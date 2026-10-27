Accidente de Kbeto Zuleta: hijo del cantante Poncho Zuleta ingresó a la clínica con una sola pierna, según la secretaria de Salud del Cesar

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

Guardar

Carlos Alberto Zuleta, conocido como Kbeto Zuleta, permanece en cuidados intensivos tras perder una pierna en el accidente del bus de su agrupación, que cayó al río Ariguaní en la madrugada del lunes 26 de octubre y dejó cuatro muertos.

El cantante fue sometido a una cirugía en su extremidad restante, pero su estado clínico impide por ahora el traslado que solicitaron sus familiares.

PUBLICIDAD

El hijo del reconocido artista vallenato Poncho Zuleta ingresó a la clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, con una de sus extremidades inferiores amputada a causa del siniestro. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, explicó que el personal médico tuvo que operar también la pierna derecha para tratar lesiones de alta complejidad, desinfectar heridas y preservar la circulación sanguínea.

“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia”, afirmó Sánchez durante una entrevista con Blu Radio. Sobre la intervención posterior, indicó que “la cirugía fue superada con éxito de la otra pierna, la pierna derecha exactamente”.

PUBLICIDAD

Carlos Alberto Zuleta permanece en cuidados intensivos tras la amputación de una pierna y una intervención quirúrgica en su otra extremidad - crédito Redes sociales

El accidente ocurrió cuando el vehículo se salió de la vía, impactó contra la baranda de un puente y terminó en el lecho del río, entre Pueblo Nuevo y Bosconia, en jurisdicción del departamento del Magdalena. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, relató a Blu Radio que el bus dio una vuelta en el aire antes de caer nuevamente sobre sus ruedas.

El saldo de víctimas fatales aumentó de dos a cuatro personas, según confirmó Patiño Gómez, citado por El Tiempo. Las autoridades identificaron inicialmente a Harold David Santana Martínez, guitarrista de la agrupación, y Dooggner Giovanny Antonio Lobo Albear, conocido como Geovanny Lobo y corista del grupo; las otras dos víctimas no habían sido identificadas.

PUBLICIDAD

La cirugía en la pierna derecha y el trauma pulmonar

Comunicado de la clínica Sinais Vital anunciando parte médico de Kbeto Zuleta después de la cirugía en una de sus piernas - crédito @sinaisvitaisclinica/Instagram

El artista sufrió además una contusión pulmonar que le provocó dificultades respiratorias. Esa lesión obligó a los médicos a intubarlo y trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos, donde continúa bajo vigilancia especializada.

La condición del músico dificultó la posibilidad de remitirlo a Bogotá, Medellín u otra ciudad con mayor capacidad hospitalaria. “En estos momentos es un poco complicado por la inestabilidad del paciente. Estamos esperando que haya un poco más de estabilidad para que los familiares puedan proceder con ese traslado”, señaló la funcionaria.

La clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais S.A.S. informó en un comunicado emitido a las 6:00 p. m. que Zuleta se encontraba estable y en recuperación posquirúrgica, aunque permanecía en cuidados intensivos. El centro médico aclaró que esa información correspondía al momento del corte y que su evolución seguía en seguimiento.

PUBLICIDAD

Así mismo, el accidente dejó 22 lesionados en el balance manejado por la Secretaría de Salud del Cesar. Seis pacientes que recibieron atención inicial en el Hospital San Juan Bosco de Bosconia fueron remitidos a la clínica Erasmo de Valledupar; otros 15 permanecían en Sinais Vitais y uno fue trasladado a la clínica de Alta Complejidad de esa ciudad.

Cinco personas estaban internadas en unidades de cuidados intensivos: dos en Sinais Vitais, dos en la clínica Erasmo y una en la institución de alta complejidad. Entre los diagnósticos de los demás pasajeros había traumatismos de tórax, fracturas en antebrazos y lesiones en las extremidades inferiores.

