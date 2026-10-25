Colombia

Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo por señalamientos sobre el déficit fiscal que habría dejado su gobierno: “Los engañó”

El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que la crisis fiscal podría estallar en marzo de 2027 y defendió la presentación y sanción del Presupuesto General de la Nación

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Colprensa
Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y cuestionó a José Manuel Restrepo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Colprensa
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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba fiscal” y que se trata de la “peor herencia económica de nuestra historia”.

En una entrevista con Semana, el vicepresidente Restrepo advirtió que la crisis fiscal podría estallar en marzo de 2027 si no se corrigen los desequilibrios. Además, defendió la presentación y sanción del Presupuesto General de la Nación (PGN) para ese año.

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“Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6% en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia. Peor aún, es un crecimiento que atacó y destruyó la inversión privada. Este indicador hoy está en el peor dato en 51 años de la historia de Colombia”, señaló Restrepo.

José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba fiscal” - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS
José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba fiscal” - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

Por ese motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y aseguró que José Manuel Restrepo, durante su período como ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, generó un déficit fiscal al subsidiar la gasolina. Añadió que ahora “se inculpa, pero sin mencionarse”.

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“El ministro de hacienda de Duque, Juan Manuel Restrepo, generó el déficit fiscal por subsidiar la gasolina que costó 70 billones y ahora él mismo como vicepresidente se inculpa pero sin mencionarse”, indicó Petro.

Según el exmandatario, José Manuel Restrepo “dejó el país jodido” y, de acuerdo con sus declaraciones en la red social X, “quiere repetir la receta” mediante subsidios a la gasolina y un mayor endeudamiento de Colombia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Si señor Restrepo, dejó el país jodido y quiere repetir la receta, volver al subsidio de la gasolina y endeudar a Colombia con el FMI para que impongan condiciones que ustedes desarrollan como IVA a la comida y reducción del gasto de la educación, la salud y los bonos pensionales (sic)”, aseveró Petro.

Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella engañó a los adultos mayores de Colombia, quienes, según él, fueron quienes más votaron por el candidato. El exmandatario afirmó que el bono pensional ya no existe en el país.

“Los más viejos votaron más por Abelardo y los engañó. Ya no hay bono pensional de 400.000 pesos mensuales y los 230.000 que puse para sacar la vejez de la condición de extrema pobreza, tampoco llega”, puntualizó el expresidente Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella engañó a los adultos mayores de Colombia, quienes, según él, fueron quienes más votaron por el candidato - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, respaldó el nuevo Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo monto superó el proyecto que el Congreso devolvió tras la llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno.

El funcionario explicó a Semana que la modificación contempló obligaciones que, según dijo, no estaban previstas y proyecciones de ingresos alejadas de la realidad fiscal. Advirtió que los desequilibrios podrían derivar en una crisis en marzo de 2027.

Restrepo afirmó que la deuda pública aumentó 50% entre 2022 y 2026, al pasar de $800 billones a más de $1.200 billones. Agregó que el gasto estatal creció más de 40% frente a 2022 y que los intereses de la deuda se duplicaron.

En ese contexto, atribuyó a la gestión anterior un crecimiento promedio de 1,6% en los dos últimos años y un deterioro de la inversión privada. “Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6% en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia”.

El vicepresidente señaló que el Gobierno nacional quiere poner orden a las finanzas del país - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que el Gobierno nacional quiere poner orden a las finanzas del país - crédito @jrestrp/X

También sostuvo que el primer presupuesto excluía recursos para salud, pensiones, nómina estatal, universidades públicas e intereses. Cuestionó estimaciones de recaudo que consideró inviables y citó una diferencia de $71 billones en 2024. El senador Iván Cepeda calificó sus críticas de “CINISMO MONUMENTAL” en X.

Cepeda recordó que Restrepo integró el gobierno de Iván Duque como ministro de Comercio, Industria y Turismo y como ministro de Hacienda. También vinculó ese período con el estallido social registrado en 2021.

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