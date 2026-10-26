Masacre en Huila cobró la vida de seis personas por presuntas exigencias extorsivas: autoridades investigan

El suceso está siendo investigado por las autoridades que se encargarán de determinar los móviles (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

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Los habitantes del departamento del Huila están en alerta por una nueva masacre que sacudió a la región. En esta ocasión, el ataque ocurrió en la vereda La Palma, ubicada en zona rural del municipio de Suaza, contra un grupo de personas que se movilizaba en una camioneta.

Las autoridades desplegaron un operativo en el lugar tras recibir el reporte sobre el ataque. Al parecer, los ciudadanos se movilizaban por medio de las carreteras locales cuando hombres armados los obligaron a descender del vehículo y le prendieron fuego.

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De acuerdo con información revelada por la emisora Blu Radio, los ciudadanos tendrían relación con un caso de extorsión, por lo que habrían sido ultimados por hombres armados. Sin embargo, esta no es una versión oficial y serán los equipos de investigación los encargados de determinar lo ocurrido en la zona.

Del mismo modo, se informó que la sexta víctima es un habitante de la comunidad que habría sido alcanzado por uno de los disparos.

Por ahora, los miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se encargan de establecer cómo se presentó el ataque. La comunidad permanece a la espera de un anuncio oficial.

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Las autoridades trabajan por establecer qué ocurrió en el sector y quiénes son los atacantes (Colprensa)

Ataque armado en una vereda de Huila dejó tres víctimas mortales

El hecho ocurrido en Suaza no es el único que tiene en alerta a la región, pues tres personas fueron asesinadas en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 en un establecimiento de bebidas alcohólicas de la vereda La Perdiz, en Algeciras, Huila. El hecho, registrado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue catalogado como la masacre número 100 de 2026 en Colombia.

Según el comunicado de la organización, dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron al negocio, situado sobre una vía terciaria en el sector conocido como Los Potrillos. El parrillero disparó contra varias personas que permanecían en la parte exterior del local.

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El ataque dejó tres víctimas mortales: dos hombres y una mujer, cuyas las identidades no habían sido establecidas. La zona donde ocurrió el homicidio múltiple está ubicada en el área rural de Algeciras, municipio del oriente del departamento del Huila.

La entidad que registró el caso no atribuyó el ataque a un grupo armado específico ni informó sobre capturas relacionadas.

Los uniformados continúan buscando a los responsables de este y otros homicidios múltiples en el país (Colprensa/Álvaro Tavera)

La Defensoría había advertido riesgos para Algeciras

El hecho ocurrió en un municipio incluido en la Alerta Temprana 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo. En ese documento, la entidad advirtió un riesgo estructural para la población de Algeciras por la presencia y expansión de facciones disidentes de las antiguas Farc-EP.

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La alerta también señaló la posibilidad de enfrentamientos entre esas estructuras por disputas ligadas a economías ilícitas y al control territorial. Entre los grupos con presencia en el área, según el reporte de Indepaz, figuran los frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete, pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

El comunicado menciona, además, el tránsito de integrantes de la Segunda Marquetalia y la actuación de bandas locales. La jurisdicción militar del municipio corresponde a la Quinta División del Ejército Nacional.

La masacre número 100 ocurrió en el Huila y horas después se conoció el nuevo ataque (Indepaz/X)

Colombia supera las 100 masacres registradas en 2026

Con el homicidio múltiple de Algeciras, Colombia acumuló 100 masacres registradas durante 2026, de acuerdo con el conteo de Indepaz, hasta el 25 de octubre. Sin embargo, con el nuevo hecho reportado en la región serían aún más los ataques de este tipo que se lamentan en el territorio nacional.

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Ahora, las autoridades tendrán que establecer las circunstancias del ataque, la identidad de los responsables y si los hechos tienen relación con las dinámicas armadas que la Defensoría del Pueblo advirtió para estos sectores del Huila.