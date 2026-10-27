Congresista Duvalier Sánchez cuestionó al canciller Omar Bula por respuesta a derecho de petición sobre la llegada de 300 soldados norteamericanos a Colombia: “¿No sabían o sí sabían?”

Duvalier Sánchez le expresó varias dudas al canciller Omar Bula Escobar - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Colombia recibirá a más de 300 soldados de Estados Unidos para el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que se realizará entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo (Cundinamarca), con prácticas contra el narcotráfico, la minería ilegal, el uso de drones y la atención de heridos.

La actividad celebrará su cuarta edición en territorio colombiano y permitirá evaluar la capacidad de coordinación entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de Estados Unidos.

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Sin embargo, el senador Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, expresó algunos reparos sobre el anuncio que hizo de manera oficial en un comunicado el Ministerio de Defensa el lunes 26 de octubre, y se señaló en el documento que las maniobras buscarán preparar a las unidades ante la actuación de grupos armados organizados presentes en distintas regiones del país.

Así lo dio a conocer luego de compartir en un mensaje vía X la respuesta que recibió por parte de la Cancillería a un derecho de petición que le llegó el lunes 26 de octubre, y en el que solicitó confirmar si el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores “o cualquier otra entidad competente, ha recibido comunicaciones oficiales del Gobierno de los Estados Unidos relacionadas con el eventual despliegue, traslado, ingreso o permanencia de personal militar estadounidense en territorio colombiano para la vigencia 2026 - 2027″.

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Sumado a lo anterior Sánchez pidió que se revelaran la fecha de recepción de cada comunicación, la autoridad remitente, la entidad colombiana receptora, el objeto de la solicitud y el estado actual de las conversaciones o actuaciones adelantadas.

Sin embargo, la respuesta que recibió el senador provocó los cuestionamientos a través de la publicación que realizó la mañana del martes 27 de octubre, luego de que el documento menciona: “De conformidad con la revisión efectuada en los archivos y registros de la Dirección de América - Grupo Interno de Trabajo de Estados Unidos y Canadá, no se encontró información relacionada con comunicaciones oficiales remitidas por el Gobierno de los Estados Unidos referentes al eventual despliegue, traslado, ingreso o permanencia de personal militar estadounidense en territorio colombiano para el período 2026-2027”.

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Sánchez compartió la noche del lunes 26 de octubre la respuesta al derecho de petición que envió a la Cancillería - crédito @DuvalierSanchez/X

Por estas palabras desde Cancillería, Sánchez reafirmó que no se encontraron antecedentes del envío de militares extranjeros, y debido a la información que se conoce sobre el ejercicio militar “con fechas, unidades y actividades ya programadas”, detalló el congresista, y volvió a preguntar a la cartera que lidera Omar Bula Escobar: “Entonces, ¿no sabían o sí sabían? Si no sabían, la Cancillería no tiene idea de quién entra al país y el Gobierno maneja la soberanía a ciegas".

“Si sí sabían, ¿por qué le respondieron al Senado que no había antecedentes? Alguien no está diciendo la verdad", señaló de forma tajante el congresista de la Alianza Verde.

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Sánchez recordó que “el artículo 173 de la Constitución le atribuye al Senado la función de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional”, y aclaró que “llamarlo ‘entrenamiento’ es el viejo truco conocido para esquivar al Congreso”.

Por todo lo anterior, Sánchez compartió varias preguntas dirigidas al canciller Bula: “¿Por qué no tramitan la autorización? ¿Pretendan tramitar las autorizaciones cuando los soldados ya estén aquí? La Cancillería y el Ministro de Defensa le tienen que dar la cara al país y decirnos ¿A que vienen? ¿En qué zona estarán? ¿Qué actividades desarrollarán? ¿Cuáles acuerdos respaldan su ingreso al país?“

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Al final, el senador de Alianza Verde advirtió que “el Congreso no es un adorno, y no vamos a permitir que nos sigan ignorando”, y concluyó que “la soberanía se protege respetando la Constitución, con transparencia y rindiéndole cuentas al país”.

Al final, y como un dardo al Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella, Sánchez dijo: “Cooperar no es sinónimo de arrodillarse”.

La respuesta del derecho de petición que Sánchez le envió a la Cancillería se emitió con fecha del 26 de octubre de 2026 - crédito @DuvalierSanchez/X

Qué se sabe hasta el momento

La delegación estadounidense trabajará junto con el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, una unidad del Ejército Nacional.

Los militares intercambiarán tácticas, técnicas y procedimientos durante las jornadas de instrucción, que incluirán la toma de decisiones operacionales y la coordinación de maniobras en escenarios de riesgo.

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La primera práctica operativa se realizará el 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El ejercicio recreará el rescate de una persona herida en un área minada.

Aeronaves y equipos médicos especializados trasladarán al paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hacia un centro de atención médica especializado.

Ministerio de Defensa - crédito Ministerio de Defensa

La operación permitirá verificar los procedimientos de primeros auxilios y atención sanitaria aplicados por personal de ambos ejércitos.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el ministro Jorge Mora, explicó que el entrenamiento fortalecerá la interoperabilidad entre las dos fuerzas: “Un entrenamiento que fortalecerá la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de los Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas”.

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Tras la evacuación, una ceremonia militar abrirá el resto del cronograma.

Las fuerzas participantes pondrán a prueba mecanismos de coordinación y procedimientos conjuntos para operaciones desarrolladas en entornos de riesgo.