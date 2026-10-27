Dólar podría repuntar al cierre de 2026: analistas ven precios entre $3.250 y $3.300 para diciembre

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra billetes de cien mil pesos colombianos y de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

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El dólar podría registrar un repunte durante la recta final de 2026, aunque en las próximas semanas todavía existen factores capaces de mantener contenida su cotización en Colombia.

El escenario es especialmente relevante para quienes planean vacaciones en el exterior, compras en dólares o importaciones de mercancía para la temporada de Navidad.

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Según informó El Tiempo, las proyecciones de distintos analistas no son idénticas, pero coinciden en que la reciente fortaleza del peso colombiano no garantiza que la divisa estadounidense mantenga los mismos niveles durante diciembre.

La Gran Encuesta de Activos Financieros de Davivienda Corredores, realizada entre el 13 y el 19 de octubre, mostró que el 60 % de los inversionistas institucionales consultados espera un dólar entre $3.200 y $3.400 al finalizar el año.

La mediana de las respuestas se ubicó en $3.300.

Por su parte, Credicorp Capital mantiene una proyección de $3.250 para diciembre.

Ambas referencias están por encima de los $3.148 registrados en el cierre interbancario del viernes anterior.

FOTO DE ARCHIVO REFERNCIAL. Una persona utiliza una máquina contadora para contar billetes de dólar estadounidense en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, el 10 de junio de 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

¿Cuánto cambiaría una compra de US$1.000?

Tomando esas referencias, una compra de US$1.000 a $3.148 tendría un costo aproximado de $3.148.000.

Si la tasa llega a $3.250, el mismo monto costaría $102.000 adicionales.

A $3.300, la diferencia frente al punto de partida sería de $152.000.

El cálculo es únicamente ilustrativo y no contempla comisiones ni las diferencias que suelen existir entre la tasa interbancaria y el precio ofrecido al público.

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La encuesta de Davivienda Corredores también encontró que el 80 % de los participantes considera que el dólar está barato en Colombia.

Esa percepción respalda la expectativa de una recuperación de la divisa, aunque no significa que exista certeza sobre cuándo ocurrirá ni que el precio vaya a subir de manera continua.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

¿Qué está manteniendo bajo al dólar?

Credicorp señala que el peso colombiano acumula una apreciación cercana al 18 % durante 2026 y se ubica como una de las monedas de mejor comportamiento entre los mercados emergentes analizados.

Entre los factores que han apoyado al peso aparecen los altos rendimientos ofrecidos por Colombia a los inversionistas, una menor percepción de riesgo y precios elevados del petróleo.

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Cuando los activos colombianos ofrecen tasas atractivas, inversionistas extranjeros pueden traer dólares al país y venderlos para adquirir activos denominados en pesos, aumentando la oferta de divisas y presionando la cotización hacia abajo.

También existe un efecto derivado de las necesidades de financiación del Gobierno.

Según Credicorp, las cifras oficiales sugieren que el Ejecutivo podría convertir entre US$2.000 millones y US$3.000 millones durante el cierre del año para atender obligaciones.

Esas conversiones aumentarían temporalmente la oferta de dólares.

Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group, también identifica apoyos para el peso provenientes del turismo y de las perspectivas de comercio e inversión relacionadas con los diálogos entre Colombia y Estados Unidos.

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Tasas y déficit comercial presionan al alza

El panorama podría cambiar si disminuye la diferencia entre las tasas de interés de Colombia y Estados Unidos.

Credicorp considera que el ciclo de incrementos del Banco de la República estaría cerca de finalizar, mientras todavía existe la posibilidad de nuevas subidas en Estados Unidos.

Si esa brecha se reduce, podría disminuir el incentivo para que inversionistas internacionales mantengan recursos en activos colombianos.

También preocupa la evolución del comercio exterior.

En los doce meses terminados en agosto, las importaciones crecieron 14,8 %, mientras las exportaciones aumentaron 9,3 %, diferencia que puede generar mayor demanda de dólares.

Desde Estados Unidos, los analistas siguen además las decisiones de la Reserva Federal.

Iván Torroledo, director de operaciones y cofundador de Littio, señaló que la inflación anual estadounidense alcanzó 3,7 %, mientras Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para Latinoamérica, indicó que los mercados todavía contemplan la posibilidad de otro aumento de tasas antes de terminar el año.

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Para diciembre, por lo tanto, los $3.250 de Credicorp y los $3.300 de la mediana de Davivienda Corredores son proyecciones y no precios garantizados.

El comportamiento final dependerá de la entrada de divisas, las decisiones de la Reserva Federal, las tasas colombianas, el panorama fiscal y la percepción de los inversionistas sobre el país.