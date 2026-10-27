Colombia

Abogado ofreció millonario soborno a una menor para que cambiara su declaración en un caso de abuso: Corte Suprema tomó importante decisión

El alto tribunal concluyó que la prohibición para litigar debe igualar los 72 meses de cárcel, pues los hechos ocurrieron tras la reforma legal de 2015 y verificó la sanción sobre derechos y funciones públicas

La Corte Suprema duplicó el plazo legal a 12 meses por la recolección de pruebas en el exterior - crédito Corte Suprema de Justicia
La sentencia impuso al procesado 72 meses de prisión, una multa de 50 salarios mínimos y la suspensión del ejercicio profesional por el mismo periodo- crédito Corte Suprema de Justicia
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó firme la condena contra el abogado Gian Carlo Paredes Rivera y descartó modificar de oficio la sanción que le impide ejercer su profesión.

La resolución, contra la que no procede ningún recurso, ordenó devolver el expediente al Tribunal Superior de Bogotá.

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La Sala de Casación Penal resolvió el 14 de octubre de 2026 que no había un error en la forma en que se fijó la pena accesoria. El análisis no reabrió la discusión sobre la responsabilidad penal del abogado, sino que se concentró en la duración de la inhabilitación profesional.

La Corte concluyó que la prohibición para ejercer la abogacía debía durar 72 meses, el mismo lapso de la pena de prisión. Esa equivalencia se aplicaba porque la conducta ocurrió en 2016, cuando ya regía una norma que eliminó la posibilidad de graduar esa sanción mediante el sistema de cuartos.

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