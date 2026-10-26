Pánico en el norte de Bogotá, frente a Unicentro, debido a un presunto intento de hurto: qué se sabe de la situación

Testigo dijo que varios vigilantes del la zona y del centro comercial Unicentro lograron capturar a dos sujetos que se movilizaban en moto - Redes Sociales

Guardar

Un presunto intento de hurto de celulares derivó en la captura de dos personas en inmediaciones del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, según versiones recogidas en el sector. El hecho ocurrió sobre la carrera 13, cerca del lugar, donde residentes y transeúntes alertaron sobre la situación el lunes 26 de octubre de 2026.

Testigos indicaron que varios vigilantes corrieron hacia el sur de la vía tras escuchar gritos y disparos. Con apoyo de la Policía, el personal de seguridad interceptó a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que fueron señalados por la comunidad como presuntos responsables de los hurtos.

PUBLICIDAD

Infobae Colombia contactó a la Policía en Bogotá, que confirmó lo siguiente: “Referente al hecho registrado en el sector de Unicentro, nos permitimos informar que no se presentó tiroteo”. Esto, debido a que en redes sociales varios usuarios reportaron una balacera en la zona.

De igual manera, la institución precisó que “en este procedimiento dos personas fueron retenidas por la comunidad y serán dejadas a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se inmovilizaron dos motocicletas a los presuntos delincuentes”.

Dos sujetos fueron detenidos luego de ser golpeados por personas en el lugar - Redes Sociales

No se reportaron heridos

Ambos detenidos habrían sido golpeados por varias personas antes de la llegada de las autoridades y fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó de manera oficial si hubo personas heridas por arma de fuego ni las circunstancias en que se produjeron los disparos.

PUBLICIDAD

El futuro de los capturados

Las autoridades determinarán si los dos hombres capturados serán judicializados una vez verifiquen las circunstancias del caso y establezcan si existen denuncias formales por el presunto intento de hurto.

En este tipo de procesos, la declaración de las víctimas y la denuncia ante las autoridades son elementos necesarios para que la investigación avance. Hasta ahora, no se confirmó cuántas personas habrían sido afectadas ni el estado de salud de los detenidos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial tras ser golpeados por la comunidad.

Sobre la situación, el concejal Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá, dijo, entre otras cosas, que “esperamos que las autoridades esclarezcan los hechos. Todo parece que fue un robo”.

PUBLICIDAD

Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá, anotó que pudo ser un robo - @papoaminCD/X

Reducción de varios delitos en Bogotá

La Administración distrital atribuyó la reducción de varios delitos al trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército. Entre enero y septiembre de 2026, el hurto a personas presentó la mayor caída, con un descenso del 16%. Le siguieron los delitos sexuales, que bajaron 14%, y el hurto de automotores, con una reducción del 9%.

Según el Distrito, la disminución de los robos a personas respondió a intervenciones en zonas identificadas como de riesgo, requisas y operativos contra la receptación. Las autoridades también hicieron verificaciones de los códigos IMEI de celulares, además de labores de registro, vigilancia y patrullajes preventivos.

PUBLICIDAD

En el caso de los delitos sexuales, la estrategia se centró en campañas de sensibilización orientadas a promover el autocuidado, incentivar las denuncias y facilitar la identificación de situaciones de riesgo.

Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá, ha priorizado el uso de inteligencia y tecnología para desarticular bandas organizadas en lugar de depender únicamente de operativos callejeros - Alcaldía de Bogotá

Frente al hurto de automotores y motocicletas, cuya reducción fue del 6%, el Distrito informó que reforzó los controles en vías públicas y parqueaderos. También aplicó el Plan Cazador, que contempla la revisión de los sistemas de identificación de vehículos y motos.

Pese a la baja reportada en los registros de criminalidad, la percepción de inseguridad en Bogotá se mantuvo elevada. Un informe de Bogotá Cómo Vamos indicó que, al cierre del primer semestre de 2026, el 62% de los habitantes consideraba insegura a la ciudad.

PUBLICIDAD

El porcentaje fue el mismo que el registrado al finalizar 2025 y representó el nivel más alto desde 2008, según el programa. El reporte también señaló que solo cuatro de cada diez víctimas denuncian los delitos, un dato que plantea la existencia de subregistro en las estadísticas oficiales.