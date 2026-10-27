Este fue el error que derivó en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo: el siniestro dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026 - crédito Reuters

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La investigación sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ocurrió el 23 de marzo de 2026 y dejó 69 muertos y 57 sobrevivientes, concluyó que el siniestro estuvo asociado a una falla humana, exceso de peso en la aeronave y las condiciones de la pista, según el informe final citado por La FM.

El documento, que quedó en manos del Ministerio de Defensa, reunió los análisis del fuselaje, el terreno y las condiciones meteorológicas, además de los testimonios de los sobrevivientes. La comisión investigadora estuvo integrada por expertos de la FAC y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Cuatro segundos después del despegue, el avión de matrícula FAC 1016 impactó contra tres árboles. De acuerdo con la investigación, el golpe afectó la operación de uno de los motores y obligó a la tripulación a intentar una maniobra para recuperar el control de la aeronave.

El coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional e investigador líder del caso, había anticipado en abril que el impacto con los árboles provocó una pérdida de potencia antes de la caída. El informe final halló ramas de hasta 16 centímetros de diámetro en el motor afectado.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

La aeronave permaneció en el aire durante 36 segundos y cayó a más de dos kilómetros del punto de despegue. El informe también indicó que el piloto alcanzó a advertir a los pasajeros sobre el inminente impacto.

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El entonces comandante de la FAC, el general Carlos Fernando Silva, había señalado que el avión tenía condiciones de aeronavegabilidad favorables antes de iniciar el vuelo.

El avión cayó minutos después de despegar de Puerto Leguízamo

A las 9:50 a. m. del lunes 23 de marzo de 2026, habitantes de Puerto Leguízamo escucharon un estruendo y vieron una columna de humo negro cerca del aeropuerto de Caucayá. El Hércules C-130 cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba soldados del Ejército Nacional.

El video fue uno de los primeros en conocerse con el pasar de las horas luego de que se reportó el siniestro aéreo la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo - crédito @JJTrellezv/X

Uno de los primeros testimonios recogidos tras el accidente describió la llegada de los pobladores al lugar para auxiliar a los militares heridos. “Amigos, estamos acá por esas finquitas, cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos. Han salido aproximadamente de 10 a 15 heridos. Los hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevarlos en las motos”, relató un testigo, según La FM.

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Entre quienes llegaron al sitio estuvo Jhan Trujillo, que trasladó a varios sobrevivientes en motocicleta. “Me acuerdo que hice unos seis o siete viajes en la moto, porque cuando yo llegué al sitio donde estaba el avión y el incendio, parqueé la moto y vi que dos muchachos heridos salieron del rastrojo”, contó.

El hombre agregó que les ofreció ayuda inmediata: “Hermano, móntese, móntese, yo los auxilio, hágale, yo los llevo para el hospital”, recordó en declaraciones recogidas por el medio.

Dos horas después del accidente, el general Silva confirmó que en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. “Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando soldados de nuestro Ejército Nacional. Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar”, afirmó.

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Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

Mientras avanzaban los traslados de los heridos, familiares de los ocupantes llegaron al Hospital Militar de Bogotá y a otros centros asistenciales en busca de información. “En medio del dolor, gracias a Dios y a la Virgencita del Carmen, él está vivo, porque supuestamente es la información que nos han dicho, no está muerto”, dijo uno de los familiares consultados por La FM.

Los sobrevivientes describieron ruidos extraños durante los segundos previos a la caída, seguidos por el impacto y el incendio. El soldado Mauro Peñaranda relató: “Cuando iba cayendo se escuchó un ruido raro. Nos agarramos de donde pudimos y pidiéndole a Dios”.

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Dos días después del siniestro, las autoridades confirmaron la muerte de 69 personas.