Estos serían los primeros viceministros de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior: publicaron las hojas de vida de Carlos Chavarro y Edison Tigreros en Función Pública

Los documentos de los aspirantes quedaron cargados en el portal estatal durante los ajustes en la dirección de la cartera política (- crédito @A_OrdonezM/X - Redes sociales)

Guardar

Las hojas de vida de Carlos Chavarro y Edison Tigreros fueron publicadas en el portal de Función Pública, en medio de los cambios previstos en el Ministerio del Interior tras la llegada de Alejandro Ordóñez a esa cartera.

Chavarro figura como aspirante al Viceministerio General. Tigreros aparece para el Viceministerio de Diálogo Social. Las publicaciones dieron cuenta de la conformación del equipo que acompañaría a Ordóñez en la nueva etapa del ministerio.

PUBLICIDAD

Carlos Chavarro fue postulado para el Viceministerio General

Carlos Chavarro fue representante a la Cámara por el Huila y senador. También ocupó la secretaría de la Comisión Segunda en 2025, según la información disponible sobre su trayectoria pública.

Las hojas de vida de Carlos Chavarro y Edison Tigreros fueron publicadas en el portal de Función Pública (- crédito Función Pública)

El abogado es cuñado del congresista Alfredo Deluque y llegaría como cuota del Partido Conservador. Antes de su postulación para el Ministerio del Interior, habría desistido de un nombramiento diplomático que estaba en curso.

Su hoja de vida fue incorporada al sistema de Función Pública durante el proceso de ajustes en el gabinete. La información publicada lo ubica como la opción para asumir el Viceministerio General.

Edison Tigreros apareció como aspirante al Viceministerio de Diálogo Social

Por su parte, Edison Tigreros fue incluido como aspirante al Viceministerio de Diálogo Social. En la actual administración se desempeñaba como viceministro del Deporte.

Tigreros también fue secretario de Educación de la Gobernación del Valle en 2019, durante la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Su nombre ha sido relacionado con la cercanía política de ese sector.

PUBLICIDAD

La publicación de ambas hojas de vida ocurrió mientras Ordóñez aún ejerce como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 26 de octubre, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida del exprocurador como aspirante al Ministerio del Interior.

La FM informó que María Eugenia Carreño sería la elegida para ocupar una viceministerial en el Ministerio del Interior durante la gestión de Alejandro Ordóñez. Según el medio, Carreño trabajó en la Procuraduría General de la Nación y fue delegada para asuntos electorales.

Ordóñez sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Abelardo de la Espriella y la consejera para las Regiones, Valerie Lafaurie. El encuentro se produjo después de la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Alejandro Ordoñez sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Abelardo de la Espriella y la consejera para las Regiones, Valerie Lafaurie (- crédito Álvaro Tavera/Colprensa)

El nuevo equipo tendrá ante sí iniciativas que deberán tramitarse en el Congreso, entre ellas la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo. También se alista la posible vinculación del abogado Federico Arellano a un cargo directivo de la entidad.

¿Cuándo llegaría Alejandro Ordoñez?

Alejandro Ordóñez, exprocurador y embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), asumirá el Ministerio del Interior cuando concluya el proceso de posesión. La llegada al cargo podría concretarse dentro de dos semanas.

Ordóñez reside en Estados Unidos y regresará a Colombia este fin de semana aún en su condición de embajador ante la OEA. De acuerdo con Semana, viajará con el secretario general del organismo, Albert Ramdin, con quien tendría una reunión prevista con el presidente Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

La designación de Ordóñez fue anunciada el 21 de octubre, después de la salida de Rodrigo Lara Restrepo. La salida del exministro ocurrió tras cuestionamientos relacionados con el trámite del Presupuesto General de la Nación y versiones sobre presiones atribuidas al asesor Carlos Suárez.

Alejandro Ordóñez Maldonado fue el escogido por Abelardo de la Espriella para suceder en el cargo a Rodrigo Lara Restrepo (- crédito Colprensa=

Mientras se completa el relevo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, mantendrá de forma temporal las funciones del Ministerio del Interior y la interlocución con el Congreso. Lara estuvo 75 días al frente de esa cartera.

Ordóñez ya vivía en Washington D.C. antes de asumir como embajador ante la OEA. Se instaló allí tras el cierre de su anterior experiencia diplomática, en 2022.

PUBLICIDAD

Su esposa, Beatriz Hernández, murió el 24 de septiembre de 2023 a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le habían diagnosticado en 2018. Desde entonces, Ordóñez permaneció alejado de la actividad pública y participó en actividades religiosas y retiros espirituales.