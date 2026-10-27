Colombia

“El Chavo del 8” tomando licor en Transmilenio sacudió las redes sociales: “Se le chispoteó”

Usuarios cuestionaron el comportamiento del pasajero y pidieron al sistema integrado de transporte tomar medidas frente al consumo de alcohol y al lanzamiento de objetos desde los vehículos

“A TransMilenio se le chispoteó el orden”: críticas por hombre que arrojó una botella desde un articulado - crédito @patrudelanoche/X

Guardar

Un hombre con vestuario similar al personaje de “El Chavo del 8” fue captado dentro de un articulado de Transmilenio, en Bogotá, mientras consumía licor y, después, lanzaba una botella por una de las ventanas del vehículo. La escena generó comentarios y críticas en redes sociales.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales el 26 de octubre de 2026, el pasajero aparece con gorra, camiseta a rayas y tirantes, elementos asociados a la caracterización del personaje creado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido, sostuvo una botella y tomó varios tragos. Luego de terminar el contenido, el hombre arrojó el recipiente hacia el exterior del bus.

El hecho quedó registrado en video y despertó cuestionamientos por el consumo de alcohol dentro del sistema y por el posible riesgo que implicó lanzar el objeto desde un vehículo en movimiento.

La publicación inicial estuvo acompañada de un mensaje que comparó el episodio con una escena de la serie. “Bogotá está patas arriba, hasta el chavo piensa que puede hacer lo que se le dé la gana en TransMilenio”, escribió una cuenta que difundió el material.

PUBLICIDAD

Pasajero con atuendo de “El Chavo del 8” protagonizó incidente dentro de un bus de Transmilenio - crédito @patrudelanoche/X - @RUTA50MOVILIDAD/X
Pasajero con atuendo de “El Chavo del 8” protagonizó incidente dentro de un bus de Transmilenio - crédito @patrudelanoche/X - @RUTA50MOVILIDAD/X

Usuarios cuestionaron la conducta del hombre dentro del articulado

Las reacciones se multiplicaron después de la difusión de las imágenes. Varios usuarios rechazaron que una persona consumiera bebidas alcohólicas y tirara una botella desde una ventana del articulado.

Uno de los comentarios señaló que hay “vandalismo, caos y cero respeto” por quienes utilizan el sistema de transporte para llegar a sus actividades laborales. El usuario pidió que la administración de Transmilenio adopte medidas frente a este tipo de comportamientos.

“Basta de alcahuetería en el sistema”, escribió el internauta, quien también aludió al personaje televisivo con la frase “eso, eso, eso”.

Otra persona sostuvo que el hombre actuó de forma irresponsable y recurrió a una referencia a Don Ramón, uno de los personajes de la vecindad. “El Chavo del 8 se quedó sin vecindad”, comentó.

Un tercer usuario ironizó con una de las frases conocidas de la producción mexicana: “A TransMilenio se le chispoteó el orden”. También preguntó “¿y ahora quién podrá ayudarnos?”, en alusión a otra serie protagonizada por Gómez Bolaños.

El caso abrió una discusión en redes sobre las normas de convivencia dentro del sistema y el cuidado de los espacios públicos.

Hombre vestido como “El Chavo del 8” bebió licor y lanzó una botella desde un Transmilenio - crédito @ruidiaz_ddhh/X
Hombre vestido como “El Chavo del 8” bebió licor y lanzó una botella desde un Transmilenio - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Mujer discutió en Transmilenio tras intentar ingresar con una lavadora a la estación Comuneros

Una mujer protagonizó una discusión en la estación Comuneros de Transmilenio, en Bogotá, después de que intentó ingresar al sistema con una lavadora. La situación quedó registrada en un video que la propia ciudadana difundió en redes sociales y que luego fue compartido por el concejal Juan David Quintero Rubio.

En la grabación, la mujer reclama a trabajadoras de la estación porque, según su relato, le negaron el acceso con el electrodoméstico. También aseguró que le advirtieron sobre un posible comparendo y la eventual intervención de la Policía si insistía en llevar el aparato al servicio masivo.

