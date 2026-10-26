De la Espriella elogió a las altas cortes y lanzó dardos al Gobierno Petro: “El muro de contención contra la arbitrariedad”

Abelardo de la Espriella participó en la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, donde se refirió al papel de los jueces y las altas cortes durante el gobierno de Gustavo Petro (Raúl arboleda/AFP)

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La independencia judicial y la respuesta de los tribunales a las necesidades ciudadanas fueron dos de los asuntos que el presidente Abelardo de la Espriella abordó durante la Gran Cumbre Internacional de la Justicia celebrada el 26 de octubre de 2026 en Bogotá.

El jefe de Estado defendió la autonomía de los jueces, aunque sostuvo que esa garantía no los exime de responder por el funcionamiento del sistema ni de escuchar los cuestionamientos de la sociedad: “Independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano”.

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El mandatario también destacó la actuación de las altas cortes durante el gobierno de Gustavo Petro, administración a la que cuestionó por su relación con la rama judicial. De la Espriella se refirió a las críticas sobre el trato que recibió la labor judicial durante el periodo anterior. El asunto había sido planteado por Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien expresó reparos sobre la manera en que el gobierno de Petro se relacionó con los jueces.

El presidente De la Espriella destacó la actuación de la Rama Judicial frente a lo que calificó como arbitrariedades de la administración anterior (Corte Suprema de Justicia)

Independencia y responsabilidad ante los ciudadanos

El jefe de Estado afirmó que la autonomía judicial es indispensable para proteger el Estado de Derecho, pero advirtió que no debe convertirse en una barrera frente al control público. “Soy defensor acérrimo de la independencia judicial. Sin jueces independientes el Estado de Derecho simplemente desaparece. Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano”, señaló.

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También explicó que la independencia de un juez “no es un privilegio personal”, sino una “garantía” que la República reconoce a quienes acuden a los tribunales para evitar que sus derechos queden sometidos a presiones indebidas o a acuerdos ajenos a la ley. “La independencia sin integridad allana el terreno de la arbitrariedad”, agregó. La confianza en la justicia, sostuvo, también debe medirse por la duración de los procesos, el acceso a los tribunales y la claridad de las sentencias.

Para ilustrar ese punto, De la Espriella advirtió sobre las consecuencias de las demoras judiciales. “La grandeza del orden jurídico no se mide por la cantidad de normas que tiene, sino por la justicia que estas normas son capaces de garantizar. La verdadera eficacia del derecho se pone a prueba cuando un ciudadano necesita acudir a él. Es entonces cuando sabemos si aquello que proclamamos solemnemente en las leyes existe realmente en la vida cotidiana. De poco sirve reconocer un derecho si su titular debe esperar diez o veinte años para obtener una decisión cuando quizá el daño ya es irreparable”, dijo.

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De la Espriella defendió la independencia judicial, aunque insistió en que los ciudadanos deben poder cuestionar el funcionamiento de la justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas al gobierno anterior y reconocimiento a las cortes

El presidente De la Espriella añadió que el desempeño judicial debe examinarse desde varios frentes y que la crítica puede servir para identificar fallas y mejorar la respuesta institucional. “Por eso la excelencia de la justicia no puede evaluarse únicamente por el rigor doctrinal de las sentencias. También debe apreciarse en la oportunidad de las decisiones, en el acceso a los tribunales y en la capacidad de los jueces para explicar sus determinaciones de manera comprensible. Es un examen incómodo pero indispensable, porque el prestigio de la rama judicial no se construye evitando la crítica, sino demostrando su capacidad para escucharla, corregir sus deficiencias y responder mejor a las responsabilidades que la sociedad le impone”, añadió ante los presentes en la cumbre.

Aunque planteó esas exigencias, el presidente dedicó parte de su discurso a elogiar a quienes, según dijo, frenaron actuaciones arbitrarias durante el mandato de Petro. Reiteró sus cuestionamientos a la administración pasada y destacó la defensa de la institucionalidad que atribuyó a los tribunales.

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De la Espriella cuestionó al gobierno de Gustavo Petro y destacó la actuación de las altas cortes, a las que calificó como “el muro de contención contra la arbitrariedad” (AP/ Presidencia)

“Tengo que hacer un reconocimiento especial. Una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno. Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de Derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas”, manifestó De la Espriella.

El mandatario, por último, insistió en que los límites institucionales deben mantenerse con independencia de las reacciones que provoquen: “La grandeza del Estado aparece cuando somos capaces de recordar esos límites, sin importar quién se moleste, quién se fastidie, y quién se enfurezca”.