Colombia

María Fernanda Cabal celebró la llegada de más de 300 soldados estadounidenses para realizar ejercicios militares en Colombia: “Bienvenidos los aliados de la libertad”

El entrenamiento busca fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos a través del intercambio de tácticas y procedimientos para combatir el narcotráfico, enfrentar la explotación ilícita de yacimientos mineros, responder a amenazas con sistemas aéreos no tripulados y realizar evacuaciones médicas

Ilustración en acuarela del rostro de María Fernanda Cabal junto a soldados colombianos y de Estados Unidos con sus banderas.
La senadora María Fernanda Cabal figura junto a tropas de Colombia y de Estados Unidos durante maniobras de entrenamiento militar conjunto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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María Fernanda Cabal celebró la llegada de más de 300 soldados de Estados Unidos a Colombia para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, previsto entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca.

El entrenamiento busca fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos a través del intercambio de tácticas y procedimientos para combatir el narcotráfico, enfrentar la explotación ilícita de yacimientos mineros, responder a amenazas con sistemas aéreos no tripulados y realizar evacuaciones médicas.

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La exsenadora y excandidata presidencial se refirió al despliegue militar a través de sus redes sociales.

“Bienvenidos los aliados de la libertad. En buena hora llegan a Colombia los militares estadounidenses para entrenar junto a nuestra Fuerza Pública. Colombia necesita una Fuerza Pública fortalecida y toda la cooperación necesaria para combatir esa amenaza. Los colombianos necesitamos resultados contundentes contra el narcoterrorismo”.

María Fernanda Cabal celebró la llegada de más de 300 soldados de Estados Unidos a Colombia para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal celebró la llegada de más de 300 soldados de Estados Unidos a Colombia para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

300 militares de EE. UU. llegarán a Colombia para el ejercicio Vanguardia del Sur 2026

Según informó el Ministerio de Defensa, los militares norteamericanos comenzarán a arribar al país este martes 27 de octubre. El Fuerte Militar de Tolemaida será el escenario principal de la cuarta edición de este ejercicio en territorio colombiano.

Las actividades comenzarán el 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El simulacro evaluará la respuesta de los equipos de sanidad de ambos ejércitos ante una persona herida en un área minada.

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Para esta jornada se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados. El procedimiento contempla la atención inicial, el traslado en helicóptero y la remisión del paciente simulado a un centro de atención médica especializado, tal como se describe en el comunicado oficial de la cartera.

El Ministerio de Defensa señaló que la práctica permitirá revisar los protocolos de primeros auxilios y atención médica empleados por las unidades militares de Colombia y Estados Unidos durante operaciones de alto riesgo.

Intercambio de tácticas contra el narcotráfico y la minería ilegal

Tras la evacuación aeromédica, una ceremonia militar dará paso a las demás jornadas de entrenamiento. El Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 intercambiará tácticas, técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército estadounidense.

Más de 300 integrantes del Ejército de Estados Unidos llegarán a Colombia para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, una actividad de entrenamiento que se realizará entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca - crédito Ministerio de Defensa
Más de 300 integrantes del Ejército de Estados Unidos llegarán a Colombia para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, una actividad de entrenamiento que se realizará entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca - crédito Ministerio de Defensa

El comunicado oficial indicó que los ejercicios estarán orientados a “fortalecer las capacidades de las unidades participantes” mediante maniobras combinadas y el intercambio de experiencias operacionales.

Durante Vanguardia del Sur 2026, los dos ejércitos verificarán su nivel de interoperabilidad, la coordinación de sus maniobras y los mecanismos de toma de decisiones durante las operaciones.

La cartera de Defensa sostuvo que el entrenamiento hace parte de los esfuerzos de cooperación internacional y preparación de las unidades colombianas frente a la actividad de los grupos armados organizados en el país.

Ejercicios conjuntos de los dos ejércitos

Vanguardia del Sur forma parte de una serie anual de ejercicios del Ejército de Estados Unidos para América Latina, coordinada por el Ejército Sur de Estados Unidos. Su objetivo es mejorar la capacidad de las fuerzas participantes para planear, comunicarse y operar de forma conjunta en escenarios tácticos y operacionales.

La primera edición se realizó en Chile, en agosto de 2021, y la segunda tuvo lugar en Brasil entre noviembre y diciembre de ese mismo año. Colombia fue sede de la tercera versión, denominada Vanguardia del Sur 2023, que se desarrolló en el Fuerte Militar de Tolemaida entre el 30 de octubre y el 18 de noviembre de 2022.

En aquella oportunidad participaron más de 300 militares colombianos y estadounidenses. Las unidades realizaron prácticas de familiarización con armamento, evacuación médica, patrullajes en selva, reacción ante fuego directo e indirecto y una operación de asalto combinado con inserción aérea.

Ilustración de soldados de Colombia y Estados Unidos durante un entrenamiento militar - crédito
Ilustración de soldados de Colombia y Estados Unidos durante un entrenamiento militar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio reunió a integrantes del 130.º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de Illinois, la 54.ª Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad y tropas del Ejército Nacional de Colombia. También asistieron observadores de Brasil y Perú.

Para el Ejército estadounidense, este tipo de entrenamientos busca aumentar la interoperabilidad con sus socios del hemisferio occidental. En el caso colombiano, las prácticas se han concentrado en procedimientos militares, coordinación logística, atención de heridos y toma de decisiones en operaciones conjuntas.

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