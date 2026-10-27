Colombia

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 27 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 27 de octubre en Barranquilla.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30.3 grados, la previsión de lluvia será del 97%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 9.3 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24.9 grados, mientras que la nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 3.7 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Barranquilla

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, la ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

PUBLICIDAD

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo los primeros tres meses del año los días más secos en Barranquilla.

Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BarranquillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así votó el único representante de Colombia en el Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos

El delantero inglés Harry Kane se consagró con el mayor premio que lo certifica como el mejor futbolista de la temporada 2025 - 2026

Así votó el único representante de Colombia en el Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos

Este fue el error que derivó en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo: el siniestro dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes

El informe atribuyó el siniestro aéreo a fallas humanas, sobrepeso y condiciones de la pista

Este fue el error que derivó en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo: el siniestro dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes

Lula da Silva respondió a Abelardo de la Espriella tras reconocer su victoria en Brasil y reveló cómo sería su relación con Colombia: “Vamos a trabajar juntos”

El presidente de Colombia envió un mensaje al mandatario reelecto tras conocerse su victoria sobre el candidato Flávio Bolsonaro en las elecciones del domingo 25 de octubre de 2026

Lula da Silva respondió a Abelardo de la Espriella tras reconocer su victoria en Brasil y reveló cómo sería su relación con Colombia: “Vamos a trabajar juntos”

Poncho Zuleta llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto, tras sufrir un accidente de tránsito junto con su agrupación: este es el estado de salud del artista

El cantante vallenato viajó desde Estados Unidos hasta el departamento de Cesar para reunirse con su hijo, quien permanece hospitalizado luego de que el bus de sus músicos cayó al río Ariguaní

Poncho Zuleta llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto, tras sufrir un accidente de tránsito junto con su agrupación: este es el estado de salud del artista

Gobierno de Abelardo de la Espriella y la OEA abordaron la continuidad de las misiones de paz y desminado en Colombia: “Las puertas están siempre abiertas”

El vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el aún embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, dialogaron con Albert Ramdin sobre mecanismos de acompañamiento, democracia y acciones contra las minas antipersonal

Gobierno de Abelardo de la Espriella y la OEA abordaron la continuidad de las misiones de paz y desminado en Colombia: “Las puertas están siempre abiertas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Poncho Zuleta llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto, tras sufrir un accidente de tránsito junto con su agrupación: este es el estado de salud del artista

Poncho Zuleta llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto, tras sufrir un accidente de tránsito junto con su agrupación: este es el estado de salud del artista

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Deportes

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Adolfo ‘Tren’ Valencia analizó la derrota de Yamal y Mbappé en el Balón de Oro 2026: “Deben hacer el mismo trabajo que Messi”

El ‘Tren’ Valencia expuso las razones del puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: “Él sabe que no hizo un buen Mundial”

Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro 2026, mientras el colombiano terminó entre los mejores 25

Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”