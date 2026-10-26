Pacto Histórico y otros políticos de izquierda salieron en defensa de Petro tras el escándalo de supuestos contratos a cambio de favores sexuales: “¿A quién benefician?”

Afines a Gustavo Petro salieron en defensa del exmandatario colombiano - crédito @alejoocampog/X - @AntonioSanguino/X - @Matador000/X

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Las reacciones políticas se multiplicaron luego de que Semana divulgara una entrevista en la que una joven identificada como Deicy Jiménez hiciera señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

La mujer afirmó que recibió contratos estatales a cambio de encuentros sexuales, una versión que, según los mensajes publicados en redes sociales, motivó pedidos de investigación oficial y de medidas de protección para ella.

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Tras lo anterior, el Pacto Histórico fue una de las primeras organizaciones políticas que reaccionó a las declaraciones difundidas por la revista. En un mensaje dirigido a la periodista Vicky Dávila, el movimiento rechazó lo que consideró una ofensiva para perjudicar la imagen del exjefe de Estado.

“Rechazamos la campaña sistemática de desprestigio”, manifestó el partido en su cuenta oficial. La colectividad sostuvo que las afirmaciones hechas por Dávila afectan a Petro y anunció que evalúa una respuesta por la vía judicial.

Pacto Histórico rechazó acusaciones contra Gustavo Petro y evalúa llevar el caso a la Justicia - crédito @PactoCol/X

El texto publicado por el Pacto Histórico señaló que emprenderá “las acciones legales necesarias” para confrontar cada una de las versiones divulgadas por la periodista.

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El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo también defendió a Petro y cuestionó el momento en que surgieron las acusaciones. El congresista describió los señalamientos como una campaña “sin precedentes” contra el expresidente y actual figura de oposición.

Ocampo recordó que Petro enfrentó cuestionamientos durante sus cuatro años en la Casa de Nariño y afirmó que esos ataques continuaron una vez que dejó el cargo. Para el legislador, las publicaciones recientes buscan afectar la dignidad del dirigente político.

Alejandro Ocampo pidió garantías para todas las partes tras acusaciones contra Gustavo Petro - crédito @alejoocampog/X

“¿Por qué ahora? ¿A quién benefician?”, preguntó el senador en su mensaje. Ocampo consideró que el debate debe trasladarse a las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso de las personas involucradas.

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El congresista reclamó que la justicia examine los hechos “con rigor y garantías para todos”. A la vez, defendió lo que denominó el legado de Petro y cuestionó que las controversias mediáticas puedan alterar la valoración sobre su gestión y su trayectoria política.

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino se sumó a los dirigentes que salieron en respaldo del exmandatario. En X, sostuvo que existe una estrategia para afectar la reputación de Petro y debilitar el proyecto político que representa.

Antonio Sanguino habló de una ofensiva contra el proyecto petrista - crédito @AntonioSanguino/X

“Se ha escalado una operación de destrucción moral”, escribió Sanguino. El exfuncionario consideró que esa supuesta ofensiva tiene como objetivo causar daño a la integridad del expresidente y a la fuerza política que lo acompañó durante su administración.

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Pese a su cuestionamiento a las denuncias, Sanguino señaló que las acusaciones divulgadas deben ser revisadas por las instituciones. “Todas las acusaciones deben ser investigadas y esclarecidas”, afirmó.

El exministro planteó que una eventual indagación debe desarrollarse con independencia y rigor.

Matador respondió a una publicación de Vicky Dávila con un mensaje irónico - crédito @Matador000/X

Por su parte, el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, intervino en la controversia tras responder a un trino de Vicky Dávila relacionado con lo expuesto por Deicy Jiménez en Semana. Su mensaje se refirió a una fotografía que presuntamente tomó Jiménez y que fue publicada por Dávila, donde aparecen varios billetes en una cama y unas bolsas que supuestamente contenían droga.

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“Estás equivocada”, escribió el dibujante. Luego aseguró que el contenido de unas bolsas que aparecen en la imagen donde supuestamente había droga era un remedio casero para eliminar cucarachas y dijo que ese producto se consigue en un puesto de la carrera Séptima.

Matador agregó que no recomendaba utilizar ese “polvito” en la revista Semana porque, según ironizó, podría resultar perjudicial para la salud.

Mauricio Toro exigió documentos sobre los contratos mencionados - crédito @MauroToroO/X

El representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, expresó una postura diferente. El congresista sostuvo que, más allá de los relatos referidos a la vida íntima, los señalamientos requieren una explicación seria y sustentada por parte de Petro.

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“Esta acusación tan grave requiere las explicaciones más serias, contundentes y con pruebas”, afirmó Toro. El legislador puso el foco en los contratos estatales a los que aludió Jiménez durante la entrevista publicada por Semana.

El representante pidió aclarar por qué la mujer habría tenido vínculos contractuales de distinta naturaleza, incluso en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de una senadora. Además, solicitó conocer cuáles fueron los entregables correspondientes a esas labores.

Toro sostuvo que ese punto debe ser atendido con información documental y no con discusiones alrededor de aspectos personales. “Lo demás es carreta innecesaria y grotesca”, concluyó el congresista en su publicación.

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