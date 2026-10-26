Gobierno de Colombia expulsó a 27 extranjeros por riesgos de seguridad en la frontera con Venezuela: así se desarrolló el operativo en Arauca

Funcionarios de Migración Colombia y la Policía Nacional ejecutaron medidas migratorias de expulsión contra ciudadanos extranjeros en el municipio de Arauca. La acción, coordinada con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Arauca, se aplicó por reincidencia en delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado y porte de armas - crédito Migración

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Migración Colombia confirmó la expulsión de 27 ciudadanos extranjeros tras un operativo en el departamento de Arauca que, según la entidad, apuntó contra personas que suponían un riesgo para la seguridad en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

La actuación contó con apoyo de la Policía Nacional y de la alcaldía de Arauca. La autoridad migratoria indicó que ninguna de las personas intervenidas tenía un registro de ingreso al país.

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La medida alcanzó a ciudadanos señalados por presuntos vínculos con tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas, daños inmobiliarios y otras conductas que, de acuerdo con Migración Colombia, justificaron su salida del territorio nacional.

Migración Colombia vinculó el procedimiento con antecedentes policiales y judiciales

La entidad informó que al menos 21 de los extranjeros eran venezolanos. Según su versión, los señalamientos contra el grupo estaban relacionados con tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas, daños inmobiliarios y otras conductas que respaldaron la medida.

Migración Colombia expulsó a 27 extranjeros en Arauca tras determinar su riesgo para la seguridad fronteriza - crédito Migración

Migración Colombia explicó que revisó información de distintas bases institucionales antes de ejecutar las expulsiones. “Los procedimientos se sustentaron en rigurosos análisis interinstitucionales en los que se contrastaron los registros del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, con el Sistema de Información SPOA de la Fiscalía General de la Nación y bases de datos propias de Migración Colombia”, precisó la entidad.

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El organismo añadió que el cruce de datos detectó antecedentes que consideró alarmantes entre los sancionados. En ese mismo comunicado, señaló que 18 personas estaban en una etapa de indagación preliminar por hechos que podrían constituir delitos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el operativo a través de su cuenta en X. El mandatario afirmó que las fronteras del país están abiertas para quienes busquen trabajar de manera honrada, pero no para quienes cometan delitos.

“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente”, sostuvo De la Espriella al referirse a la actuación de las autoridades.

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Al menos 21 de los ciudadanos sancionados eran venezolanos señalados por tráfico de drogas, porte de armas y hurto - crédito Migración

El jefe de Estado indicó que 21 personas fueron detenidas en el departamento de Arauca. Después fueron trasladadas a Paraguachón, otra localidad fronteriza, donde quedaron a disposición de las autoridades de Venezuela.

De la Espriella atribuyó la operación al trabajo conjunto entre Migración Colombia y la Policía Nacional. “La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, vinculados con atracos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana”, afirmó el presidente.

El mandatario también detalló que uno de los deportados registraba ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación. Según dijo, esa persona enfrenta un proceso por hurto calificado.

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Sobre otro de los expulsados, De la Espriella retomó el dato de las 55 medidas correctivas. “Colombia no es refugio de delincuentes, vengan de donde vengan”, escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado en mayúsculas.

El presidente agregó que también se desarrollaron actuaciones migratorias en otras ciudades del país, aunque no entregó detalles sobre esos procedimientos ni informó cuántas personas fueron objeto de esas medidas.

Los extranjeros expulsados carecían de registros formales de ingreso en los puestos de control de Colombia - crédito Migración

De la Espriella reivindicó que los extranjeros que llegan al país para trabajar, producir, respetar las leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. A la vez, advirtió que el Estado actuará contra quienes utilicen su condición migratoria para cometer delitos.

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La postura del Gobierno ya había sido expuesta en agosto de 2026, pocas semanas después de que el mandatario asumiera el cargo. En ese momento, ordenó a las autoridades identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros involucrados en actividades delictivas para aplicar medidas de deportación.

Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, el presidente anticipó el criterio de su administración. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, expresó entonces De la Espriella.