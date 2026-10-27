Ejército Nacional abrió última convocatoria en 2026 para oficiales: requisitos y cómo ingresar a la Escuela Militar de Cadetes

Hombres y mujeres de entre 16 y 21 años podrán postularse hasta el 15 de noviembre para ingresar en enero a la Escuela Militar de Cadetes (prensa Ministerio de Defensa)

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El Ejército Nacional abrió la última convocatoria de 2026 para incorporar 327 aspirantes a la carrera de oficial, con ingreso previsto para el 15 de enero de 2027 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, ubicada en Bogotá.

La inscripción estará disponible hasta el 15 de noviembre. La convocatoria ofrece 297 plazas para hombres y 30 para mujeres interesados en cursar la formación militar y universitaria que conduce al grado de subteniente.

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Los postulantes deberán tener entre 16 y 21 años al momento de su ingreso a la institución. También haber terminado o estar cursando el grado 11, presentar los resultados de las pruebas Saber 11 y no registrar antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.

El mayor Julián Barbosa, oficial de incorporación de la Escuela Militar de Cadetes, explicó que los cupos corresponden al proceso final de incorporación para oficiales durante este año. “La convocatoria se encuentra abierta para hombres y mujeres”, afirmó.

El proceso de selección contempla exámenes médicos, físicos y entrevistas

El Ejército Nacional abrió la convocatoria para incorporar a 327 aspirantes a oficiales en la Escuela Militar de Cadetes con ingreso en enero de 2027 (prensa Ministerio de Defensa)

Los jóvenes que se postulen deberán superar tres fases antes de ser admitidos. La primera incluye la revisión psicofísica, que determinará si cada aspirante cumple las condiciones médicas requeridas para la formación militar.

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El proceso incorpora también una prueba de confiabilidad, evaluaciones físicas en tierra y agua, una visita domiciliaria y una entrevista con un oficial superior. Cada una de estas etapas tendrá incidencia en la decisión de admisión.

Las pruebas físicas exigen preparación previa. Por esa razón, la Escuela Militar recomendó consultar el instructivo de incorporación, en el que figuran los ejercicios, los tiempos requeridos y los criterios de evaluación.

Barbosa señaló que los aspirantes deben prepararse con anticipación para alcanzar los resultados exigidos. “Deben evaluar los tiempos y entrenarlos para poder sacar el 100% en su prueba física”, sostuvo.

La institución también evaluará la motivación de quienes buscan ingresar. Durante la visita domiciliaria y la entrevista, los candidatos deberán explicar su decisión de incorporarse y su disposición para asumir las responsabilidades asociadas con la vida militar.

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Los egresados recibirán el grado de subteniente tras cuatro años de formación

Los estudiantes recibirán el grado de subteniente tras cursar cuatro años del pregrado de Profesional en Ciencias Militares. (prensa Ministerio de Defensa)

Los admitidos iniciarán un programa de cuatro años, cuyo eje académico será el pregrado de Profesional en Ciencias Militares. Al finalizar la carrera, recibirán el grado de subteniente del Ejército Nacional.

Después de la graduación, los nuevos oficiales serán destinados a diferentes unidades del territorio colombiano. Su primera responsabilidad será ejercer como comandantes de pelotón en los batallones a los que sean asignados.

La formación incluye la posibilidad de cursar una carrera complementaria. Los cadetes podrán optar por Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física Militar o Relaciones Internacionales.

La oferta busca combinar el entrenamiento militar con estudios universitarios en áreas que pueden ser aplicadas a las labores institucionales. Cada estudiante deberá cumplir con los requisitos académicos y de disciplina propios del programa.

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“El pregrado base es Profesional en Ciencias Militares, pero adicional a esto tienen la oportunidad de desarrollar un pregrado complementario”, explicó Barbosa sobre las opciones disponibles para los futuros oficiales.

Hijos de militares, comunidades étnicas y deportistas tendrán beneficios de matrícula

Los nuevos oficiales iniciarán su trayectoria institucional como comandantes de pelotón en distintas unidades del territorio colombiano (prensa Ministerio de Defensa)

La convocatoria contempla descuentos económicos para grupos determinados. Los beneficios no son acumulables, por lo que los aspirantes podrán acceder a una sola modalidad de apoyo.

Los hijos de militares activos o retirados tendrán un descuento del 30% en la matrícula. Ese mismo porcentaje aplica para integrantes de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Los hermanos de cadetes podrán obtener una reducción del 10%. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, el beneficio podrá llegar hasta el 100% del valor de la matrícula.

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Los jóvenes ubicados en los niveles A, B o C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) accederán a gratuidad. Los reservistas también tendrán ese beneficio, de acuerdo con la Ley 2384 de 2024.

La Escuela Militar indicó que los interesados deberán revisar las condiciones específicas para acreditar su pertenencia a cada grupo y presentar los documentos exigidos dentro del proceso de inscripción.