Colombia

Investigarían a Gustavo Petro por revelaciones de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos con el Estado a cambio de favores sexuales: piden a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema

El abogado Felipe Caballero Sierra solicitó que la extrabajadora sexual sea llamada a entrevista con garantías de seguridad y confidencialidad

Piden a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a Petro por revelaciones de Deicy Jiménez - crédito Fiscalía/Colprensa
Piden a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a Petro por revelaciones de Deicy Jiménez - crédito Fiscalía/Colprensa
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Una petición presentada ante la Fiscalía General de la Nación solicita medidas de protección para Deicy Jiménez y actuaciones para verificar las acusaciones que formuló sobre un supuesto intercambio de contratos públicos por servicios sexuales que involucraría al expresidente Gustavo Petro.

El abogado Felipe Caballero Sierra radicó el escrito a título personal ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero. El documento insta a adoptar medidas para proteger la vida e integridad de Jiménez, debido a la exposición derivada de sus declaraciones.

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La petición solicita entrevistar a Jiménez y preservar el material que dice tener

El abogado Felipe Caballero Sierra solicitó que la extrabajadora sexual sea llamada a entrevista con garantías de seguridad y confidencialidad - crédito Felipe Caballero Sierra
El abogado Felipe Caballero Sierra solicitó que la extrabajadora sexual sea llamada a entrevista con garantías de seguridad y confidencialidad - crédito Felipe Caballero Sierra

Caballero solicitó que la mujer sea llamada a entrevista con garantías de seguridad y confidencialidad. Además, plantea la necesidad de realizar actos de corroboración. Entre las medidas propuestas figuran examinar los contratos que habría suscrito con entidades públicas y asegurar los chats, fotografías y videos que, según la petición, Jiménez afirma tener en su poder.

La solicitud también plantea que el ente investigativo compulse copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La petición sostiene que las conductas señaladas habrían comenzado durante la etapa de Petro como senador y continuado en su mandato presidencial, entre 2022 y 2026.

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El togado planteó la necesidad de realizar actos de corroboración. Entre las medidas propuestas figuran examinar los contratos que habría suscrito con entidades públicas y asegurar los chats, fotografías y videos que, según la petición, Jiménez afirma tener en su poder - crédito Felipe Caballero Sierra
El togado planteó la necesidad de realizar actos de corroboración. Entre las medidas propuestas figuran examinar los contratos que habría suscrito con entidades públicas y asegurar los chats, fotografías y videos que, según la petición, Jiménez afirma tener en su poder - crédito Felipe Caballero Sierra

En su criterio, el caso debe investigarse y quien denuncia debe recibir protección. “La Fiscalía tiene hoy la oportunidad de demostrar que en Colombia quien denuncia es protegida y que los hechos se investigan con rigor, sin importar quién sea el señalado”, puntualiza el escrito.

La Fiscalía confirmó una noticia criminal y evalúa las declaraciones públicas

El vicefiscal Guerrero confirmó el lunes 26 de octubre de 2026 que existe una noticia criminal relacionada con estos hechos. Explicó que la actuación se abrió a partir de declaraciones recientes de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

El funcionario señaló, durante la Cumbre Internacional de Justicia, que no se descarta citar a Jiménez y a Rodríguez dentro de la indagación. Precisó que las convocatorias dependerán de la valoración de los fiscales encargados del expediente.

“Seguramente será llamada (…) cuando los fiscales que tienen el caso lo consideren oportuno; será llamada tal y como testigo”, manifestó Guerrero. Añadió que las personas que hacen señalamientos públicos pueden ser convocadas para aportar elementos que permitan verificar sus afirmaciones.

La Fiscalía deberá recoger y contrastar los elementos disponibles antes de definir si existen fundamentos para adoptar decisiones de fondo en la investigación.

Petro rechazó pago de favores sexuales con contratos con el Estado

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó las denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales y aseguró que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones íntimas.

Al respecto, sostuvo que las versiones sobre su vida privada forman parte de una ofensiva posterior a intentos fallidos de vincularlo con hechos de corrupción o narcotráfico. “Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual, dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia”, escribió al comienzo de su mensaje.

Petro negó de manera directa haber entregado contratos como retribución por relaciones sexuales: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

En el mismo pasaje, afirmó que no sometió a ninguna mujer ni obligó a nadie en su vida personal. “Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones”, señaló el exjefe de Estado.

Petro diferenció las acusaciones de las políticas sociales aplicadas durante su administración presidencial para mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales. Sostuvo que esos programas institucionales buscaron ofrecer alternativas de vida y estuvieron financiados de forma concreta.

“Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”, manifestó. Añadió que ninguna participante de esos programas podría afirmar que él realizó una conducta de ese tipo.

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