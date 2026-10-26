Colombia

Sofía Petro también celebró la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil: “Ha sido un honor”

La hija del expresidente Gustavo Petro compartió vivencias tras dialogar con votantes en ese país, destacando la profunda conexión popular del aspirante progresista

Sofía Petro celebró la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil - crédito @sofiapetroa/Instagram

Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió vencedor de la segunda vuelta presidencial, tras obtener 64.256.232 votos en el balotaje, revirtiendo la ventaja que Flávio Bolsonaro había conseguido en la primera vuelta, lo que lo convierte en el mandatario local con más períodos completos desde el retorno de la democracia en 1985.

Lula alcanzó el 51,79% de los sufragios válidos, frente al 48,21% de su rival, que recibió 59.826.041 votos, según registros oficiales. La diferencia fue de 4,4 millones de electores y 3,58 puntos porcentuales, superior a la que había obtenido contra Jair Bolsonaro en 2022, cuando ganó por 2,1 millones de votos y 1,8 puntos.

PUBLICIDAD

La victoria del líder de izquierda ha generado miles de reacciones en el mundo, y Colombia no ha sido ajena a ello. Una de ellas fue Sofía Petro, politóloga e hija del expresidente Gustavo Petro y la ex primera dama Verónica Alcocer, que por medio de su cuenta de Instagram, publicó varios videos en los que se le observa su felicidad ante la victoria de Lula.

La hija del expresidente Gustavo Petro estuvo presente en el país sudamericano en los comicios presidenciales celebrados el 25 de octubre de 2026 - crédito Andrea Puentes - Presidencia/Reuters
La hija del expresidente Gustavo Petro estuvo presente en el país sudamericano en los comicios presidenciales celebrados el 25 de octubre de 2026 - crédito Andrea Puentes - Presidencia/Reuters

La joven estuvo presente en la sede de campaña del dirigente brasileño, en la que se le vio abrazando a varios copartidarios de Lula da Silva. Incluso, grabó la primera reacción del reelegido mandatario sudamericano tras conocerse los resultados.

PUBLICIDAD

Quiero decirles que siento un orgullo muy grande. Primero, porque soy el único presidente de la República, un metalúrgico, seguido por un universitario, elegido cuatro veces”, expresó Lula ante sus seguidores. Finalmente, la joven salió a las calles de Brasil en la que se unió a los aficionados de Lula da Silva para festejar el resultado electoral.

Previo a la definición de las elecciones en Brasil, Petro Alcocer publicó una carta en la que expresó su admiración por el mandatario y describió el vínculo que percibe entre él y sus seguidores. También contó que durante las semanas previas recorrió calles de Brasil y conversó sobre el mandatario. “Querido Lula, ha sido una honor pasar las últimas semanas conversando sobre usted en las calles de Brasil, en la ardua tarea de vencer estos tiempos de posverdad”, escribió.

La hija del expresidente colombiano estuvo presente durante la campaña de Lula da Silva - crédito @sofiapetroa/Instagram
La hija del expresidente colombiano estuvo presente durante la campaña de Lula da Silva - crédito @sofiapetroa/Instagram

La joven también relató encuentros entre desconocidos en el transporte público, manifestaciones respaldadas por conductores y la participación de estudiantes. “Seguramente ya debe usted saber que en algún momento dejó de ser apenas hombre y se convirtió en sentimiento”, añadió en el mensaje.

Vale mencionar que Sofía Petro se trasladó a Brasil para realizar estudios después de vivir en Francia. En 2024 hizo un intercambio en la Universidad de São Paulo y ha dicho que su decisión de permanecer fuera de Colombia fue anterior a las últimas elecciones del país y no estuvo relacionada con el triunfo de Abelardo de la Espriella.

Quienes sabemos que una elección no es un partido de fútbol, sabemos también cómo será contada esta historia independientemente del resultado de hoy. Gracias siempre, compañero”, concluyó.

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, saluda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá, Colombia. 21 de marzo de 2026. Presidencia de Colombia/vÍa REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS
FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, saluda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá, Colombia. 21 de marzo de 2026. Presidencia de Colombia/vÍa REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Gustavo Petro festejó que Lula haya ganado las elecciones

Además de Sofía Petro, el expresidente Gustavo Petro también dedicó unas palabras a la reelección de Luiz Inácio Lula Da Silva en la presidencia de Brasil.

A través de su cuenta de X, el exmandatario sudamericano felicitó al dirigente y enfatizó en que su victoria representa, para él, la derrota del fascismo en Latinoamérica. “Muy bien, Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad (...) se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”, manifestó el exjefe de Estado en la red social.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

También destacó la masiva participación del pueblo brasilero en los comicios, al que destacó que “logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”.

Por último, Petro remarcó que la victoria de Lula significaría la protección de la selva amazónica y otros entornos ambientales que, en su visión, estaban en riesgo si se daba un resultado adverso.

“La selva amazónica no se salvará sin el piedemonte donde se articula con los Andes. Es en lo alto de los Andes donde nace toda el agua que fluye por la selva. Hay que detener el fascismo que no ve vida en la selva sino petróleo en el subsuelo. El triunfo de Lula debe marcar el comienzo del fin del fascismo en los Andes y el Caribe”, puntualizó.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Temas Relacionados

Sofía PetroLula da SilvaFlavio BolsonaroElecciones en BrasilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella reconoció los resultados de las elecciones en Brasil: “Ganó Lula”

El presidente de Colombia señaló las diferencias políticas e ideológicas con el dirigente brasileño, pero señaló la importancia de ambas naciones para trabajar de manera conjunta

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella reconoció los resultados de las elecciones en Brasil: “Ganó Lula”

Fiscalía investigará posibles irregularidades en contratación durante el gobierno Petro: una es la polémica vinculación de mujeres a cambio de favores sexuales

El ente investigador asumió las denuncias de Deicy Jiménez y Angie Rodríguez contra supuestas acciones en el Dapre y otras dos dependencias de la anterior administración

Fiscalía investigará posibles irregularidades en contratación durante el gobierno Petro: una es la polémica vinculación de mujeres a cambio de favores sexuales

Pacto Histórico y otros políticos de izquierda salieron en defensa de Petro tras el escándalo de supuestos contratos a cambio de favores sexuales: “¿A quién benefician?”

Desde el senador Alejandro Ocampo y el exministro Antonio Sanguino, hasta el caricaturista Matador, se pronunciaron en sus cuentas de X tras las declaraciones de Deicy Jiménez contra el exmandatario nacional

Pacto Histórico y otros políticos de izquierda salieron en defensa de Petro tras el escándalo de supuestos contratos a cambio de favores sexuales: “¿A quién benefician?”

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

La sexóloga y psicóloga brasileña, radicada en Colombia, compartió un video y un mensaje de respaldo tras la confirmación del triunfo del líder de izquierda sobre Flávio Bolsonaro en la contienda electoral

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Video | Martín Elías Jr. cayó del escenario durante un concierto en medio de la lluvia: así reaccionó el cantante

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, y su compatriota Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de su equipo ante un clásico rival

Atlético Nacional le remontó al Independiente Medellín 2-1, ganó otro clásico paisa y retornó al liderato de la Liga BetPlay 2026-II