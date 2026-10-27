Colombia

Hombre con arma blanca intimidó y robó a pasajeros de un bus del Sitp en Bogotá: piden ayuda a las autoridades

El delincuente despojó de sus pertenencias a más de diez usuarios del vehículo que circulaba por la calle 53 con avenida Boyacá

Los testigos del bus del SITP denunciaron que el atacante utilizó un arma blanca de gran tamaño para amenazar a las personas - crédito Transmilenio
Los testigos del bus del SITP denunciaron que el atacante utilizó un arma blanca de gran tamaño para amenazar a las personas - crédito Transmilenio
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Un asalto con un arma blanca dejó a más de 10 pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) sin sus pertenencias en el noroccidente de Bogotá.

El hecho ocurrió mientras el bus transitaba por la calle 53 con avenida Boyacá, cuando un hombre intimidó a los usuarios con un cuchillo de gran tamaño y les robó objetos personales durante el recorrido.

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El atracador habría amenazado a los pasajeros dentro del vehículo, robó artículos como celulares, un computador y un bolso, e intentó atacar con el cuchillo a varias personas.

Una mujer evitó una herida porque el arma solo perforó su chaqueta, mientras que su acompañante sufrió un corte en un dedo.

Durante 2025 han sido capturadas 30 personas por hurtos dentro de buses del Sitp y Transmilenio en Bogotá, según cifras de la Policía - crédito Luisa González/Colprensa
Un asaltante armado con cuchillo despojó de sus pertenencias a más de diez pasajeros en un bus del SITP en Bogotá- crédito Luisa González/Colprensa

El asaltante habría intentado apuñalar a varios usuarios del Sitp

Una de las víctimas describió el arma que llevaba el responsable. “Tipo con un cuchillo grandísimo, enorme, nuevecitico”, relató al hablar con el programa matutino El Ojo de la Noche.

El testigo agregó que el agresor portaba “una pala de cuchillo grande, inmensa” y que, tras abordar el vehículo, “empezó a atracar a todos los pasajeros”.

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La primera pareja afectada acababa de subir al bus junto con otros usuarios. El delincuente les quitó un bolso, un computador y un celular, según el relato recogido por el programa.

“A una pareja que se ha subido con nosotros, le robaron el bolso, un computador, un celular”, contó la víctima ante el espacio televisivo.

El criminal fue visto con las "manos en la masa" tan solo unas horas después de haber retornado a la libertad - crédito Colprensa
Los testigos del bus del SITP denunciaron que el atacante utilizó un arma blanca de gran tamaño para amenazar a las personas- crédito Colprensa

El robo no se limitó a la sustracción de objetos. El pasajero aseguró que el hombre utilizó el cuchillo para amedrentar a quienes estaban dentro del vehículo.

La mujer no fue la única persona que enfrentó una agresión durante el asalto. Su acompañante terminó con una lesión en uno de sus dedos, tras el ataque del hombre armado.

El agresor también habría intentado herir en una pierna a otra pasajera. Después, le quitó el celular. Otros usuarios perdieron sus pertenencias durante el recorrido. Entre ellos estaba una mujer que llevaba el uniforme de su trabajo y transportaba comida cuando el delincuente le robó el bolso.

El relato expuso que los pasajeros quedaron expuestos al ataque dentro del bus, sin que se mencionara la captura del responsable ni la recuperación de los objetos sustraídos.

La información difundida no precisó la ruta del vehículo ni el momento exacto en que se produjo el atraco en el sector de la avenida Boyacá.

Según su declaración, el atacante lanzó una puñalada por la espalda contra una mujer. La hoja atravesó la prenda exterior que llevaba puesta, pero no llegó a causarle una lesión.

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