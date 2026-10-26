Fiscalía llevará a Hollman Morris ante un juez por presunto acto sexual violento contra la escritora María Antonia García

Hollman Morris, exgerente de RTVC, deberá comparecer a una audiencia de imputación de cargos por hechos que la Fiscalía investiga como presunto acto sexual violento agravado (Cristian Bayona/Colprensa)

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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris, exgerente de Rtvc, por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. La investigación está relacionada con hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2011 en Madrid, España, y que fueron denunciados por la escritora y columnista María Antonia García.

Según el ente acusador, el caso está relacionado con presuntos actos sin consentimiento que habrían vulnerado la libertad y la integridad sexual de García, en un contexto de violencia basada en género. La diligencia quedó programada para el próximo 17 de noviembre, fecha en la que se espera que la Fiscalía exponga ante un juez los cargos que pretende formular contra el exdirectivo de Rtvc.

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La Fiscalía General de la Nación solicitó la audiencia de imputación contra Hollman Morris por presuntos hechos ocurridos en diciembre de 2011 en Madrid, España, que investiga como acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

La denuncia fue presentada en 2019. Tras conocerse la fecha de la diligencia, García se pronunció en su cuenta de X y manifestó su confianza en el proceso judicial.

“Subrayo mi confianza en las instituciones judiciales y en que se tomarán las decisiones pertinentes conforme a la ley. Por respeto a mi privacidad y al desarrollo del proceso, no daré declaraciones adicionales ni concederé entrevistas. Cualquier solicitud de información adicional deberá dirigirse exclusivamente a mi apoderada, María Camila Correa, quien será el canal autorizado para atender las comunicaciones relacionadas con este asunto”, escribió.

García también se refirió al alcance que, a su juicio, tiene el proceso judicial para las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. En su pronunciamiento, recordó el tiempo que lleva buscando justicia y agradeció a quienes la han acompañado durante estos años.

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“Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019. Agradezco profundamente a todas las personas que me han acompañado y que me han brindado su apoyo durante estos años”, expresó..

María Antonia García denunció que los hechos ocurrieron en 2011 en Madrid, España, cuando buscaba hablar con Morris sobre el documental Impunity (@Caidadelatorre/X)

“Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual”, añadió.

La reapertura del caso también generó reparos por parte de la defensa de Morris. Cuando se ordenó retomar la investigación, sus abogados se opusieron a la decisión y argumentaron que la acción penal había prescrito y que no se había respetado el debido proceso.

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Los hechos denunciados y la reapertura del caso

Según una columna publicada por García en El Tiempo en 2019, los hechos que dieron origen a la denuncia habría ocurrido en el barrio Lavapiés, en Madrid, cuando trabajaba para el diario El Mundo y buscaba hablar con Morris sobre su documental Impunity.

En ese relato, la periodista contó que el encuentro tuvo lugar en un sitio donde había otros invitados. Afirmó que Morris, según su versión, la sujetó contra su voluntad y la besó sin su consentimiento. También afirmó que logró apartarse, pero que, cuando intentaba retirarse, él volvió a retenerla y besarla. Según la denuncia, ella había acudido al encuentro únicamente para conversar sobre la película y no esperaba que la situación tomara ese rumbo.

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El expediente fue cerrado en octubre de 2022, cuando el fiscal encargado consideró que los hechos correspondían a una posible “injuria por vías de hecho”. Sin embargo, en abril de 2026, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema

María Antonia García de la Torre aseguró que en 2011 Hollman Morris la besó de manera forzada (@Caidadelatorre/X y José Herchel Ruiz/Colprensa)

De acuerdo con esa decisión, durante la actuación anterior se presentaron fallas en la calificación jurídica de los hechos, no se aplicó un enfoque de género y se afectaron los derechos de la denunciante. Tras esa decisión, Morris, quien para entonces se desempeñaba como concejal, anunció que presentaría una denuncia penal contra García por injuria, calumnia y falsa denuncia.