“No nos dejan pasar por la lavadora acá en el TransMilenio”, expresó la ciudadana. En medio de su reclamo, sostuvo que el objeto era de tamaño reducido y que no correspondía a “un trasteo grandote”.

Durante el video, la mujer cuestionó a las funcionarias presentes, a quienes llamó “estas muchachas”. Afirmó que decidió registrar el momento para exponerlo en redes, pues consideró injustificada la restricción.

La pasajera expone su inconformidad con el personal de vigilancia en la estación Comuneros y cuestiona la advertencia de un posible comparendo por intentar ingresar con el electrodoméstico. - crédito @JD_Quinteror/X

“Dijera que fuera una neverota o algo, pero una simple lavadora pequeña”, manifestó. También comparó la advertencia sobre llamar a la Policía con la respuesta institucional ante hechos de inseguridad.

“Amenazando con Policía como si uno estuviera robando o matando”, dijo durante la discusión.

Juan David Quintero cuestionó el uso del transporte público

El concejal Juan David Quintero Rubio replicó el video y cuestionó la reacción de la pasajera. “Y antes brava la señora”, escribió en su publicación.

El cabildante resumió que una mujer intentó entrar con una lavadora y reclamó a los guardas por impedirlo. “¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público?”, preguntó.

Quintero sostuvo que Bogotá requiere reglas claras y respeto por un servicio que utilizan millones de personas. Su mensaje concluyó con un llamado a “respetar la ciudad”.

Temas Relacionados

El Chavo del 8TransmilenioVideos viralesBorracho en TransmilenioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El reconocido líder de los taxistas Hugo Ospina fue sacado a la fuerza del aeropuerto de Bucaramanga: Policía dice que se negó a identificarse

La Policía de Bucaramanga informó que aplicó una medida preventiva contra Ospina porque, presuntamente, se negó a identificarse ante los uniformados. La institución también indicó que recibió un comparendo

El reconocido líder de los taxistas Hugo Ospina fue sacado a la fuerza del aeropuerto de Bucaramanga: Policía dice que se negó a identificarse

Trabajadora sexual que fue funcionaria en el gobierno Petro defendió al expresidente de las denuncias por supuestos contratos a cambio de sexo: “Dejen de usar nuestros cuerpos”

Anna Von Kass afirmó en una carta que su designación en 2025 respondió a experiencia y requisitos técnicos, sin intercambios con Gustavo Petro ni personas de su entorno durante el proceso de vinculación laboral

Trabajadora sexual que fue funcionaria en el gobierno Petro defendió al expresidente de las denuncias por supuestos contratos a cambio de sexo: “Dejen de usar nuestros cuerpos”

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

La actriz colombiana y el vocalista de Imagine Dragons compartieron una salida con amigos, aunque una fuente cercana afirmó que fue un encuentro amistoso

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

El atacante de Nacional publicó un mensaje tras desperdiciar el empate ante Cúcuta y afirmó que una conversión habría provocado pedidos para que reciba más minutos en el equipo profesional

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Buenas noticias para compradores de vehículos eléctricos e híbridos: Gobierno dio instrucciones a la Dian para que les devuelvan el IVA

La Dian repartirá turnos en horarios variables, ampliará la atención presencial, permitirá remitir documentos por correo en varias regiones y pondrá a prueba un sistema automatizado para revisar los expedientes

Buenas noticias para compradores de vehículos eléctricos e híbridos: Gobierno dio instrucciones a la Dian para que les devuelvan el IVA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

Flavia Dos Santos respondió a quienes la criticaron por celebrar la reelección de Lula da Silva: “¡Dios mío, aterricen!”

Yina Calderón fue eliminada del programa ‘Juego de villanos’: duró solo dos semanas en la competencia

Diomedes Díaz, Martín Elías, Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”

Deportes

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”

Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”