Colombia

El Centro Democrático pediría la pérdida de investidura de Gustavo Petro y María José Pizarro por denuncias de la extrabajadora sexual Deicy Jiménez: “Supone una muerte política”

El exsenador José Obdulio Gaviria sostuvo que la pérdida de investidura aplicaría a antiguos legisladores y cuestionó la respuesta del exjefe de Estado a los señalamientos de Deicy Jiménez

José Obdulio Gaviria, Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Juan Páez/Colprensa/Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa
El anuncio del exsenador José Obdulio Gaviria fue hecho en su cuenta oficial de X - crédito Juan Páez/Colprensa/Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa
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El exsenador José Obdulio Gaviria llamó a la bancada del Centro Democrático y a congresistas aliados a promover una acción de pérdida de investidura contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro, tras las acusaciones de Deicy Jiménez sobre la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Gaviria sostuvo que la iniciativa podría presentarse contra excongresistas y afirmó que no está sometida a un término de caducidad. A su juicio, el proceso tendría efectos políticos definitivos para los involucrados.

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La solicitud de José Obdulio Gaviria incorpora a María José Pizarro por la referencia de Jiménez a un contrato relacionado con su paso por el Senado

José Obdulio Gaviria - crédito @JOSEOBDULIO/X
José Obdulio Gaviria sostuvo que el caso debe tener consecuencias políticas y judiciales si las autoridades encuentran elementos que respalden los señalamientos - crédito @JOSEOBDULIO/X

“Llamo a la bancada del CD y a congresistas aliados a iniciar la acción de pérdida de investidura de congresista contra Petro y la María José Pizarro”, escribió el exsenador en una publicación en X.

El dirigente añadió que la acción “carece de término de caducidad y es aplicable a los ex congresistas”. También defendió la utilidad del eventual proceso: “El proceso no es inútil porque supone una muerte política que bien merecida la tienen”.

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La petición se conoce después de que Jiménez afirmara que sostuvo una relación con Petro y que recibió contratos en instituciones estatales. La mujer mencionó vinculaciones con el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez también aseguró que tuvo un contrato asociado con el periodo en que Pizarro ejerció como vicepresidenta del Senado. La existencia de contratos públicos ha sido divulgada, aunque esos documentos no demuestran por sí mismos que hubiera una contraprestación por relaciones sexuales.

Gaviria planteó una acción de indignidad contra el expresidente

Además de la pérdida de investidura, Gaviria propuso iniciar contra Petro una acción de indignidad, con referencia a los artículos 175 y 233 de la Constitución Política de Colombia.

“Igualmente, se debería adelantar contra Petro la acción de indignidad de los artículos 175 y 233”, afirmó. No obstante, expresó dudas sobre que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes avance en una actuación de ese tipo.

El exsenador escribió que “nadie cree que la Comisiones de acusaciones la adelante”, en alusión a esa instancia legislativa, encargada de conocer determinadas denuncias contra altos funcionarios del Estado.

José Obdulio Gaviria - crédito @JOSEOBDULIO/X
José Obdulio Gaviria propuso iniciar contra Petro una acción de indignidad, con referencia a los artículos 175 y 233 de la Constitución Política de Colombia - crédito @JOSEOBDULIO/X

El exsenador cuestionó la respuesta de Petro

En otra parte de su publicación, Gaviria cuestionó el comunicado con el que Petro negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. El exsenador comparó al exmandatario con Tartufo, personaje de la obra de Molière que suele identificarse con la hipocresía moral.

“El Tartufo de Molière es el arquetipo del hipócrita moral: un personaje que cubre vicios y ambiciones con un discurso de virtud, pureza y principios elevados”, afirmó Gaviria.

Según Gaviria, Gustavo Petro presentó su respuesta como una defensa de la libertad, la dignidad de las mujeres y la coherencia entre la vida pública y privada. Gaviria consideró que el exjefe de Estado no respondió de forma puntual a los señalamientos sobre la presunta contratación de mujeres.

“No responde directa y concretamente a las acusaciones sobre contrataciones y relaciones con prostitutas”, escribió el exsenador.

Gaviria se refirió a dos de las frases difundidas por Petro: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales” y “nunca he utilizado el poder público para obtener sexo”. Para el exsenador, esas afirmaciones no resuelven las preguntas que plantea el testimonio de Jiménez.

El excongresista señaló que Petro no desmintió conocer a la denunciante ni haber tenido una relación con ella. También sostuvo que el exmandatario no explicó los contratos públicos que Jiménez recibió durante su administración.

Petro negó los señalamientos de Deicy Jiménez

Gustavo Petro rechazó las acusaciones y aseguró que nunca utilizó recursos públicos para obtener relaciones íntimas. En su comunicado, afirmó que no sometió ni obligó a ninguna mujer y que la divulgación de las denuncias representa una intromisión en su vida privada.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, escribió el expresidente.

Petro diferenció las acusaciones de las políticas públicas dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad. “Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”, expresó.

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