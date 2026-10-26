Boca Juniors dispara las búsquedas de boletas para la final de la Sudamericana en Barranquilla: esto consultan los hinchas

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" (EFE)

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La final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Atlético Mineiro y Boca Juniors el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, comienza a ganar protagonismo entre los aficionados colombianos. A medida que se acerca el partido, las búsquedas en Google se concentran en la compra de boletas, los precios de las entradas y los vuelos hacia la capital del Atlántico, donde el estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibirá la definición del título continental.

El interés por el encuentro crece durante los últimos días, especialmente entre quienes esperan acompañar a los equipos desde las tribunas. Las consultas relacionadas con la final alcanzaron su punto más alto a mitad de la última semana, mientras que las búsquedas de entradas llegaron a casi la mitad de ese máximo. Aunque después se registró una disminución, la atención por el compromiso se mantiene.

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Boca Juniors y Atlético Mineiro se citan en la final de la Copa Sudamericana 2026. (CONMEBOL Sudamericana)

La expectativa también llevó al Gobierno nacional a declarar el partido de interés nacional mediante el decreto 1592, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez. La decisión reconoce la relevancia del evento para Colombia por su alcance deportivo y las oportunidades que puede representar para el turismo y la economía de Barranquilla.

Boca Juniors concentra las búsquedas por las boletas

Entre las consultas relacionadas con la boletería, el término que más crece es “Boca”. Le siguen las búsquedas sobre el precio de las entradas y el nombre de Atlético Mineiro, una tendencia que muestra el interés de los aficionados por asistir al partido y, en particular, por acompañar al conjunto argentino.

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Las consultas generales sobre la final también incluyen palabras como “entradas”, “boletería” y “suramericana”. Esta última aparece como una forma alternativa de escribir el nombre del torneo. Además, se registran búsquedas sobre la Copa Libertadores y su final de 2026, lo que evidencia cierta confusión entre las dos principales competiciones de clubes de Sudamérica.

El interés no se limita a quienes ya tienen decidido viajar. La búsqueda de información sobre precios y disponibilidad de entradas también apunta a la expectativa que existe alrededor del proceso de venta, que todavía no ha comenzado.

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana no comenzó en la fecha prevista. La nueva fecha tentativa que trascendió es el 3 de noviembre, aunque la Conmebol no la ha confirmado oficialmente (captura de pantalla / Google Trends)

El expendio de boletas estaba previsto para este lunes 26 de octubre a las 8:00 a. m., pero no se habilitó en la fecha anunciada. Según información difundida por la prensa argentina desde el entorno directivo de Boca Juniors, la nueva fecha tentativa sería el martes 3 de noviembre. Sin embargo, la Conmebol no ha emitido una explicación oficial sobre el aplazamiento ni ha confirmado el nuevo cronograma.

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La distribución de las entradas contempla un esquema dividido entre los clubes finalistas y el organismo rector del fútbol sudamericano. Las localidades populares de las tribunas Norte y Sur serán gestionadas directamente por Boca Juniors y Atlético Mineiro para organizar el ingreso de sus hinchadas.

En cambio, la Conmebol tendrá a cargo la venta de las entradas para los sectores Oriental y Occidental a través de su portal web. Si alguno de los clubes no utiliza todos los cupos asignados para sus aficionados, las entradas restantes podrán ponerse a disposición del público neutral una vez termine el periodo preferencial.

El nombre de Boca Juniors es el término que más crece entre las búsquedas relacionadas con las boletas para la final de la Copa Sudamericana 2026, seguido por las consultas sobre el precio de las entradas y Atlético Mineiro (captura de pantalla / Google Trends)

Los vuelos y el interés regional por la final

Mientras las búsquedas de entradas tienen variaciones más marcadas, las consultas sobre vuelos hacia Barranquilla mantienen un comportamiento relativamente estable durante la última semana, con algunos picos aislados. Entre los términos asociados con los desplazamientos aparecen la fecha del partido, la boletería y la Conmebol, señales de que la organización del viaje está ligada a la programación del encuentro.

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El Atlántico concentra el mayor interés proporcional por la búsqueda “final de la Copa Sudamericana 2026”. En el desglose comparativo por regiones, Norte de Santander ocupa el primer lugar, seguido de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá. Este ranking mide la proporción de búsquedas dentro de cada territorio, no el número total de personas que consultan sobre el partido.

La llegada de visitantes representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, empresas de transporte y otros establecimientos comerciales. La final se disputará en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá capacidad para 65.000 espectadores y recibirá a las hinchadas de dos clubes con gran convocatoria en el continente.

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Las búsquedas relacionadas con la final de la Copa Sudamericana 2026 tienen su mayor interés proporcional en Norte de Santander, seguido de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, según el comportamiento de las consultas en Google (captura de pantalla / Google Trends)

El encuentro también tendrá representación colombiana en ambos planteles. Por el club argentino estarán el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa, mientras que Mineiro contará con el mediocampista Kevin Castaño y el atacante Mateo Cassierra.

Montero fue titular en todos los partidos disputados por Boca durante esta edición del torneo. Villa participó en los ocho encuentros del equipo argentino, aunque no se consolidó como titular habitual. Castaño llegó al conjunto brasileño a mitad de temporada y fue titular en los cuatro partidos jugados desde los cuartos de final. Cassierra disputó nueve encuentros, pero una lesión muscular le impidió participar en las semifinales.

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