Colombia

Capturaron a un hombre requerido por abuso sexual contra menor de 14 años durante una megatoma en Bogotá: se realizaron 400 registros a personas y verificaron 130 vehículos y motocicletas

El procedimiento hizo parte de una jornada de registro, control e intervención para atender situaciones que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana

Un operativo de seguridad en el sur de Bogotá permitió detener a un ciudadano con orden judicial vigente y sancionar establecimientos que no cumplían con los requisitos legales para operar - crédito Policía Metropolitana de Bogota
Un operativo de seguridad en el sur de Bogotá permitió detener a un ciudadano con orden judicial vigente y sancionar establecimientos que no cumplían con los requisitos legales para operar - crédito Policía Metropolitana de Bogota
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Un hombre de 48 años, requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, fue capturado durante una megatoma de seguridad realizada por la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

El procedimiento hizo parte de una jornada de registro, control e intervención para atender situaciones que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Durante la operación, los uniformados realizaron 400 registros a personas y verificaron 130 vehículos y motocicletas.

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La captura se produjo tras la consulta de antecedentes judiciales. Las autoridades no divulgaron detalles sobre el proceso que originó la orden judicial contra el detenido.

Además, la Policía suspendió temporalmente la actividad económica de dos moteles y un bar por no contar con la documentación exigida para su funcionamiento. La medida se aplicó conforme a la Ley 1801 de 2016.

Un hombre de 48 años, requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, fue capturado durante una megatoma de seguridad realizada por la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá - crédito Mebog
Un hombre de 48 años, requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, fue capturado durante una megatoma de seguridad realizada por la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá - crédito Mebog

Los operativos también dejaron incautaciones de armas cortopunzantes, medidas correctivas por porte de estupefacientes y 14 comparendos de tránsito por estacionar vehículos en lugares no autorizados de la vía pública.

La institución invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 o ante el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

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Coronel (r) fue judicializado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición en Antioquia

El coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano recibió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos contra dos hermanas en Granada, Antioquia, entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.

La decisión fue tomada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, bajo las reglas de la Ley 600 de 2000.

El proceso investiga el secuestro, las agresiones sexuales, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos jóvenes de 17 y 19 años.

Integrantes de la Policía Nacional de Colombia realizan la notificación y captura de un coronel en retiro del Ejército Nacional. En las imágenes se observa el momento en que los uniformados leen una orden judicial - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, integrantes del Frente Batallas del Santuario, adscrito al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, retuvieron a las víctimas en la plaza principal del municipio y las trasladaron a una vivienda.

Velandia Serrano era entonces teniente del Batallón de Artillería N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. El expediente indica que habría participado en las agresiones y que las jóvenes fueron golpeadas y amenazadas tras ser acusadas de supuestos nexos con otro grupo ilegal.

La investigación señala que el ahora coronel retirado habría ordenado el asesinato de las hermanas y su entierro en un cerro. Años después, también habría dispuesto la exhumación de los cuerpos para impedir que fueran localizados.

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional capturó a Velandia Serrano en Medellín.

Condenaron a Heinz Pool Buleje, ciudadano peruano-americano, por delitos sexuales cometidos en Colombia

El alcalde Federico Gutiérrez celebró la condena de Heinz Pool Buleje - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez celebró la condena de Heinz Pool Buleje - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que Heinz Pool Buleje, ciudadano peruano-estadounidense, fue condenado en Colombia a 23 años de prisión por explotación sexual comercial de una menor. El hombre fue detenido en el año 2017 en una finca del municipio de Copacabana, departamento de Antioquia, donde las autoridades encontraron a 16 menores. Según el alcalde, ofrecía “fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo” y se encontraba con una adolescente de 15 años durante el allanamiento.

Buleje había sido requerido por Estados Unidos desde 2020 por delitos sexuales contra menores, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la extradición al considerar que los hechos ocurrieron en Colombia, las víctimas eran colombianas y el proceso ya estaba en manos de la justicia de ese país. El tribunal resolvió “privilegiar la aplicación de la ley colombiana” con base en los principios de territorialidad y soberanía nacional.

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Captura de hombreAbuso sexualMenor de 14 añosMegatoma en TunjuelitoColombia-Noticias

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