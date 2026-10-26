Autoridades de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos interceptaron una embarcación con 568 kilos de cocaína

Un operativo conjunto de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos ubicó una embarcación rápida a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata - crédito Fuerza Aérea Colombiana

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La Armada Nacional de Colombia informó que, tras una persecución en altamar, fue interceptada una embarcación que transportaba más de media tonelada de cocaína con destino a República Dominicana. Tres ciudadanos dominicanos fueron capturados durante el operativo multinacional.

La incautación ocurrió a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata, en aguas próximas a República Dominicana, según informó la institución militar el 25 de octubre. La carga estaba distribuida en 555 paquetes rectangulares ocultos en costales dentro de una lancha rápida tipo go fast.

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La operación contó con la participación de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de República Dominicana y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos, conocida como Jiatfs.

Las autoridades navales decomisaron 568 kilogramos de cocaína distribuidos en 555 paquetes dentro de una lancha rápida en aguas cercanas a República Dominicana - crédito prensa Armada de Colombia

La lancha habría salido desde La Guajira

De acuerdo con la información de inteligencia naval citada por la institución, la embarcación había zarpado desde La Guajira y tenía como destino final territorio dominicano. Las autoridades detectaron movimientos que consideraron sospechosos y alertaron a las unidades navales de ese país caribeño.

Tras la alerta, unidades de Guardacostas de la Armada de República Dominicana iniciaron el seguimiento de la lancha. La persecución se desarrolló en alta mar y concluyó con la interceptación de la nave, que presentaba fallas en uno de sus motores.

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Los uniformados hallaron varios bultos en el interior de la embarcación. Por las características del embalaje, las autoridades sospecharon que contenía sustancias ilícitas, por lo que trasladaron la lancha y el material a un puerto seguro para completar el procedimiento de inspección.

La persecución marítima concluyó a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata después de que la embarcación presentó fallas en uno de sus motores - crédito prensa Armada de Colombia

Allí, los agentes encontraron 555 paquetes que dieron positivo para clorhidrato de cocaína en la Prueba de Identificación Preliminar Homologada. El cargamento tuvo un peso total de 568 kilogramos de cocaína, de acuerdo con el reporte oficial.

Tres ciudadanos dominicanos quedaron a disposición de la justicia

Los detenidos, de 24, 34 y 45 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar con el proceso de judicialización y establecer las responsabilidades individuales dentro de la operación de narcotráfico.

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La Armada no precisó qué organización estaría detrás del envío ni detalló si los capturados tenían antecedentes judiciales. La investigación deberá determinar la estructura logística utilizada para preparar el cargamento en Colombia, el rol de los tripulantes y los destinatarios previstos en República Dominicana.

Los informes de inteligencia naval determinaron que la lancha con el cargamento ilícito zarpó desde el departamento de La Guajira - crédito prensa Armada de Colombia

La institución estimó que la incautación evitó ingresos superiores a USD 26 millones para las organizaciones narcotraficantes. También calculó que la droga incautada equivalía a más de 1,4 millones de dosis que no llegarían a mercados ilícitos internacionales.

El operativo apuntó a una ruta marítima que conecta el Caribe colombiano con otros puntos de la región. Las lanchas tipo go fast son empleadas con frecuencia por redes de narcotráfico debido a su velocidad y a la posibilidad de transportar grandes cantidades de droga en trayectos de larga distancia.

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La cooperación internacional permitió ubicar la embarcación en alta mar

La participación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos se sumó al intercambio de información entre Colombia y República Dominicana. Según la Armada, este tipo de coordinación permite detectar embarcaciones sospechosas antes de que lleguen a su destino.

La Armada de Colombia estimó que la incautación evitó ganancias superiores a 26 millones de dólares para las redes del narcotráfico - crédito prensa Armada de Colombia

El Comando de la Armada sostuvo que el resultado afectó la capacidad de transporte de las organizaciones criminales transnacionales. La institución señaló que mantendrá las operaciones de control sobre las rutas marítimas del Caribe, con apoyo de autoridades de otros países.

Otro operativo en el Caribe colombiano terminó con 736 kilos de cocaína incautados

La nueva incautación se conoce después de otro procedimiento de la Armada Nacional en el mar Caribe, en jurisdicción de Cartagena, Bolívar. En ese caso, las autoridades decomisaron 736 kilogramos de cocaína que eran transportados en otra embarcación rápida.

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Durante ese operativo fueron capturados dos ciudadanos dominicanos. La detección de la lancha contó con el apoyo de una aeronave patrullero marítimo de la Jiatfs, que orientó a las unidades de Guardacostas hasta el punto de la interceptación.

Las autoridades colombianas atribuyeron al procedimiento una afectación estimada en 34 millones de dólares para las redes que usan rutas marítimas hacia mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades localizaron 30 bultos con 741 paquetes. Tras la prueba preliminar, el material dio positivo para clorhidrato de cocaína. La Armada indicó que la embarcación se hundió durante el intento de remolque hacia puerto, debido a condiciones meteorológicas adversas.

En ese procedimiento, los dos detenidos, la droga recuperada y los equipos de navegación y comunicaciones fueron trasladados a tierra. La institución calculó que la incautación representó una afectación cercana a USD 34 millones para las redes dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe.

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