PUBLICIDAD

El primer boletín de Sinais Vitais, con corte a las 10:30 a. m., había reportado la recepción de 14 pacientes. Horas más tarde, la institución comunicó que recibió dos personas adicionales provenientes del Hospital San Juan Bosco, por lo que 16 afectados permanecían hospitalizados allí: cuatro bajo atención de cirugía general, dos en cuidados intensivos y 10 en traumatología.

El conductor del vehículo no sufrió fracturas ni heridas graves, de acuerdo con los reportes entregados por Sánchez y la Policía del Magdalena. Presentó contusiones menores, mientras las autoridades iniciaban las actuaciones para establecer las causas del accidente.

La versión preliminar mencionó un posible microsueño de un auxiliar de conducción, pero no había una determinación oficial sobre el origen del siniestro. La Secretaría de Salud del Cesar esperaba el informe de las autoridades de tránsito.

PUBLICIDAD

El bus de Super Star y las multas registradas

El autobús de la empresa Super Star registraba dos comparendos de tránsito por exceso de velocidad y por bloquear una calzada - crédito Colprensa

El autobús involucrado pertenecía a la empresa Super Star, tenía placas STR 775 y número interno 7621. Cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y transportaba a 23 integrantes de la agrupación musical, de acuerdo con el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena.

El choque ocurrió en el kilómetro 16+100, en el puente sobre el río Ariguaní. El informe policial estableció que el vehículo se desplazaba en sentido Pueblo Nuevo-Bosconia cuando se salió de la carretera, chocó contra la estructura de contención y cayó al agua.

El bus acumulaba dos comparendos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, por $1.430.052, según conoció El Tiempo. Una sanción, de $603.930, fue impuesta el 17 de abril de 2025 por bloquear una calzada o intersección con un vehículo.

PUBLICIDAD

La segunda multa ascendía a $826.122 y estaba relacionada con exceder la velocidad máxima permitida. La infracción se asoció a una medida del 25 de septiembre de 2018 y quedó registrada en cobro coactivo el 22 de diciembre de 2020 ante la Secretaría Departamental del Magdalena.

Esto dijo un habitante del sector en el que ocurrió el accidente del bus que transportaba a la agrupación musical de Kbeto Zuleta

El auxilio se produjo antes de que arribaran los primeros equipos de emergencia, según el testimonio entregado por el habitante a Ace Noticias tras el accidente en una carretera de la zona - crédito @blogvallenato/Instagram

Rubén Córdoba terminó siendo un rescatista improvisado socorriendo a 23 personas después de que el bus de la agrupación de Kbeto Zuleta se estrellara y cayera al río Ariguaní. El auxilio ocurrió antes de la llegada de los primeros vehículos de emergencia, según el relato que el rescatista entregó a Ace Noticias.

PUBLICIDAD

Córdoba contó que el estruendo hizo pensar a los habitantes de un caserío cercano que había explotado un puente, debido a la peligrosidad de la zona y a la violencia que afecta al país. Al acercarse, descubrieron que el vehículo se había salido de la carretera y comenzaron a pedir ambulancias y apoyo policial, además de detener automóviles para ayudar.

“Viví pánico, susto. En ese momento sentimos todo lo que estaba, porque nosotros estamos en una zona que es de mucho peligro y vivimos en un caserío que es una vía muy corriente. Hay unos puentes que son muy peligrosos y usted sabe la situación, la ola de violencia que estamos viviendo en el país. Entonces, a raíz de eso, uno al sentir un estruendo de esos, uno cree que han volado algún puente o alguna otra situación se ha presentado, pero nos dimos cuenta que era el bus que se había salido de la carretera”, dijo Córdoba al medio local.

El habitante de la zona explicó que la comunidad logró sacar a los ocupantes con picas y martillos, luego de escuchar golpes dentro del bus. Según la información que recibieron en el lugar, dos personas permanecían en el vehículo mientras los demás fueron auxiliados por los habitantes.

“Es un momento de pánico, de nervios y uno tiene que actuar”, afirmó Córdoba. También señaló que la comunidad permaneció en el sitio hasta la llegada de los familiares.