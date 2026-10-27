Embajadora de Israel en Colombia cuestionó a artista que pisoteó la bandera de esa nación en Hip Hop al Parque: “Falta de respeto”

Rapera Chelo Hop pisoteó bandera de Israel en el festival Hip Hop al Parque - crédito @EyeonPalestine/X

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La presentación de Chelo Hop en Hip Hop al Parque derivó en una controversia diplomática después de que la artista pisara una bandera de Israel sobre el escenario y expresara su respaldo a Palestina.

El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, durante la primera jornada de la edición 28 del festival, realizada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. En videos difundidos en redes sociales se observa una bandera israelí sobre la tarima mientras la rapera la pisa; durante su intervención también se escucha la consigna “Libre Palestina”.

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El gesto quedó registrado cuando presentaba una nueva canción de su próximo álbum, Anatomía. La canción, en sus palabras, pide paciencia y resistencia a los movimientos populares del mundo y plantea el año 2030 como punto de partida para un orden global sin genocidio palestino ni fascismos en el poder.

Vivian Aisen, nueva embajadora de Israel en Colombia - crédito @VivianAisen/X

La acción generó reacciones divididas en plataformas digitales. Parte de los usuarios la interpretó como una expresión de apoyo a la población palestina, mientras otros cuestionaron el uso de un símbolo nacional en medio de una protesta política.

Una de ellas fue la embajadora israelí en Colombia, Vivian Aisen, quien rechazó el hecho y reclamó una respuesta de las autoridades distritales y nacionales.

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“Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia, durante una presentación el pasado sábado en Hip Hop al Parque”, expresó la diplomática en su cuenta de X.

La representante de Israel en Bogotá comparó el episodio con la posibilidad de que se pisoteara la bandera colombiana en una plaza pública de otro país, y consideró que sus actos no pueden tener dobles estándares.

- crédito @VivianAisen/X

“¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares”, manifestó. También solicitó que la Alcaldía de Bogotá y la Cancillería de Colombia rechazaran públicamente lo sucedido, que calificó como un acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con ese emblema.

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“Es importante que @Bogota y @CancilleriaCol rechacen públicamente este acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con su bandera. La libertad de expresión no debe ser excusa para promover el irrespeto entre las naciones”, concluyó.

En su mensaje etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y a la directora de esa entidad, María Claudia Parias. Por el momento, ninguna de esas instituciones había emitido un pronunciamiento público específico sobre el caso. Tampoco se conocía una respuesta pública de la artista a los cuestionamientos de Vivian Aisen.

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El festival se celebró el 24 y 25 de octubre y reunió a más de 77.000 asistentes, de acuerdo con cifras divulgadas por la Alcaldía. La programación se articuló bajo el lema “En la esquina se escribe la historia”, centrado en los barrios como espacios de creación e identidad de la cultura hip hop.

Chelo Hop en Hip Hop al Parque - crédito Instagram de Chelo Hop

¿Quién es Chelo Hop?

Chelo Hop es el proyecto de la rapera bogotana Karol Restrepo González, quien trabaja junto con el productor AstrallBass. La artista fue una de las propuestas distritales seleccionadas para presentarse en Hip Hop al Parque 2026.

De acuerdo con la descripción del proyecto difundida por Idartes, su propuesta aborda asuntos vinculados con la identidad, la resistencia, las experiencias de las mujeres y problemáticas sociales. Esos temas forman parte de una escena local que tuvo presencia en la programación del festival junto con artistas nacionales e internacionales.

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En una entrevista con Canal Capital, la artista explicó que su escritura parte de la aceptación personal, las dudas y las vivencias en Bogotá. “Mi mensaje está en mi música y Bogotá vive en ella”, afirmó al medio citado.

Chelo Hop en Hip Hop al Parque - crédito Instagram de Chelo Hop

También señaló que su proceso creativo no sigue una fórmula fija ni se ajusta a tendencias. En ocasiones escribe antes de tener una pista y en otras la instrumental define el rumbo de la letra. Para Chelo Hop, “preservar esa espontaneidad” resulta central en su trabajo artístico.

La rapera describió su llegada a Hip Hop al Parque como el resultado de un recorrido de perseverancia en la escena. Recordó presentaciones anteriores en condiciones precarias y afirmó que participar como artista distrital representa una responsabilidad con su proceso y con el trabajo que ha sostenido su trayectoria.

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Su intervención del 24 de octubre trasladó esa expresión política fuera del escenario musical y abrió una discusión pública sobre el uso de símbolos nacionales en eventos culturales financiados o acompañados por instituciones públicas.