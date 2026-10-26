Colombia

Aerocivil confirmó el fallecimiento de un trabajador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: “Se activaron los protocolos internos”

El cuerpo fue hallado sobre el techo del Centro de Gestión Aeronáutico, al parecer, varias horas después del hecho, por lo que la entidad pidió prudencia y espera el dictamen forense

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
La Aeronáutica Civil activó protocolos internos e indicó que el caso está en manos de la Fiscalía (Alvaro Tavera/Colprensa)
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La Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento de uno de sus trabajadores en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que su cuerpo fuera hallado en la mañana de este lunes 26 de octubre de 2026.

Las autoridades judiciales y los organismos de emergencia adelantan las investigaciones técnicas para esclarecer los móviles del suceso y determinar si se trató de un accidente laboral, una decisión individual u otra circunstancia.

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De acuerdo con los reportes iniciales conocidos sobre el caso, el funcionario laboraba como verificador meteorológico dentro de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la entidad.

Las primeras versiones indican que el hombre habría caído en horas de la madrugada, hacia las 3:00 a. m., desde la estructura de la torre de control de la terminal aérea, una edificación que alcanza una altura aproximada de 89 metros.

Fue en el aeropuerto de El Dorado que los trabajadores encontraron un cuerpo en el lugar y luego avisaron a las autoridades (Colprensa)
Fue en el aeropuerto de El Dorado que los trabajadores encontraron un cuerpo en el lugar y luego avisaron a las autoridades (Colprensa)

El hallazgo en el Centro de Gestión Aeronáutico

Pese a que el hecho se habría registrado durante la madrugada, el cuerpo del trabajador no fue divisado de inmediato por el personal de turno, sino hasta alrededor de las 9:00 a. m., cuando otros empleados del aeropuerto se percataron de la situación y dieron aviso urgente a los equipos de seguridad de la terminal y a la Policía Nacional.

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Horas después del hallazgo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un pronunciamiento formal para confirmar la identidad laboral del funcionario y la activación inmediata de los protocolos institucionales de atención.

“La Aeronáutica Civil lamenta informar el fallecimiento de un funcionario de la entidad, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), según los reportes preliminares. Ante lo ocurrido, se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos correspondientes”, comunicó la entidad a través de un boletín de prensa.

(@AerocivilCol/X)
La Aerocivil señaló que efectivamente encontraron el cuerpo de uno de sus trabajadores y que, por respeto a su familia, no suministrarán ninguna información adicional (@AerocivilCol/X)

En el mismo pronunciamiento, la autoridad aeronáutica del país extendió un mensaje de apoyo para los allegados del trabajador y solicitó prudencia frente al manejo de versiones no verificadas que comenzaron a circular en redes sociales.

“La Aeronáutica Civil expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario. Por respeto a su familia y mientras avanzan las investigaciones, no se entregará información adicional ni se divulgarán versiones o detalles que no hayan sido confirmados oficialmente”, se lee en el escrito.

Además, dejó en claro que “cualquier información relacionada con el caso será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales”.

(Álvaro Tavera/Colprensa)
La estructura de la torre de control de El Dorado alcanza los 89 metros de altura (Álvaro Tavera/Colprensa)

Pese a que no se conocen detalles de lo sucedido, lo cierto es que cuando se halló el cuerpo, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron a la zona para realizar la inspección judicial, el levantamiento del cuerpo y el acopio de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en los diferentes niveles de la torre y del Centro de Gestión Aeronáutico.

Los problemas que se han presentado en el aeropuerto El Dorado

El suceso generó consternación entre los trabajadores de la terminal aérea más importante del país, escenario que en los últimos meses ha sido objeto de atención por cuenta de diversos incidentes que han alterado la cotidianidad de sus usuarios y operarios.

Hace cerca de un mes, en inmediaciones de la puerta 10 del primer piso de la terminal, se registró una fuerte discusión entre conductores de servicio de taxi que escaló a las vías de hecho. La disputa concluyó en un tiroteo luego de que uno de los involucrados desenfundara un arma de fuego y disparara en repetidas ocasiones, lo que provocó pánico entre decenas de pasajeros y transeúntes que corrían hacia las salas de espera y los locales comerciales para salvaguardarse, operativo que culminó con la captura del presunto agresor por parte de la Policía Metropolitana.

Las labores de las autoridades forenses continuarán durante las siguientes horas para establecer la trayectoria de la caída, las condiciones de acceso del personal a las áreas restringidas de la torre durante los turnos nocturnos y la causa definitiva del fallecimiento.

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