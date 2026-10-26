Iris Marín, defensora del Pueblo, pide priorizar investigación contra Petro por denuncia de presuntos pagos sexuales con contratos: “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”

La funcionaria pidió que las investigaciones avancen con autonomía e independencia y que se garantice la protección de las posibles víctimas, sin importar el cargo de las personas señaladas - crédito @MarnIris/X - Presidencia

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que pedirá a varias autoridades judiciales y disciplinarias acelerar las investigaciones relacionadas con las acusaciones de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. La funcionaria considera que la gravedad de los señalamientos exige actuaciones oportunas, con garantías para las personas involucradas y sin interferencias externas.

La solicitud estará dirigida a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación. Estas instancias deberán establecer, dentro de sus competencias, si existen elementos que permitan determinar responsabilidades por los hechos denunciados.

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La defensora del Pueblo anunció que pedirá celeridad en las actuaciones relacionadas con los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro - crédito @MarnIris/X

“Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación”, señaló Marín.

La funcionaria hizo énfasis en que las acusaciones deben ser examinadas con celeridad. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó al anunciar que presentará formalmente la petición ante los organismos competentes.

Los señalamientos se conocieron públicamente a través de una entrevista concedida por Jiménez a la revista Semana. La mujer, de 26 años, afirmó que habría existido una dinámica de presuntas exigencias íntimas a cambio de oportunidades laborales y contratos estatales durante el Gobierno de Petro. Las acusaciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad y deberán ser verificadas por las autoridades.

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Las denuncias de Deicy Jiménez y las pruebas que asegura tener

En su relato, Jiménez sostuvo que decidió hacer públicas las acusaciones porque considera que durante la administración anterior se habría presentado un abuso de poder contra mujeres jóvenes vinculadas contractualmente con entidades estatales. Como parte de su testimonio, aseguró que conserva conversaciones digitales y documentos relacionados con los contratos que, según ella, recibió.

La mujer también planteó que otras jóvenes habrían atravesado situaciones similares y que algunas estarían dispuestas a entregar sus testimonios y pruebas. Esa afirmación deberá ser contrastada dentro de las actuaciones que adelanten las entidades competentes.

Al explicar los motivos de su denuncia, Jiménez afirmó: “no estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”

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La mujer presentó su testimonio en la que aseguró tener conversaciones y documentos que respaldarían su denuncia - crédito @MonicaSaadeX/X - Dapre - Presidencia

En la entrevista también se refirió a presuntos encuentros y a la manera en que, según su versión, se habrían establecido los contactos. Entre los elementos que mencionó figuran capturas de conversaciones atribuidas a perfiles que identificó como pertenecientes a Petro, además de imágenes de documentos contractuales. La autenticidad, el contenido y el alcance de esos materiales deberán ser establecidos mediante las verificaciones correspondientes.

Jiménez sostuvo además que aceptar invitaciones a reuniones o fiestas habría estado relacionado, en algunos casos, con la posibilidad de obtener contratos. Al describir esa dinámica, expresó: “Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”.

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Iris Marín pide independencia y garantías para las posibles víctimas

Más allá de la solicitud de priorización, la defensora del Pueblo recalcó que el esclarecimiento de los hechos requiere actuaciones independientes. Según indicó, las autoridades deberán evaluar las pruebas y determinar si hay lugar a sanciones penales o disciplinarias, siempre que se acrediten las conductas denunciadas.

“Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, afirmó.

a Sala de Instrucción es una de las instancias a las que Iris Marín solicitará priorizar las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados - crédito Contraloría General de la República

Marín también insistió en la necesidad de proteger a quienes puedan resultar afectados y de evitar que la relevancia política del señalado interfiera en el curso de las investigaciones. La petición busca que los organismos competentes atiendan los señalamientos con prontitud, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

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“Las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable”, concluyó la defensora.