María José Pizarro se defendió tras salir salpicada por presuntos contratos a cambio de favores sexuales en el Gobierno Petro: “Aquí estoy y aquí sigo”

María José Pizarro señaló que la difusión de la denuncia de Deicy Jiménez era una campaña de desprestigio a su nombre (Catalina Olaya/Colprensa-@GermanRSenador/X)

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La excongresista María José Pizarro, militante del Pacto Histórico, rechazó los señalamientos en su contra por presuntos contratos a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro. Además, denunció una supuesta campaña orientada a generar una condena social y un linchamiento mediático en plataformas digitales.

La dirigente política se pronunció luego de que su nombre fuera incluido en una denuncia radicada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por estas presuntas irregularidades en el Congreso de la República.

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A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta en la red social X, Pizarro sostuvo que las versiones difundidas en medios de comunicación carecen de sustento y buscan apartarla del ejercicio de la representación ciudadana.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, posteó la exlegisladora en el inicio de su escrito público.

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María José Pizarro rechazó los señalamientos en su contra y defendió su trabajo, el que ella señaló como una lucha constante para los derechos de las muejeres (@PizarroMariaJo/X)

María José Pizarro denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra

La excongresista vinculó los ataques informativos con los discursos promovidos por sectores contradictores y recordó los antecedentes de persecución política que afectaron a su familia durante décadas anteriores, teniendo en cuenta que su papá fue Carlos Pizarro, excomandante del extinto M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990.

“Esto es lo que De la Espriella llamó el ‘destripamiento’. Quieren sacarme de la carrera política como hicieron con mi padre, pero se equivocan, aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”, expresó la dirigente en X.

En su declaración, María José Pizarro enfatizó que su trayectoria pública ha tenido como eje el respaldo a los sectores poblacionales femeninos y negó cualquier participación en hechos relacionados con retribuciones contractuales indebidas: “Lamentablemente toca salir e insistir: jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político”.

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“Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”, enfatizó en su publicación.

María José Pizarro señaló que ella siente que recibe un ataque mediático y estructurado por su legado familiar - (@PizarroMariaJo)

La excongresista formuló además llamados de atención dirigidos a los equipos de prensa y a los directores de medios de comunicación sobre el tratamiento de la información que involucra procesos en fase preliminar: “El país espera del periodismo un ejercicio serio y responsable, que no es posible si se sustenta en montajes, especulaciones y tergiversaciones. A los medios de comunicación les exijo rigor, verificación y respeto”.

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“Ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos”, reclamó la dirigente.

Asimismo, la Pizarro convocó a los usuarios y lectores digitales a no aceptar relatos construidos a partir de interpretaciones sin verificación en los estrados judiciales: “A la ciudadanía: ¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático”.

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“De ser necesario, ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, escribió la dirigente en su mensaje.

María José Pizarro negó cualquier participación en presuntas retribuciones contractuales indebidas y defendió su trayectoria política (@PizarroMariaJo/X)

El nombre de la excongresista llegó a la Corte Suprema de Justicia: esta es la razón

La controversia tiene su origen en una denuncia formal presentada por la veeduría Colombia Transparente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La acción legal solicita establecer si existió tráfico de influencias para tramitar contratos de prestación de servicios en dependencias legislativas durante el periodo en que Gustavo Petro ejercía funciones como senador.

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El recurso legal cita las declaraciones entregadas por Deicy Alejandra Jiménez, joven de 29 años, en una entrevista con la revista Semana, en la cual la mujer aseguró que recibió vinculaciones laborales en el Senado y otras entidades por aceptar tener relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro; además, mencionó la gestión de documentos en la unidad legislativa durante la permanencia de Pizarro en la mesa directiva de la corporación, cuando ella fungía como vicepresidenta.

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá revisar los documentos aportados por la veeduría ciudadana y valorar las declaraciones de las partes involucradas para determinar si abre una indagación preliminar sobre los contratos asignados en la rama legislativa.

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