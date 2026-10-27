“El Chavo del 8” tomando licor en Transmilenio sacudió las redes sociales: “Se le chispoteó”

“A TransMilenio se le chispoteó el orden”: críticas por hombre que arrojó una botella desde un articulado - crédito @patrudelanoche/X

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Un hombre con vestuario similar al personaje de “El Chavo del 8” fue captado dentro de un articulado de Transmilenio, en Bogotá, mientras consumía licor y, después, lanzaba una botella por una de las ventanas del vehículo. La escena generó comentarios y críticas en redes sociales.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales el 26 de octubre de 2026, el pasajero aparece con gorra, camiseta a rayas y tirantes, elementos asociados a la caracterización del personaje creado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

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Durante el recorrido, sostuvo una botella y tomó varios tragos. Luego de terminar el contenido, el hombre arrojó el recipiente hacia el exterior del bus.

El hecho quedó registrado en video y despertó cuestionamientos por el consumo de alcohol dentro del sistema y por el posible riesgo que implicó lanzar el objeto desde un vehículo en movimiento.

La publicación inicial estuvo acompañada de un mensaje que comparó el episodio con una escena de la serie. “Bogotá está patas arriba, hasta el chavo piensa que puede hacer lo que se le dé la gana en TransMilenio”, escribió una cuenta que difundió el material.

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Pasajero con atuendo de “El Chavo del 8” protagonizó incidente dentro de un bus de Transmilenio - crédito @patrudelanoche/X - @RUTA50MOVILIDAD/X

Usuarios cuestionaron la conducta del hombre dentro del articulado

Las reacciones se multiplicaron después de la difusión de las imágenes. Varios usuarios rechazaron que una persona consumiera bebidas alcohólicas y tirara una botella desde una ventana del articulado.

Uno de los comentarios señaló que hay “vandalismo, caos y cero respeto” por quienes utilizan el sistema de transporte para llegar a sus actividades laborales. El usuario pidió que la administración de Transmilenio adopte medidas frente a este tipo de comportamientos.

“Basta de alcahuetería en el sistema”, escribió el internauta, quien también aludió al personaje televisivo con la frase “eso, eso, eso”.

Otra persona sostuvo que el hombre actuó de forma irresponsable y recurrió a una referencia a Don Ramón, uno de los personajes de la vecindad. “El Chavo del 8 se quedó sin vecindad”, comentó.

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Un tercer usuario ironizó con una de las frases conocidas de la producción mexicana: “A TransMilenio se le chispoteó el orden”. También preguntó “¿y ahora quién podrá ayudarnos?”, en alusión a otra serie protagonizada por Gómez Bolaños.

El caso abrió una discusión en redes sobre las normas de convivencia dentro del sistema y el cuidado de los espacios públicos.

Hombre vestido como “El Chavo del 8” bebió licor y lanzó una botella desde un Transmilenio - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Mujer discutió en Transmilenio tras intentar ingresar con una lavadora a la estación Comuneros

Una mujer protagonizó una discusión en la estación Comuneros de Transmilenio, en Bogotá, después de que intentó ingresar al sistema con una lavadora. La situación quedó registrada en un video que la propia ciudadana difundió en redes sociales y que luego fue compartido por el concejal Juan David Quintero Rubio.

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En la grabación, la mujer reclama a trabajadoras de la estación porque, según su relato, le negaron el acceso con el electrodoméstico. También aseguró que le advirtieron sobre un posible comparendo y la eventual intervención de la Policía si insistía en llevar el aparato al servicio masivo.

“No nos dejan pasar por la lavadora acá en el TransMilenio”, expresó la ciudadana. En medio de su reclamo, sostuvo que el objeto era de tamaño reducido y que no correspondía a “un trasteo grandote”.

Durante el video, la mujer cuestionó a las funcionarias presentes, a quienes llamó “estas muchachas”. Afirmó que decidió registrar el momento para exponerlo en redes, pues consideró injustificada la restricción.

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La pasajera expone su inconformidad con el personal de vigilancia en la estación Comuneros y cuestiona la advertencia de un posible comparendo por intentar ingresar con el electrodoméstico. - crédito @JD_Quinteror/X

“Dijera que fuera una neverota o algo, pero una simple lavadora pequeña”, manifestó. También comparó la advertencia sobre llamar a la Policía con la respuesta institucional ante hechos de inseguridad.

“Amenazando con Policía como si uno estuviera robando o matando”, dijo durante la discusión.

Juan David Quintero cuestionó el uso del transporte público

El concejal Juan David Quintero Rubio replicó el video y cuestionó la reacción de la pasajera. “Y antes brava la señora”, escribió en su publicación.

El cabildante resumió que una mujer intentó entrar con una lavadora y reclamó a los guardas por impedirlo. “¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público?”, preguntó.

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Quintero sostuvo que Bogotá requiere reglas claras y respeto por un servicio que utilizan millones de personas. Su mensaje concluyó con un llamado a “respetar la ciudad”.