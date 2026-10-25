Colombia

Cilindro sospechoso activó la alerta en la vía Ocaña–Ábrego, Norte de Santander: esto se sabe

El reporte fue conocido durante la mañana del domingo 25 de octubre y ubicó el posible artefacto explosivo en la entrada de la Y hacia La Playa de Belén

El cilindro sospechoso se localiza en el sector de la entrada en la Y hacia el municipio de La Playa de Belén - crédito Redes sociales
Guardar

Una alerta por un cilindro sospechoso motivó recomendaciones de precaución en la vía Ocaña–Ábrego, en Norte de Santander, durante la mañana de este domingo 25 de octubre.

La situación se conoció a través de redes sociales y apunta a la posible presencia de un artefacto explosivo en el sector de la entrada a la Y que conduce hacia La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

PUBLICIDAD

El objeto señalado es un cilindro pintado de rojo y negro. Hasta el momento, la información disponible lo identifica como un elemento sospechoso y no confirma que se trate de un explosivo.

La alerta afecta a quienes transitan por el corredor entre Ocaña y Ábrego, especialmente cerca del desvío hacia La Playa de Belén. Los conductores y los habitantes de la zona deben evitar aproximarse al punto donde fue visto el cilindro y acatar las indicaciones que impartan las autoridades.

El objeto hallado en la carretera fue descrito con colores rojo y negro - crédito Captura de video
El objeto hallado en la carretera fue descrito con colores rojo y negro - crédito Captura de video

La recomendación busca reducir los riesgos mientras se verifica la naturaleza del objeto y se define si es necesario adoptar medidas adicionales en el lugar.

PUBLICIDAD

Los viajeros que deban movilizarse por esa carretera deben mantenerse atentos a cualquier restricción o instrucción oficial relacionada con la situación.

Video: un hombre arrastró por la calle un cilindro con insignias del ELN que llevaba ocho días en una vía de El Carmen, Norte de Santander

Un cilindro con insignias del ELN que permaneció abandonado durante ocho días a la entrada de El Carmen, Norte de Santander, terminó en el casco urbano luego de que un hombre lo arrastrara por la vía principal. El objeto recorrió calles del municipio sin que se registrara una detonación.

El episodio ocurrió en el corredor que conecta a Ocaña con El Carmen, en la región del Catatumbo. El cilindro estaba pintado de rojo y negro y tenía marcas alusivas al Ejército de Liberación Nacional.

El objeto generó preocupación porque permaneció a un costado de la carretera sin que hubiera certeza sobre su contenido. Las autoridades todavía deben establecer si contenía explosivos, quién lo dejó allí y si representaba una amenaza para los habitantes.

El objeto permaneció abandonado durante ocho días en el corredor entre Ocaña y el municipio de Norte de Santander, donde causó temor por la falta de información sobre su contenido - crédito @OlguinMayorgaP / X

Durante ese período, los conductores y peatones que transitaban por el sector debían pasar cerca del elemento. La ausencia de información oficial sobre una revisión técnica aumentó el temor entre quienes usaban esa vía para entrar o salir del municipio.

La situación afectó la movilidad hacia El Carmen, según los relatos conocidos sobre el caso. Algunos habitantes redujeron sus desplazamientos, mientras otros aguardaban la presencia de personal especializado que pudiera inspeccionar el objeto.

La inquietud estuvo ligada al contexto de seguridad del Catatumbo, una región donde operan grupos armados ilegales. La aparición de emblemas relacionados con el ELN reforzó el temor de que se tratara de un artefacto peligroso.

Hasta entonces, tampoco se conocían medidas para restringir el paso de personas y vehículos cerca del cilindro. Esa falta de certezas dejó a los habitantes expuestos a una eventual amenaza que no había sido descartada.

El hombre llevó el objeto hacia el centro de El Carmen

La escena cambió cuando un hombre, que al parecer sería habitante en condición de calle, se acercó al cilindro sin protección ni acompañamiento de expertos. En los videos grabados por residentes, se observa que tomó el objeto y comenzó a arrastrarlo por la calle.

Ocurrió en El Carmen, en el Catatumbo. El cilindro llevaba 8 días en la carretera y nadie lo había retirado - crédito @ClaroJure / X

El ciudadano parecía estar bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con las imágenes difundidas en la zona. Mientras avanzaba, cuestionó el temor de varias personas y aseguró que el cilindro no tenía nada en su interior.

