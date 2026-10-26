Ex esposa de Gustavo Petro se pronunció tras denuncias de presunta red de favores sexuales: “Déjenlo respirar”

Mary Luz Herrán cuestionó a los medios y respaldó a Gustavo Petro en medio de la polémica - crédito Chepa Beltran/Europa Press - @MaryLuzHerran/X

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Las declaraciones de Deicy Jiménez en una entrevista con Semana sobre presuntos hechos ocurridos en el entorno del gobierno de Gustavo Petro generaron una nueva reacción de Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente. La mujer cuestionó la cobertura mediática y defendió al exmandatario ante los señalamientos que circulan en redes sociales.

Jiménez relató a la revista versiones sobre contratos estatales y encuentros sexuales que, según su testimonio, habrían ocurrido durante la administración de Petro. Sus afirmaciones abrieron una polémica política y motivaron pronunciamientos de dirigentes, aliados y contradictores del exjefe de Estado.

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En medio de ese debate, Herrán expresó inconformidad con el tratamiento de las denuncias y con la atención que recibió la vida privada de Petro. “Uff que vaina con los medios, las mujeres y Gustavo Petro”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.

La exesposa del exmandatario rechazó que se le atribuyan delitos o conductas relacionadas con corrupción, narcotráfico y prostitución. “No es corrupto, no es narcotraficante, no promueve ni apoya la prostitución”, afirmó.

La reacción de Mary Luz Herrán a las acusaciones que involucran al entorno de Gustavo Petro - crédito @MaryLuzHerran/X

En su publicación, pidió que se reduzca la presión sobre Petro por las denuncias conocidas en los últimos días.

“Déjenlo respirar”, añadió la exesposa del exjefe de Estado. Su postura se sumó a la de integrantes del Pacto Histórico, quienes también cuestionaron la divulgación de las versiones y solicitaron que cualquier indagación avance con garantías para las partes.

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Mary Luz Herrán cuestionó a Abelardo de la Espriella

El mensaje de Herrán incluyó una referencia a otros temas que, a su juicio, deberían concentrar la discusión pública. “En serio hay problemas graves en nuestro país”, señaló.

La exesposa de Petro mencionó las libertades, la pobreza y la democracia entre los asuntos que consideró prioritarios. También lanzó críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien calificó de “nefasto”.

Según Herrán, De la Espriella “se burla de nuestras libertades, de la pobreza y de la democracia”.

Ex esposa de Gustavo Petro pidió “dejarlo respirar” y criticó a Abelardo de la Espriella - crédito @marylherran/Instagram - REUTERS

Esto fue lo que dijo la joven Deicy Jiménez sobre Gustavo Petro en una entrevista en Semana

Una entrevista publicada por Semana puso en el centro de la discusión pública el testimonio de Deicy Jiménez, quien formuló acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro sobre un supuesto uso de contratos estatales para sostener vínculos personales con mujeres.

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Según la revista, Jiménez contactó a Vicky Dávila cerca de dos meses antes de la publicación. La joven explicó que había optado por no hacer pública su versión de inmediato por temor a posibles consecuencias mientras Petro permanecía en el Gobierno.

“Me cansé de guardar silencio”, dijo Jiménez, de acuerdo con la entrevista. La mujer sostuvo que durante la administración ocurrieron situaciones que calificó como “abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres” y pidió que sean investigadas por las autoridades competentes.

En su testimonio, la joven afirmó que conoció a Petro antes de que llegara a la Presidencia, a través de una plataforma para adultos. Señaló que, después de conocerse personalmente, mantuvieron una relación.

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Trino Joven hace fuertes acusaciones en contra de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Jiménez aseguró que, durante cinco años, obtuvo contratos en entidades públicas con ayuda del entonces dirigente político. Mencionó el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La mujer dijo que tuvo un contrato en el Senado vinculado a la entonces senadora María José Pizarro. Sobre su paso por el Ministerio del Interior, afirmó que no habló con el entonces ministro Armando Benedetti, aunque sostuvo que él conocía que ella llegaba recomendada por Petro.

También planteó que entre 30 y 40 mujeres habrían atravesado situaciones parecidas. “Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, afirmó Jiménez en la conversación con Semana.

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Jiménez relató otro episodio que atribuyó a Petro cuando era senador. Según su versión, el entonces congresista le pidió comprar cocaína mientras ella se encontraba fuera de Bogotá y le entregó dinero en efectivo para adquirirla.

“Él me pidió el favor de que le trajera droga”, sostuvo. La joven aseguró que trasladó la sustancia en un vuelo comercial, oculta en su equipaje, y que después la entregó en su apartamento.