Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó las nuevas comandantes de la Policía Fiscal y Aduanera: tres mujeres serán las encargadas

El jefe de Estado sostuvo que en su Gobierno no hay lugar para el crimen porque su propósito es cambiar la política para siempre

Se trata de la coronel Liliana Jiménez en la Dirección, coronel Jenny Rodríguez en la Subdirección Operacional y la coronel Diana Daza en la Subdirección de Investigación - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, publicó un video en el que confirmó que la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) quedará bajo el mando de tres coroneles y afirmó que “no vamos a seguir permitiendo que el contrabando desangre a la economía colombiana y termine alimentando las arcas de aquellos que terminan atentando contra nuestros policías, contra nuestros soldados y contra el pueblo colombiano”.

En otra parte de su intervención, el líder del movimiento Defensores de la Patria se refirió al papel de las mujeres dentro de su proyecto de gobierno. “En la patria milagro no hay lugar para el crimen. Yo no vine a hacer la política de siempre, vine a cambiar la política para siempre”, sostuvo de la Espriella.

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Abelardo de la Espriella confirmó las nuevas designaciones en la Policía Fiscal y Aduanera - crédito Policia Nacional/Reuteres
Abelardo de la Espriella confirmó las nuevas designaciones en la Policía Fiscal y Aduanera - crédito Policia Nacional/Reuteres

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez, identificó a la coronel Liliana Jiménez como directora de la Policía Fiscal y Aduanera; a la coronel Yenny Rodríguez como subdirectora operacional, y a la coronel Diana Daza como subdirectora de Investigación Policial.

“Señor presidente, tenemos a la coronel Liliana Jiménez, directora de la Policía Fiscal Aduanera, la coronel Yenny Rodríguez, subdirectora operacional de la Policía Fiscal y Aduanera, y la coronel Diana Daza, subdirectora de Investigación Policial. Entonces, el mando de la Dirección de Policía Fiscal Aduanera está liderado por tres mujeres coroneles”.

Conforme a lo expuesto por Velásquez, la línea de mando completa de la entidad estará integrada por mujeres. “Por primera vez en la historia de Colombia, la línea de mando completa de la Policía Fiscal y Aduanera son mujeres”, dijo, y añadió que existen líneas de investigación y compromisos operacionales para combatir el contrabando.

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Abelardo de la Espriella le declaró la guerra al contrabando

La Dian enfrenta una grave interrupción técnica que afecta a su plataforma Muisca - crédito Dian
Abelardo de la Espriella le declaró la guerra al contrabando - crédito Dian

En septiembre de 2028, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez, para definir una estrategia oficial contra el contrabando. El Gobierno señaló que esta actividad perjudica la producción nacional, el empleo formal y el recaudo, además de estar vinculada con redes criminales.

El mandatario sostuvo que el combate a la introducción irregular de mercancías será una prioridad de su administración. Aunque el anuncio no detalló operativos, sanciones ni fechas de aplicación, la reunión con la Dian apunta a establecer una ruta institucional frente a ese fenómeno.

De la Espriella afirmó que el ingreso ilegal de productos afecta a empresas, productores y emprendedores que cumplen las obligaciones tributarias y aduaneras. También planteó que las mercancías que evaden esos controles generan una competencia desleal para el mercado formal.

“Vamos con toda contra el cáncer del contrabando que golpea la economía, destruye empleos y alimenta las economías criminales. En Colombia, la legalidad se respeta y al contrabando lo vamos a combatir sin tregua”, declaró el abogado.

Para el Ejecutivo, el contrabando trasciende el ámbito comercial y aduanero. La posición oficial es que esta práctica reduce ingresos fiscales, desplaza a quienes producen o comercializan dentro de la ley y puede aportar recursos a estructuras delictivas.

El encuentro con Velásquez situó a la Dian como una de las entidades centrales en la respuesta gubernamental. La institución tiene entre sus funciones la administración de los impuestos nacionales y el control aduanero, dos frentes relacionados con el ingreso de mercancías sin los requisitos legales.

Este fue el material decomisado por las autoridades en Ipiales, Nariño - crédito Polfa
El jefe de Estado señaló además que su Gobierno asocia esta actividad con una cadena criminal cuya base, según su descripción, está en el narcotráfico - crédito Polfa

El jefe de Estado señaló además que su Gobierno asocia esta actividad con una cadena criminal cuya base, según su descripción, está en el narcotráfico. Esa caracterización fija el enfoque de seguridad que la administración pretende sumar a las medidas económicas y tributarias.

“En la era del Tigre, eso tiene consecuencias”, expresó De la Espriella al cierre del mensaje. Por ahora, la Presidencia no informó cuáles serán las medidas concretas ni el cronograma para ponerlas en marcha.

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