Esa afirmación no contaba con verificación de las autoridades ni de un equipo antiexplosivos. La falta de una inspección previa mantuvo abierta la posibilidad de que el elemento implicara un riesgo.

Las grabaciones muestran que el cilindro golpeó el pavimento y las calles empedradas durante el traslado. El recorrido incluyó una pendiente y despertó preocupación entre vecinos y curiosos que seguían la situación.

El hombre llevó el objeto hasta el casco urbano, pese a las advertencias de quienes estaban alrededor. La presencia de personas cerca del cilindro elevó el riesgo ante la falta de certeza sobre su origen y contenido.

Luego de recorrer varias calles, el ciudadano se detuvo en un andén y se quedó dormido junto al cilindro. Esa secuencia también quedó registrada en videos que circularon entre habitantes de El Carmen y en plataformas digitales.

Uniformados de la Policía llegaron al lugar y se aproximaron con cautela. Minutos después, el hombre despertó, volvió a tomar el cilindro y lo lanzó por una calle en descenso.

La maniobra provocó que varios presentes se alejaran, entre ellos algunos policías y curiosos. El temor se concentró en la posibilidad de una explosión mientras el objeto avanzaba por la vía.

El cilindro rodó cuesta abajo y no detonó. Algunos de los asistentes reaccionaron con risas ante lo inusual de la escena, aunque la incertidumbre sobre el objeto no había desaparecido.

La verificación técnica del cilindro será determinante para esclarecer qué contenía y si fue dejado allí con alguna intención criminal. También permitirá establecer responsabilidades por el abandono del elemento y por las medidas de seguridad adoptadas durante los ocho días que permaneció junto a la carretera.

Temas Relacionados

Cilindro explosivoArtefacto explosivoCatatumboVía Ocaña–ÁbregoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

El Verdolaga hará de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera; mientras que el Poderoso contará en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

Denuncian supuesto caso de 'falso positivo' en operación anunciada por Abelardo de la Espriella en Meta: "Que mate sin investigar quiénes son"

La joven Yasmín Rodríguez, de 22 años, falleció el 17 de octubre en la finca Rancho Grande, en Puerto Rico, Meta, durante una acción de tropas que dejó tres detenidos y material bélico incautado

Denuncian supuesto caso de 'falso positivo' en operación anunciada por Abelardo de la Espriella en Meta: "Que mate sin investigar quiénes son"

Hombre que acababa de salir de la cárcel fue degollado en Montería: las autoridades capturaron al presunto agresor

El comandante Héctor Ruiz afirmó que la disputa habría tenido relación con sustancias estupefacientes

Hombre que acababa de salir de la cárcel fue degollado en Montería: las autoridades capturaron al presunto agresor

Duras críticas a James Rodríguez por dejar con la mano estirada a un niño recoge pelotas en el partido de Nacional vs. Cúcuta: “Agrandado, pechifrío”

La imagen contrasta con los momentos de la llegada del volante a su ciudad natal en donde firmó algunos autógrafos y se tomó fotografías con los niños que estuvieron en el aeropuerto

Duras críticas a James Rodríguez por dejar con la mano estirada a un niño recoge pelotas en el partido de Nacional vs. Cúcuta: “Agrandado, pechifrío”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Modelo colombiana denunció el uso de su rostro para avatares comerciales creados con inteligencia artificial

Modelo colombiana denunció el uso de su rostro para avatares comerciales creados con inteligencia artificial

¿Quién es Guus Franke?: Este es el perfil del hombre con el que se casó Ariadna Gutiérrez, fortuna, empresas y controversias

Expareja de Aida Victoria Merlano denuncia que no sabe dónde está su hijo tras un viaje no autorizado a Bahamas

El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’

Alejandro Palacio se reencontró con Rafael Santos para regrabar un clásico de Diomedes Díaz

Deportes

Duras críticas a James Rodríguez por dejar con la mano estirada a un niño recoge pelotas en el partido de Nacional vs. Cúcuta: “Agrandado, pechifrío”

Duras críticas a James Rodríguez por dejar con la mano estirada a un niño recoge pelotas en el partido de Nacional vs. Cúcuta: “Agrandado, pechifrío”

Carlos Sánchez pidió valorar el regreso de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano: “Ojo con lo que les exigimos”

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

“Nunca pedaleé solo”: Nairo Quintana se despide del profesionalismo con proyectos para transformar el deporte colombiano