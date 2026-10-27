Colombia

Este fue el error que derivó en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo: el siniestro dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes

El informe atribuyó el siniestro aéreo a fallas humanas, sobrepeso y condiciones de la pista

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026 - crédito Reuters
Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026 - crédito Reuters
Guardar

La investigación sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ocurrió el 23 de marzo de 2026 y dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes, concluyó que el siniestro estuvo asociado a una falla humana, exceso de peso en la aeronave y las condiciones de la pista, según el informe final citado por La FM.

El documento, que quedó en manos del Ministerio de Defensa, reunió los análisis del fuselaje, el terreno y las condiciones meteorológicas, además de los testimonios de los sobrevivientes. La comisión investigadora estuvo integrada por expertos de la FAC y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cuatro segundos después del despegue, el avión de matrícula FAC 1016 impactó contra tres árboles. De acuerdo con la investigación, el golpe afectó la operación de uno de los motores y obligó a la tripulación a intentar una maniobra para recuperar el control de la aeronave.

El coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional e investigador líder del caso, había anticipado en abril que el impacto con los árboles provocó una pérdida de potencia antes de la caída. El informe final halló ramas de hasta 16 centímetros de diámetro en el motor afectado.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

La aeronave permaneció en el aire durante 36 segundos y cayó a más de dos kilómetros del punto de despegue. El informe también indicó que el piloto alcanzó a advertir a los pasajeros sobre el inminente impacto.

PUBLICIDAD

El entonces comandante de la FAC, el general Carlos Fernando Silva, había señalado que el avión tenía condiciones de aeronavegabilidad favorables antes de iniciar el vuelo.

El avión cayó minutos después de despegar de Puerto Leguízamo

A las 9:50 a. m. del lunes 23 de marzo de 2026, habitantes de Puerto Leguízamo escucharon un estruendo y vieron una columna de humo negro cerca del aeropuerto de Caucayá. El Hércules C-130 cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba soldados del Ejército Nacional.

El video fue uno de los primeros en conocerse con el pasar de las horas luego de que se reportó el siniestro aéreo la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo - crédito @JJTrellezv/X
El video fue uno de los primeros en conocerse con el pasar de las horas luego de que se reportó el siniestro aéreo la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo - crédito @JJTrellezv/X

Uno de los primeros testimonios recogidos tras el accidente describió la llegada de los pobladores al lugar para auxiliar a los militares heridos. “Amigos, estamos acá por esas finquitas, cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos. Han salido aproximadamente de 10 a 15 heridos. Los hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevarlos en las motos”, relató un testigo, según La FM.

Entre quienes llegaron al sitio estuvo Jhan Trujillo, que trasladó a varios sobrevivientes en motocicleta. “Me acuerdo que hice unos seis o siete viajes en la moto, porque cuando yo llegué al sitio donde estaba el avión y el incendio, parqueé la moto y vi que dos muchachos heridos salieron del rastrojo”, contó.

El hombre agregó que les ofreció ayuda inmediata: “Hermano, móntese, móntese, yo los auxilio, hágale, yo los llevo para el hospital”, recordó en declaraciones recogidas por el medio.

Dos horas después del accidente, el general Silva confirmó que en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. “Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando soldados de nuestro Ejército Nacional. Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar”, afirmó.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X
Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

Mientras avanzaban los traslados de los heridos, familiares de los ocupantes llegaron al Hospital Militar de Bogotá y a otros centros asistenciales en busca de información. “En medio del dolor, gracias a Dios y a la Virgencita del Carmen, él está vivo, porque supuestamente es la información que nos han dicho, no está muerto”, dijo uno de los familiares consultados por La FM.

Los sobrevivientes describieron ruidos extraños durante los segundos previos a la caída, seguidos por el impacto y el incendio. El soldado Mauro Peñaranda relató: “Cuando iba cayendo se escuchó un ruido raro. Nos agarramos de donde pudimos y pidiéndole a Dios”.

Dos días después del siniestro, las autoridades confirmaron la muerte de 69 personas.

Temas Relacionados

Accidente avión hérculesCausas del siniestroPutumayo69 muertosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de octubre en Cartagena de Indias

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de octubre en Cartagena de Indias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 27 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 27 de octubre

¿Cómo estará el clima en Medellín este 27 de octubre?

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cómo estará el clima en Medellín este 27 de octubre?

Predicción del estado del tiempo en Cali para este martes 27 de octubre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del estado del tiempo en Cali para este martes 27 de octubre

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Deportes

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Adolfo ‘Tren’ Valencia analizó la derrota de Yamal y Mbappé en el Balón de Oro 2026: “Deben hacer el mismo trabajo que Messi”

El ‘Tren’ Valencia expuso las razones del puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: “Él sabe que no hizo un buen Mundial”

Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro 2026, mientras el colombiano terminó entre los mejores 25

Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”