Hombre que mató a su novia tras propinarle nueve puñaladas en Valle del Cauca aceptó los cargos: una llamada habría desatado un ataque de celos

Hombre aceptó cargos por la muerte de su compañera sentimental en Zarza (Colprensa)

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado por el feminicidio de su compañera sentimental en una vivienda rural del municipio de Zarzal, ubicado al norte del Valle del Cauca.

El procesado, identificado como Ideralvaro Perilla Barroso, aceptó el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el boletín difundido por el ente judicial en la jornada del 26 de octubre de 2026.

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El brutal ataque ocurrió el 21 de octubre en el corregimiento La Paila, donde la víctima, de 24 años, fue herida a muerte con un arma cortopunzante.

Las autoridades atribuyen al hombre, de 41 años, la muerte de la mujer tras la investigación adelantada por la Fiscalía que determinó lo siguiente: “Una llamada telefónica por parte de la víctima habría desatado un episodio de celos en el ahora procesado”, según la información oficial.

Un tribunal ordenó reclusión preventiva para el procesado, investigado por herir nueve veces a una mujer de 24 años en una vivienda rural vallecaucana (Colprensa)

La víctima fue apuñalada en nueve oportunidades

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el ente acusador ante el juez, Perilla habría atacado a su compañera sentimental en nueve ocasiones con un arma cortopunzante.

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La escena fue presenciada por un hermano de la víctima, un elemento que resultó relevante para que los investigadores avanzaran en la identificación del señalado agresor. Con esa información, la Policía Nacional ubicó al hombre y realizó su captura en situación de flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación indicó en su comunicado oficial que un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó al detenido ante un juez de control de garantías.

Durante la audiencia, el ente acusador le imputó el delito de feminicidio agravado y el procesado aceptó su responsabilidad en el ataque que acabó con la vida de la joven.

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El país entero pide parar la violencia de género ante este y otros casos fatales (Colprensa/Luisa González)

La investigación documentó antecedentes de violencia en la relación

Las labores de policía judicial también permitieron recopilar información sobre la convivencia de la pareja con los testimonios de sus allegados. De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, durante la relación se habrían presentado varios hechos de violencia física y verbal.

Ese antecedente fue incluido dentro de los elementos que llevaron el caso ante la justicia; sin embargo, la investigación continúa bajo la dirección de la Seccional Valle del Cauca, que se encargará de consolidar el material probatorio para el desarrollo del proceso y así lograr que se determine una condena en contra del señalado.

El delito de feminicidio agravado contempla circunstancias que, de acuerdo con la legislación colombiana, permiten establecer que el asesinato de una mujer ocurrió por razones asociadas a su condición de género o en un contexto de violencia dentro de una relación afectiva.

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En este caso, la Fiscalía reiteró que, además de la conducta investigada, existían reportes sobre agresiones previas.

Los feminicidios y ataques contra la mujer son rechazados en todo el país (Colprensa/Camila Díaz)

Hombre que intentó matar a su pareja fue judicializado

La Fiscalía informó avances en el caso de un hombre señalado de intentar matar a su compañera permanente en el corregimiento de Orihueca, zona rural de Zona Bananera, en Magdalena. Un juez ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario.

De acuerdo con el ente judicial, el ataque ocurrió el 21 de agosto de 2026. El investigado habría golpeado a la mujer, de 18 años, con un objeto contundente, lo que le provocó lesiones que exigieron atención de urgencias y su posterior traslado a una institución de mayor complejidad en Santa Marta.

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Durante la investigación, el ente acusador estableció que la víctima habría sufrido agresiones físicas, psicológicas y económicas de manera reiterada dentro de la relación.

Un fiscal de la Seccional Magdalena imputó al hombre el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado y, pese a que el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal.