Colombia

La policía lo capturó dentro de un clóset: el hombre trató de esconderse tras intentar robar en un local comercial en Bogotá y todo quedó en video

Los uniformados ubicaron al sospechoso en el depósito de un local de La Candelaria, luego de que una alerta reportara su entrada y coordinara la revisión con patrullas de la zona

Las cámaras de videovigilancia del C4 detectaron el ingreso del sujeto a través de la terraza - crédito Mebog
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La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a un hombre de 30 años que se escondía en el clóset de un establecimiento comercial de la localidad de La Candelaria, en Bogotá.

Durante el registro, los uniformados hallaron en uno de sus bolsillos dinero que, al parecer, había sido tomado de la caja registradora.

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La captura ocurrió después de que las cámaras de videovigilancia del Centro Automático de Despacho (C4) detectaron el ingreso del sospechoso al lugar por la terraza. El hombre habría usado la modalidad conocida como “escalera humana” para acceder al comercio.

El procedimiento comenzó cuando policías que patrullaban el sector recibieron una alerta de la central de radio. La señal de las cámaras permitió ubicar el establecimiento y coordinar la llegada de más unidades para revisar el interior del inmueble.

El hombre empleó la modalidad de escalera humana para acceder a la parte superior del establecimiento - crédito Caoptura de video
El hombre empleó la modalidad de escalera humana para acceder a la parte superior del establecimiento - crédito Caoptura de video

Los agentes encontraron al hombre dentro de un clóset situado en el depósito del comercio. Allí lo detuvieron y efectuaron el registro que permitió recuperar 310.000 pesos.

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El administrador del lugar llegó después de la intervención policial y reportó que faltaba esa suma de dinero de la caja registradora. También informó sobre daños en varios elementos del establecimiento.

Los daños en el comercio fueron avaluados en cerca de cinco millones de pesos

La verificación posterior permitió establecer afectaciones en una puerta, un vidrio del baño, un calentador de gas, un televisor y un micrófono. El valor de los daños fue calculado en aproximadamente cinco millones de pesos.

El teniente coronel Frank Montoya, jefe del Centro Automático de Despacho, explicó que el monitoreo fue determinante para activar la respuesta de los policías. “Gracias al monitoreo y a la oportuna reacción del personal uniformado, se logra la ubicación de este hombre”, afirmó.

Montoya agregó que el sospechoso “se encontraba escondido dentro de un clóset”. El oficial señaló que, durante el procedimiento, los uniformados encontraron dinero que presuntamente había sido sustraído de la caja registradora.

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 30 años en un establecimiento comercial de La Candelaria - crédito Mebog
La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 30 años en un establecimiento comercial de La Candelaria - crédito Mebog

El jefe policial sostuvo que también se detectaron daños materiales dentro del establecimiento. “Se evidencian daños por más de cinco millones de pesos”, indicó el teniente coronel al referirse a la inspección realizada tras la detención.

El hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por los presuntos delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación de domicilio. La situación jurídica del capturado deberá ser definida por las autoridades judiciales.

Según Montoya, el detenido ingresó al establecimiento mediante la modalidad de “escalera humana”. El oficial afirmó que la intervención policial permitió ubicarlo antes de que pudiera abandonar el lugar.

La Policía Nacional pidió a los ciudadanos informar de manera oportuna sobre hechos que puedan afectar la seguridad y la convivencia. Para ello, recordó que está disponible la línea de emergencia 123.

Los agentes recuperaron 310.000 pesos sustraídos de la caja registradora que el individuo llevaba en el pantalón - crédito Captura de video
Los agentes recuperaron 310.000 pesos sustraídos de la caja registradora que el individuo llevaba en el pantalón - crédito Captura de video

Captaron nuevo robo a mano armada a un supermercado en el sur de Bogotá

Un robo armado en un supermercado del barrio Santa Isabel generó preocupación entre los comerciantes del sur de Bogotá, en parte porque un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía está ubicado a pocas cuadras del local afectado.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 5 de octubre. Cuatro hombres ingresaron al establecimiento, intimidaron con armas a empleados y clientes y escaparon con dinero y pertenencias de las víctimas.

El video difundido en redes sociales ubicó el asalto a las 6:57 p. m.. Las imágenes muestran que los delincuentes tomaron el control del comercio en pocos segundos.

Dos de los hombres retuvieron a dos trabajadores a un costado del supermercado. Otro se dirigió a la caja registradora para retirar el efectivo, mientras un cuarto integrante del grupo vigiló la entrada y los movimientos en el exterior.

Los asaltantes huyeron después de apropiarse del dinero y de varios objetos. El registro audiovisual provocó alertas por la forma en que los hombres amenazaron a las personas que permanecían dentro del establecimiento.

Los comerciantes y residentes de Santa Isabel denunciaron que los robos contra negocios se convirtieron en una fuente de inquietud para el sector. La cercanía del puesto policial elevó las preguntas de la comunidad sobre la respuesta ante este tipo de hechos.

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