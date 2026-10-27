Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella y la OEA abordaron la continuidad de las misiones de paz y desminado en Colombia: “Las puertas están siempre abiertas”

El vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el aún embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, dialogaron con Albert Ramdin sobre mecanismos de acompañamiento, democracia y acciones contra las minas antipersonal

Gobierno De la Espriella recibió al secretario de la OEA en Bogotá
El vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el embajador Alejandro Ordóñez protagonizaron una productiva reunió con el secretario de la OEA, Albert Ramdin - crédito @cancilleriacol/X
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En un encuentro que se llevó a cabo en la noche del lunes 26 de octubre en el Palacio de San Carlos, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, mantuvieron una reunión con el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

En este encuentro, según se pudo establecer, revisaron asuntos de paz, seguridad, democracia y cooperación regional. Además, incluyó el análisis de iniciativas en curso y de los mecanismos de acompañamiento de la OEA en el país, al plantear la necesidad de fortalecer la coordinación futura en temas de interés común para Colombia y el continente.

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Ramdin afirmó que los representantes colombianos “reafirmaron el compromiso de Colombia para fortalecer la OEA, guiados por los principios del derecho internacional”. El secretario general agregó que conversaron sobre los desafíos de la región y la necesidad de que los países coordinen posiciones frente a esas dificultades.

Encuentro entre Albert Ramdin y José Manuel Restrepo
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, valoró de forma positiva el encuentro sostenido con la representación colombiana, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo (- crédito @cancilleriacol/X)

Acordamos la importancia de unir fuerzas para construir un hemisferio más seguro, con el multilateralismo como herramienta esencial para avanzar en el bienestar de nuestros pueblos”, expresó el secretario del organismo multilateral tras la reunión con la representación nacional, en una reunión que dejó, según el Ejecutivo, un positivo balance.

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La OEA invitó al presidente Abelardo de la Espriella a exponer su visión ante el Consejo Permanente

Ramdin también informó que extendió una invitación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para que participe en una sesión protocolar del Consejo Permanente del organismo hemisférico. La intención, de acuerdo con el secretario general, es que “presente su visión” para el país de cara al cuatrienio en curso.

La conversación incluyó la continuidad de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA) y del Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, conocido como Aicma. Ambas iniciativas dependen de áreas de la OEA y tienen presencia en asuntos vinculados con la paz, la seguridad y la cooperación institucional en el país.

Reunión de José Manuel Restrepo con Albert Ramdin y Omar Bula
En el encuentro, se analizaron los desafíos que enfrenta la región y las coincidencias en la importancia de sumar esfuerzos para construir un hemisferio más seguro - crédito @cancilleriacol/X

Ramdin sostuvo que esos programas “reflejan nuestro compromiso compartido con la paz, la seguridad y la cooperación”. También indicó que el organismo y el Gobierno nacional buscarán mantener el trabajo conjunto para impulsar la prosperidad, la democracia y la estabilidad regional; siendo Colombia actor clave en la región.

Restrepo planteó acercar la OEA a las necesidades de los ciudadanos

Por su parte, el vicepresidente Restrepo transmitió a Ramdin la importancia de que el trabajo de la OEA tenga efectos concretos en la población de los países miembros. “Le expresé la importancia de acercar la OEA a la gente y de trabajar para que su labor se traduzca en más estabilidad, seguridad y bienestar para las familias”, indicó.

Restrepo añadió que ese objetivo debe estar acompañado por “una democracia que proteja las libertades y responda a las necesidades de nuestros pueblos” y sostuvo que la administración de De la Espriella busca una Colombia “con seguridad, confianza y oportunidades” y planteó la disposición de coordinar acciones con los demás países.

La OEA espera que el presidente Abelardo de la Espriella acepte la invitación de presentar ante el organismo su plan de acción en temas clave para Colombia - crédito OEA
La OEA espera que el presidente Abelardo de la Espriella acepte la invitación de presentar ante el organismo su plan de acción en temas clave para Colombia - crédito OEA

Las puertas de Colombia están siempre abiertas para la OEA”, concluyó el vicepresidente en su declaración.

Alejandro Ordóñez participó en su último acto como embajador ante la OEA

Ordóñez participó en esta reunión en el que podría ser su última participación como embajador ante el organismo, pues se espera que asuma como ministro del Interior del Gobierno De la Espriella. El exprocurador sucederá en el cargo a Rodrigo Lara Restrepo, al que le pidieron su renuncia por aparentes diferencias con el presidente.

El hoy diplomático, de hecho, aprovechó su presencia en Bogotá para reunirse con el jefe de Estado en la Casa de Nariño. Según se prevé, el mes asumirá el Ministerio del Interior, con la obligación de consolidar las mayorías en el legislativo para asegurar el trámite de los proyectos que pretende sacar adelante la actual administración.

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