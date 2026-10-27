Colombia

El abogado Jaime Lombana y el Partido Conservador denunciaron a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por ataques sistemáticos a las elecciones de 2026

El documento sostiene que el exmandatario y personas de su círculo cercano habrían coordinado acciones para obstaculizar el proceso de voto popular

El presidente del Partido Conservador Colombiano, Efraín Cepeda, junto a otros voceros políticos, ofrecieron declaraciones ante medios de comunicación sobre la radicación de solicitudes de investigación contra Petro y su posible intervención en las elecciones 2026 - crédito Suministrado infobae
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El abogado Jaime Lombana y dirigentes del sector conservador, como el exsenador Efraín Cepeda, presentaron ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra el expresidente de la República, Gustavo Petro. El escrito solicita que se determine si existieron conductas que afectaron el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.

Los denunciantes atribuyen al líder político del Pacto Histórico la posible comisión de perturbación de certamen democrático, concierto para delinquir y otros delitos que puedan surgir durante la indagación. La Comisión deberá evaluar el contenido de la denuncia y definir las actuaciones que correspondan.

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Los denunciantes señalan una presunta estrategia para afectar la confianza electoral.

El documento al que accedió El Tiempo sostiene que el exmandartario y personas de su círculo cercano habrían coordinado acciones para obstaculizar el proceso electoral cuando ejercían funciones públicas. Esa es la tesis expuesta por los promotores de la denuncia y aún debe ser examinada por la autoridad competente.

Comisión de Acusación de la Cámara recibió nueva denuncia contra Petro por el delito de instigación para delinquir - crédito Colprensa
Radican denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por ataques sistemáticos a las elecciones 2026 - crédito Colprensa

Según el texto, las actuaciones cuestionadas incluyeron señalamientos sobre supuestas irregularidades y críticas a la organización de los comicios. Los denunciantes afirman que tales hechos buscaban debilitar la confianza ciudadana en el Registrador Nacional y en las autoridades electorales.

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También sostienen que la presunta estrategia alcanzó a partidos y dirigentes de la derecha colombiana. En su querella, plantean que esas acciones habrían tenido el propósito de afectar la institucionalidad electoral, una hipótesis que hará parte de la revisión inicial de la Comisión.

Petro insiste en que hubo trampa en las elecciones presidenciales de 2026

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS
Petro insiste en que hubo trampa en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El expresidente Gustavo Petro ha sostenido que la derrota de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026, ganadas por Abelardo de la Espriella, habría estado condicionada por bots, algoritmos y cambios en documentos electorales, mecanismos que —según afirmó— alteraron una ventaja previa de su sector en las encuestas.

La presunta modificación habría alcanzado a 1.356 puestos de votación, cerca de 30.000 mesas y alrededor de 7.000.000 de electores, de acuerdo con el cálculo expuesto por Petro. El exmandatario afirmó que los cambios buscaban beneficiar siempre a De la Espriella.

La denuncia fue planteada durante una entrevista con el medio alternativo Animal Político, donde Petro describió una ofensiva digital contra Cepeda y cuestionó la estrategia comunicacional de su espacio político. “Y esos dos millones atacan a Cepeda”, señaló al referirse a la actividad en el debate público.

Bots y algoritmos en la campaña presidencial

Según Petro, la presunta modificación habría alcanzado a 1.356 puestos de votación, cerca de 30.000 mesas y alrededor de 7.000.000 de electores- crédito @petrogustavo/X
Según Petro, la presunta modificación habría alcanzado a 1.356 puestos de votación, cerca de 30.000 mesas y alrededor de 7.000.000 de electores- crédito @petrogustavo/X

Iván Cepeda cometió, a juicio de Petro, “un error infantil” al no priorizar la difusión de mensajes durante la campaña. El expresidente dijo que su partido no comunica, pese a que él ha utilizado la comunicación “muy intensamente”.

El periodista planteó que los bots operaban durante todo el día y contribuían a instalar una narrativa. Petro respondió: “Bots, sí”, y sostuvo que su movimiento no contó con instrumentos equivalentes para responder en las plataformas digitales.

“Cero por aquí. Ah, nos barrieron”, expresó al comparar la capacidad comunicacional de los sectores rivales con la de la campaña de Cepeda. Sin embargo, consideró que esa actividad no habría bastado para darle a De la Espriella una victoria amplia.

La operación digital, afirmó, solo habría logrado empatar a ambos candidatos, cuando su sector llevaba una diferencia de 10 puntos en los sondeos. “Esa barrida no alcanzó a hacer que Abelardo fuera mayoría”, aseguró.

Petro sostuvo que el abogado de ultraderecha se encontraba relegado antes de los comicios. “Abelardo, como dice Trump, era el séptimo”, dijo.

El expresidente dijo que su sector dispone de análisis estadísticos mesa por mesa elaborados por los llamados “testigos digitales”. A partir de esos estudios, concentró sus cuestionamientos en los formularios E-14, que registran el escrutinio de cada mesa de votación.

“El análisis muestra cómo entonces, al ser modificables, van hacia un servidor en los Estados Unidos”, declaró. En efecto, afirmó que la transmisión de esos archivos ocurría en “cuestión de micras de segundo”.

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