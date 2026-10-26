Se fueron a Rusia y no volvieron a llamar: la angustia de dos familias santandereanas que piden ayuda al Gobierno colombiano

Dos familias de Santander piden la intervención del Gobierno colombiano ante la desaparición de dos hombres que viajaron a Rusia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La falta de llamadas, mensajes y respuestas oficiales mantiene en incertidumbre a dos familias de Santander. Freddy Alexander Vargas Solano, de 26 años y oriundo de Curití, perdió contacto con sus seres queridos el 11 de enero de 2026. Óscar Mauricio Velásquez Jaimes, de 37 años y natural de San Gil, no se comunica con su familia desde el 19 de mayo. Ambos viajaron a Rusia con la expectativa de mejorar sus ingresos, pero sus parientes aseguran que desconocen su paradero y piden la intervención del Gobierno colombiano.

Las madres y familiares de los dos hombres acudieron a la Cancillería de Colombia, a la Fiscalía y a distintos canales de búsqueda. Sin embargo, afirman que las gestiones no les han permitido conocer datos concretos sobre la ubicación, el estado de salud o una eventual vinculación de los santandereanos con unidades militares rusas.

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Salió de Colombia el 16 de noviembre de 2025. Antes de viajar, vivía en Piedecuesta junto a su padre y trabajaba como guarda de seguridad. También había prestado servicio en la Policía colombiana.

Según Vanguardia, su familia afirma que no conocía con precisión el propósito del viaje. Wendy, hermana del joven, contó que Freddy había hablado de la posibilidad de irse a otro país para conseguir recursos, pagar deudas y comenzar una nueva etapa económica.

Freddy Alexander Vargas Solano prestó servicio en la Policía colombiana y trabajó en seguridad privada antes de salir del país - crédito El Regional / Facebook

Durante noviembre, el joven mantuvo contacto con sus familiares. Les comentó que permanecía en un hotel con otras personas y les envió algunas fotografías. No obstante, evitó explicar su ubicación exacta o las actividades que desarrollaba.

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En diciembre, les informé que haría un viaje en tren. A su padre le habría dicho que se dirigía hacia Bielorrusia y que el recorrido tomaría cerca de tres días. A partir de entonces, las comunicaciones se hicieron menos frecuentes.

La madre del joven, María Alejandra, logró hablar con él el 16 de diciembre. En esas conversaciones, según relató, su hijo decía que no podía hablar con libertad. Durante el último intercambio le indicó que estaba en un tren, sin ofrecer mayores detalles.

El último mensaje de Freddy llegó el 11 de enero de 2026 a través de Instagram. Desde ese momento, sus familiares no han vuelto a recibir una comunicación directa.

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Las imágenes que Freddy compartió y las referencias que hizo durante sus escasas conversaciones llevaron a sus allegados a pensar que se encontraba en Rusia. Sin embargo, aseguran que él nunca les entregó información precisa sobre la ciudad en la que estaba, la brigada a la que habría sido asignado o las personas que lo acompañaban.

Vargas Solano informó a sus familiares sobre un trayecto en tren hacia Bielorrusia semanas antes de perder toda comunicación - crédito El Regional / Facebook

Wendy señaló que su hermano conoció a un teniente que habría participado en la organización del viaje. La familia se comunicó con ese hombre para intentar establecer el recorrido de Freddy, pero tampoco obtuvo información concluyente.

Según el relato de la hermana, el teniente les manifestó que desconocía a qué brigada había llegado el joven. También les indicó que ambos habrían tenido una discusión porque Freddy no siguió el camino que inicialmente le habían sugerido.

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“Él nunca nos dijo la verdad. Nos dijo que se iba para otro país”, recordó Wendy sobre las conversaciones que tuvieron antes de que su hermano saliera de Colombia.

Con el paso de los meses, el contacto con el teniente también se interrumpió. La última vez que el padre de Freddy habló con él, el hombre le habría dicho que se dirigía a Dubái. Desde entonces, la familia no volvió a tener noticias ni de él ni del joven santandereano.

Los familiares explicaron que inicialmente esperaron porque Freddy les había advertido que las comunicaciones podían ser limitadas y que algunas misiones duraban varios meses. La ausencia prolongada de noticias los llevó a formalizar la búsqueda y a hacer público el caso.

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Las consultas de datos físicos y tatuajes en plataformas de Rusia no arrojaron registros de captura o defunción de Freddy Vargas - crédito El Regional / Facebook

Desde junio de 2026, los allegados de Freddy han enviado correos y solicitudes a la Cancillería. También presentaron una denuncia ante la Fiscalía y buscaron información en grupos y plataformas rusas dedicadas a ubicar personas.

Una de las consultas incluyó datos físicos del joven, entre ellos sus tatuajes. Según lo que les informaron en esa búsqueda, Freddy no aparecía registrado como fallecido ni detenido. La familia aclara que no cuenta con una confirmación oficial sobre su estado ni sobre su ubicación.

“Le pido que, por favor, se ponga la mano en el corazón y nos ayude. Hay más personas que estamos en la misma situación”, expresó María Alejandra Solano Chávez en su llamado al presidente de Colombia.

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Los familiares solicitan que las autoridades revisen las diligencias realizadas, establezcan contacto con las instituciones rusas que puedan tener información y les comuniquen cualquier dato verificable sobre su paradero.

Óscar Mauricio Velásquez habló de un traslado al frente antes de desaparecer

Óscar Mauricio Velásquez Jaimes partió desde el municipio de San Gil en marzo de 2026 para buscar sustento para su hija - crédito El Regional / Facebook

El caso de Óscar Mauricio Velásquez Jaimes presenta elementos similares. El hombre salió de San Gil el 13 de marzo de 2026. Trabajaba en construcción y, de acuerdo con su hermana Nini Johana, atravesaba dificultades económicas y buscaba mejores condiciones para él y su hija.

La familia desconoce quién gestionó el viaje, cómo llegó a Rusia y bajo qué circunstancias habría terminado relacionado con las fuerzas militares de ese país, en medio de la guerra contra Ucrania.

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Durante las primeras semanas fuera de Colombia, Óscar Mauricio todavía habló con sus seres queridos. En una de esas conversaciones les contó que estaba enfermo y que había permanecido hospitalizado.

Velásquez Jaimes notificó a sus allegados sobre su traslado al frente de combate tras recibir el alta en un hospital - crédito El Regional / Facebook

Tras recibir el alta médica, les informó que debía dirigirse al frente de combate. Les dijo que mantendrían la comunicación, pero esa promesa no se cumplió. El último contacto con fue el 19 de mayo de 2026.

“Lo que no sé es con quién se fue ni cómo se fue. Estando allá me dijo que estaba enfermo, luego estaba hospitalizado. Cuando ya le dieron la salida, me dijo que se iba para el frente”, relató Nini Johana, según el medio citado.

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Los allegados de Óscar Mauricio han enviado correos electrónicos a las autoridades colombianas y completado documentos solicitados durante las consultas. Aseguran que, hasta ahora, no han obtenido una respuesta que permita precisar dónde está, si permanece en una zona de combate o si enfrenta alguna condición que le impida comunicarse.

Para Nini Johana, la principal necesidad es contar con información sobre la situación de su hermano y aliviar la incertidumbre que atraviesa su hija y el resto de la familia.