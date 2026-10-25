Cilindro sospechoso activó la alerta en la vía Ocaña–Ábrego, Norte de Santander: esto se sabe

El cilindro sospechoso se localiza en el sector de la entrada en la Y hacia el municipio de La Playa de Belén - crédito Redes sociales

Guardar

Una alerta por un cilindro sospechoso motivó recomendaciones de precaución en la vía Ocaña–Ábrego, en Norte de Santander, durante la mañana de este domingo 25 de octubre.

La situación se conoció a través de redes sociales y apunta a la posible presencia de un artefacto explosivo en el sector de la entrada a la Y que conduce hacia La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

PUBLICIDAD

El objeto señalado es un cilindro pintado de rojo y negro. Hasta el momento, la información disponible lo identifica como un elemento sospechoso y no confirma que se trate de un explosivo.

La alerta afecta a quienes transitan por el corredor entre Ocaña y Ábrego, especialmente cerca del desvío hacia La Playa de Belén. Los conductores y los habitantes de la zona deben evitar aproximarse al punto donde fue visto el cilindro y acatar las indicaciones que impartan las autoridades.

El objeto hallado en la carretera fue descrito con colores rojo y negro - crédito Captura de video

La recomendación busca reducir los riesgos mientras se verifica la naturaleza del objeto y se define si es necesario adoptar medidas adicionales en el lugar.

PUBLICIDAD

Los viajeros que deban movilizarse por esa carretera deben mantenerse atentos a cualquier restricción o instrucción oficial relacionada con la situación.

Video: un hombre arrastró por la calle un cilindro con insignias del ELN que llevaba ocho días en una vía de El Carmen, Norte de Santander

Un cilindro con insignias del ELN que permaneció abandonado durante ocho días a la entrada de El Carmen, Norte de Santander, terminó en el casco urbano luego de que un hombre lo arrastrara por la vía principal. El objeto recorrió calles del municipio sin que se registrara una detonación.

El episodio ocurrió en el corredor que conecta a Ocaña con El Carmen, en la región del Catatumbo. El cilindro estaba pintado de rojo y negro y tenía marcas alusivas al Ejército de Liberación Nacional.

PUBLICIDAD

El objeto generó preocupación porque permaneció a un costado de la carretera sin que hubiera certeza sobre su contenido. Las autoridades todavía deben establecer si contenía explosivos, quién lo dejó allí y si representaba una amenaza para los habitantes.

El objeto permaneció abandonado durante ocho días en el corredor entre Ocaña y el municipio de Norte de Santander, donde causó temor por la falta de información sobre su contenido - crédito @OlguinMayorgaP / X

Durante ese período, los conductores y peatones que transitaban por el sector debían pasar cerca del elemento. La ausencia de información oficial sobre una revisión técnica aumentó el temor entre quienes usaban esa vía para entrar o salir del municipio.

La situación afectó la movilidad hacia El Carmen, según los relatos conocidos sobre el caso. Algunos habitantes redujeron sus desplazamientos, mientras otros aguardaban la presencia de personal especializado que pudiera inspeccionar el objeto.

PUBLICIDAD

La inquietud estuvo ligada al contexto de seguridad del Catatumbo, una región donde operan grupos armados ilegales. La aparición de emblemas relacionados con el ELN reforzó el temor de que se tratara de un artefacto peligroso.

Hasta entonces, tampoco se conocían medidas para restringir el paso de personas y vehículos cerca del cilindro. Esa falta de certezas dejó a los habitantes expuestos a una eventual amenaza que no había sido descartada.

El hombre llevó el objeto hacia el centro de El Carmen

La escena cambió cuando un hombre, que al parecer sería habitante en condición de calle, se acercó al cilindro sin protección ni acompañamiento de expertos. En los videos grabados por residentes, se observa que tomó el objeto y comenzó a arrastrarlo por la calle.

PUBLICIDAD

Ocurrió en El Carmen, en el Catatumbo. El cilindro llevaba 8 días en la carretera y nadie lo había retirado - crédito @ClaroJure / X

El ciudadano parecía estar bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con las imágenes difundidas en la zona. Mientras avanzaba, cuestionó el temor de varias personas y aseguró que el cilindro no tenía nada en su interior.

Esa afirmación no contaba con verificación de las autoridades ni de un equipo antiexplosivos. La falta de una inspección previa mantuvo abierta la posibilidad de que el elemento implicara un riesgo.

Las grabaciones muestran que el cilindro golpeó el pavimento y las calles empedradas durante el traslado. El recorrido incluyó una pendiente y despertó preocupación entre vecinos y curiosos que seguían la situación.

PUBLICIDAD

El hombre llevó el objeto hasta el casco urbano, pese a las advertencias de quienes estaban alrededor. La presencia de personas cerca del cilindro elevó el riesgo ante la falta de certeza sobre su origen y contenido.

Luego de recorrer varias calles, el ciudadano se detuvo en un andén y se quedó dormido junto al cilindro. Esa secuencia también quedó registrada en videos que circularon entre habitantes de El Carmen y en plataformas digitales.

Uniformados de la Policía llegaron al lugar y se aproximaron con cautela. Minutos después, el hombre despertó, volvió a tomar el cilindro y lo lanzó por una calle en descenso.

PUBLICIDAD

La maniobra provocó que varios presentes se alejaran, entre ellos algunos policías y curiosos. El temor se concentró en la posibilidad de una explosión mientras el objeto avanzaba por la vía.

El cilindro rodó cuesta abajo y no detonó. Algunos de los asistentes reaccionaron con risas ante lo inusual de la escena, aunque la incertidumbre sobre el objeto no había desaparecido.

La verificación técnica del cilindro será determinante para esclarecer qué contenía y si fue dejado allí con alguna intención criminal. También permitirá establecer responsabilidades por el abandono del elemento y por las medidas de seguridad adoptadas durante los ocho días que permaneció junto a la carretera.

PUBLICIDAD