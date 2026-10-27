Lula da Silva respondió a Abelardo de la Espriella tras reconocer su victoria en Brasil y reveló cómo sería su relación con Colombia: “Vamos a trabajar juntos”

La respuesta de Lula da Silva fue hecha a través de la red social X - crédito Brian Snyder/Luisa González/REUTERS

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Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido el domingo 25 de octubre de 2026 como presidente de Brasil y recibió un mensaje de su par colombiano, Abelardo de la Espriella, quien aseguró que ambos coinciden en un aspecto fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente.

“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, expresó De la Espriella.

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Tras el mensaje de su homólogo colombiano, Lula da Silva respondió en la red social X. El mandatario brasileño, que ejercerá su cuarto mandato, afirmó que la voluntad del pueblo es soberana y que ninguna diferencia política o ideológica debe afectar el respeto mutuo.

Lula da Silva afirmó que la voluntad del pueblo es soberana y que ninguna diferencia política o ideológica debe afectar el respeto mutuo - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

También señaló que, por esa razón, trabajarán de forma conjunta para impulsar una agenda amplia que atienda los intereses de ambos países.

“Presidente Abelardo de la Espriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo. Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos”, afirmó Lula.

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Lula da Silvia aseguró que está “plenamente abierto” para trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, la lucha contra el crimen organizado y la integración económica.

“Estoy plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. Seguimos adelante”, puntualizó.

Lula da Silvia aseguró que está “plenamente abierto” para trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible y la integración económica - crédito @LulaOficial/X