demanda esencial de gas natural en el país, se hace necesario declarar el inicio de un racionamiento programado de dicho energético”.

Una vez cubierta esa demanda, el gas disponible se destinará a usuarios no esenciales con contratos firmes o garantías de suministro sin interrupciones. En ese grupo figuran las plantas de generación térmica, la industria que requiere gas para transportar crudo destinado a refinación y otros consumidores con contratos registrados ante el gestor del mercado.

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Las exportaciones pactadas en firme quedan en el último nivel de atención. La resolución también limita las solicitudes de transporte que busquen aumentar los volúmenes diarios inicialmente nominados mientras dure la contingencia.

La disponibilidad afectada para la demanda esencial equivale a 30.957 Mbtud, de acuerdo con la información presentada por TPL Gas ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural. El organismo recomendó aplicar el racionamiento durante las reparaciones y hasta que se normalice la operación de la terminal de Cartagena.

La norma dispone además que el gas reasignado no podrá comercializarse a un precio superior al pagado originalmente por el comprador al propietario del volumen que fue redistribuido. Los agentes del mercado deberán permitir las renominaciones necesarias para cumplir con el orden de prioridad.

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Presión sobre las plantas térmicas durante El Niño

La contingencia coincide con el Fenómeno de El Niño, periodo en el que las lluvias cayeron por debajo del 80% de los promedios históricos - crédito Spec LNG

La reducción de la capacidad de Spec LNG coincide con una mayor exigencia del sistema eléctrico colombiano por el Fenómeno de El Niño y el descenso de los aportes hídricos a los embalses. Las lluvias se ubicaron durante cuatro meses por debajo del 80% de sus promedios históricos.

Las plantas térmicas generan en promedio 82 gigavatios, por debajo del rango regulatorio de 95 a 100 gigavatios. El parque térmico requiere 485 millones de pies cúbicos diarios de gas y hasta 35.000 barriles diarios de combustibles líquidos para cumplir sus obligaciones de respaldo.

Carlos Mario Correa Posada, gerente encargado del Centro Nacional de Despacho de XM, recordó que el sistema enfrentó alertas por un posible racionamiento eléctrico el 28 y 29 de septiembre: “Durante la operación logramos gestionar recursos adicionales; sin embargo, desde hace cuatro meses las lluvias están por debajo del 80% del promedio histórico”.

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El directivo advirtió que el precio en bolsa se ubicaba entre $ 650 y $ 700 por kilovatio hora y podría aumentar a medida que avance el verano y entren en operación plantas que utilizan diésel. XM pidió a los generadores garantizar la logística de suministro y transporte de gas, mientras el sistema dependerá del desempeño térmico, la disponibilidad de combustibles y el uso racional de electricidad hasta abril de 2027.